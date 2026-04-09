Uống loại nước ai cũng thích này vào buổi sáng khiến vòng bụng to ra

Các loại nước không nên uống vào buổi sáng

Nước ép trái cây

Theo Bác sỹ Trương Quang Hải, Trung tâm Y tế Mediplus, vấn đề nằm ở chỗ khi bạn ép trái cây lấy nước, toàn bộ chất xơ quý giá giúp làm chậm quá trình hấp thụ đường đã bị loại bỏ. Điều này khiến lượng đường trong trái cây đi thẳng vào máu với tốc độ rất nhanh, buộc cơ thể phải tiết ra nhiều hormone Insulin (kích hoạt tích mỡ).

Thêm vào đó, uống nước ép trái cây khiến bạn bỏ qua hoạt động nhai. Khi không nhai, các tuyến nước bọt sẽ không tiết ra đủ men tiêu hóa để khởi động hệ thống trao đổi chất. Kết quả là cơ thể vừa không xử lý tốt năng lượng, vừa nhanh cảm thấy đói, khiến bạn có xu hướng ăn nhiều hơn trong các bữa kế tiếp.

Ngoài nước ép trái cây, còn có các thức uống thông dụng sau mà bạn không nên uống vào buổi sáng:

Sữa bò

Uống sữa bò lúc đói làm dạ dày tiêu hóa không kịp, ruột non hấp thu không kịp, không phát huy được giá trị dinh dưỡng, ở một số người còn xảy ra phản ứng không có lợi như đầy hơi, trướng bụng…

Nước muối nhạt

Nhiều người cho rằng buổi sáng khi thức dậy uống nước muối nhạt sẽ có lợi cho sức khỏe. Tuy nhiên, đây là quan điểm sai lầm. Vì khi ta ngủ cả đêm không uống một giọt nước nào, mà việc hít thở, ra mồ hôi, bài tiết nước tiểu vẫn được tiến hành. Những hoạt động sinh lý này cần tiêu hao rất nhiều nước. Uống nước muối nhạt ngay khi thức dậy càng làm tăng thêm sự thoát nước qua thẩm thấu, làm cho cơ thể càng thiếu nước hơn, cảm giác khô miệng, khát nước hơn.

Mặt khác, sáng sớm là thời điểm huyết áp của chúng ta luôn cao hơn bình thường, uống nước muối nhạt sẽ làm tăng huyết áp, rất nguy hiểm cho những ai bị tăng huyết áp.

Nước uống có gas

Những loại nước có gas đều có chứa cacbonat, chất này sẽ làm cho quá trình đào thải canxi trong máu diễn ra nhanh hơn. Thường xuyên uống các loại nước kể trên vào buổi sáng có thể là một trong những nguyên nhân khiến cơ thể bị thiếu canxi.

Lưu ý: Trung bình mỗi ngày, 1 người cần uống từ 7 – 8 cốc nước, khoảng 2 lít nước/ngày, buổi sáng trước khi dùng bữa, bạn sẽ cần uống khoảng 250-300 ml nước, có thể tăng giảm lượng nước này tùy theo nhiệt độ môi trường, cảm giác "khát nước" của mình.

Những loại nước nên uống vào buổi sáng

Như vậy, để giúp bạn có một cơ thể tràn đầy năng lượng suốt ngày dài, các bạn nên uống những loại sau:

Nước chanh ấm

Vắt nước cốt của nửa quả chanh vào một cốc nước ấm. Thức uống giải khát và cung cấp nước này có hàm lượng calo thấp, hỗ trợ tiêu hóa, cung cấp một lượng vitamin C tốt cho cơ thể và tăng cường trao đổi chất trong cơ thể.

Trà xanh

Được biết đến với tác dụng thúc đẩy quá trình trao đổi chất và hỗ trợ giảm cân, trà xanh chứa chất chống oxy hóa gọi là catechin, có thể giúp giảm mỡ bụng. Thưởng thức một tách trà xanh không đường vào buổi sáng để tăng cường năng lượng mà không chứa calo.

Nước dừa

Một thức uống theo mùa mà bạn không thể bỏ lỡ, đó là nước dừa. Đồ uống này làm dịu dạ dày, cân bằng chất điện giải, cung cấp nước cho cơ thể và các chất dinh dưỡng thiết yếu hỗ trợ tăng cường trao đổi chất, giúp giảm cân.

Trà thảo dược

Chọn dùng các loại trà thảo dược như trà bạc hà, trà hoa cúc hoặc trà gừng... uống vào buổi sáng. Những thức uống không calo này hỗ trợ tiêu hóa, giảm đầy hơi và thúc đẩy sức khỏe tổng thể.

Nước ép rau

Xay hoặc ép rau tươi như rau bina, cần tây, dưa chuột, với một chút chanh hoặc gừng để dùng vào buổi sáng. Loại nước ép này ít calo, chứa nhiều chất dinh dưỡng, cung cấp nước cho cơ thể.