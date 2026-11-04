4 cách giúp người trên 50 tuổi giảm đau nhức xương khớp khi thời tiết thay đổi

Vì sao thời tiết lạnh khiến người trên 50 tuổi dễ đau nhức xương khớp?

Theo thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai, không chỉ người cao tuổi, ngày càng nhiều người trẻ, đặc biệt là nhóm nhân viên văn phòng than phiền về tình trạng đau lưng, mỏi cổ vai gáy, cứng khớp buổi sáng hoặc đau tăng khi vận động mỗi khi thời tiết thay đổi.

Quan niệm gió độc, nhiễm gió hoặc trời lạnh làm đau khớp đã tồn tại từ lâu trong suy nghĩ của nhiều người. Tuy nhiên, các nghiên cứu y học hiện đại cho thấy nhiệt độ và độ ẩm không trực tiếp gây tổn thương khớp mà chủ yếu có thể ảnh hưởng đến ngưỡng cảm nhận đau của hệ thần kinh.

Ảnh minh họa.

Khi nhiệt độ xuống thấp, đặc biệt dưới 19°C, các thụ thể thần kinh có thể trở nên nhạy cảm hơn, khiến người bệnh cảm nhận cơn đau rõ rệt và kéo dài hơn. Điều này có nghĩa là khớp có thể không bị tổn thương thêm do lạnh, nhưng hệ thần kinh lại nhạy cảm hơn với các tín hiệu đau.

Bên cạnh đó, một số yếu tố khác cũng có thể góp phần làm tăng cảm giác khó chịu. Khi trời lạnh, mạch máu co lại, cơ thể ưu tiên giữ ấm cho các cơ quan quan trọng, có thể làm thay đổi lưu lượng máu đến các vùng ngoại vi. Nhiệt độ thấp cũng có thể khiến người bệnh cảm thấy khớp kém linh hoạt, cứng hơn khi vận động. Thay đổi áp suất khí quyển được cho là một yếu tố có thể ảnh hưởng đến cảm nhận đau ở một số người.

Ngoài ra, lối sống ít vận động trong mùa lạnh và tâm lý u ám cũng có thể khiến tình trạng đau nhức trở nên trầm trọng hơn.

4 cách giúp người trên 50 tuổi giảm đau nhức xương khớp khi trời lạnh

Dù mối liên hệ giữa thời tiết lạnh và đau nhức xương khớp chưa được giải thích hoàn toàn, người bệnh có thể chủ động áp dụng một số biện pháp để hạn chế triệu chứng.

1. Duy trì hoạt động thể dục thể thao

Dù thời tiết lạnh khiến nhiều người ngại vận động, tập thể dục vẫn rất quan trọng để tăng cường sức khỏe cơ bắp và các mô quanh khớp, giúp cơ thể dẻo dai hơn, hỗ trợ giảm đau nhức.

Người trên 50 tuổi nên lựa chọn các bài tập phù hợp với thể trạng như đi bộ, đạp xe nhẹ nhàng hoặc các bài tập vận động khớp. Khi tập luyện, cần thực hiện đầy đủ các bước khởi động, tập chính và thả lỏng sau khi tập.

Khởi động giúp làm nóng cơ bắp, tăng nhịp tim, tuần hoàn máu và nhiệt độ cơ thể, tạo điều kiện để các hoạt động thể chất diễn ra an toàn, hiệu quả hơn.

2. Mặc đủ ấm khi ra ngoài

Khi cần ra khỏi nhà trong thời tiết lạnh, mặc đủ ấm là biện pháp đơn giản giúp cơ thể hạn chế bị nhiễm lạnh. Tùy điều kiện thời tiết, người bệnh có thể mặc áo khoác dày hoặc kết hợp thêm găng tay, tất và mũ trùm đầu.

Việc giữ ấm đặc biệt cần thiết với những người nhạy cảm với lạnh hoặc mắc các bệnh như viêm khớp dạng thấp, hội chứng Raynaud... nhằm hạn chế cảm giác đau nhức và những triệu chứng khó chịu khác.

3. Tăng cường giữ ấm cơ thể

Ngoài việc giữ ấm bằng quần áo, người bệnh có thể sử dụng miếng đệm sưởi hoặc chăn điện khi ngủ để tạo cảm giác dễ chịu. Máy sưởi và điều hòa nhiệt độ cũng có thể được sử dụng phù hợp với điều kiện sinh hoạt.

Khi tắm, nên sử dụng nước đủ ấm, tránh để cơ thể bị lạnh đột ngột. Người bệnh cũng cần chú ý sử dụng thiết bị sưởi đúng hướng dẫn, tránh để nguồn nhiệt tiếp xúc trực tiếp với da trong thời gian dài.

4. Uống đủ nước mỗi ngày

Cung cấp đủ nước cho cơ thể rất quan trọng, ngay cả trong thời tiết lạnh. Khi không uống đủ nước, cơ thể có thể bị mất nước, ảnh hưởng đến hoạt động của cơ và làm tăng nguy cơ chuột rút.

Vì vậy, dù không cảm thấy khát hoặc đổ mồ hôi nhiều, người trên 50 tuổi vẫn cần duy trì thói quen uống nước đều đặn. Nếu khó uống nước lọc, có thể sử dụng trà ấm hoặc các loại đồ uống phù hợp để bổ sung nước.

Ảnh minh họa.

Người trên 50 tuổi khi nào nên khám cơ xương khớp?

Thăm khám cơ xương khớp định kỳ giúp phát hiện sớm các vấn đề bất thường, từ đó tăng hiệu quả điều trị và hạn chế nguy cơ biến chứng. Người trên 50 tuổi nên đi khám sớm nếu xuất hiện những dấu hiệu sau:

- Đau nhức xương khớp kéo dài trên một tuần, đau tăng khi vận động hoặc về đêm.

- Cứng khớp sau khi ngủ dậy vào buổi sáng, thời gian cứng khớp trên 30 phút.

- Khớp sưng đau, nóng đỏ hoặc khó vận động.

- Đau lưng, đau cổ, tay chân tê bì.

- Đau hoặc hạn chế vận động sau chấn thương do tai nạn hay hoạt động thể thao.

Ngoài ra, người trên 50 tuổi, phụ nữ sau mãn kinh và người có yếu tố nguy cơ loãng xương nên trao đổi với bác sĩ về việc tầm soát mật độ xương. Khoảng thời gian kiểm tra lại cần căn cứ vào kết quả đo, tuổi tác và các yếu tố nguy cơ của từng người.