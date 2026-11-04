Cô gái 18 tuổi phát hiện ung thư tuyến giáp sau một năm theo dõi viêm giáp

Phát hiện ung thư tuyến giáp sau một năm theo dõi viêm giáp

Theo Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TPHCM, kết quả siêu âm cho thấy thùy phải tuyến giáp của Nhung (18 tuổi) có khối u kích thước 22 × 12 mm, mật độ cứng, có vôi hóa, bờ không rõ, được đánh giá TIRADS 4 (nguy cơ ung thư khoảng 5-20%). Sau sinh thiết, người bệnh được chẩn đoán ung thư tuyến giáp thùy phải.

BS.CKII Đỗ Tường Huân, Khoa Ngoại Ung bướu, Trung tâm Ung bướu của bệnh viện cho biết tình trạng viêm tuyến giáp mạn tính kéo dài có thể làm tăng nhẹ nguy cơ ung thư tuyến giáp.

Theo bác sĩ, siêu âm ở người bệnh viêm giáp thường khó đánh giá do tình trạng viêm khiến mô tuyến giáp thô, xuất hiện các dải xơ, vi vôi hóa, dễ nhầm lẫn với nhân ung thư. Ngược lại, những thay đổi do viêm cũng có thể khiến bác sĩ khó nhận diện tổn thương ác tính, làm tăng nguy cơ bỏ sót ung thư.

Viêm giáp tự miễn còn có thể khiến hệ bạch huyết sưng phù, hạch cổ phì đại. Khi siêu âm, bác sĩ khó phân biệt hạch sưng do tình trạng viêm tuyến giáp hay hạch di căn. Ngoài ra, lượng tế bào viêm quá dày đặc có thể che lấp các tế bào ung thư thực sự.

Bác sĩ Huân (bên phải) và ê kíp đang phẫu thuật cho Nhung. Ảnh: BVCC

Phẫu thuật ung thư tuyến giáp trên nền viêm giáp phức tạp

Sau hội chẩn, bác sĩ chỉ định Nhung phẫu thuật cắt tuyến giáp và nạo hạch. Tuy nhiên, ca mổ được đánh giá phức tạp, tiềm ẩn nhiều rủi ro do người bệnh có nền viêm giáp.

Bác sĩ Huân cho biết mô tuyến giáp bị xơ hóa, cứng, mủn và dính chặt vào các cơ quan lân cận như khí quản, thực quản, dây thần kinh quặt ngược – cấu trúc chi phối giọng nói. Nhu mô viêm tăng sinh nhiều mạch máu, dễ mủn nát và chảy máu rỉ rả trong quá trình phẫu thuật, che lấp phẫu trường. Các hạch cũng có thể dính thành chùm, bám chặt vào mạch máu lớn và tuyến cận giáp.

Khi thám sát phẫu trường, bác sĩ Huân ghi nhận Nhung có nhiều hạch sưng, nghi ngờ di căn. Êkíp tỉ mỉ bóc tách tuyến giáp và các hạch bạch huyết, cắt trọn tổn thương, đồng thời hạn chế ảnh hưởng đến mô lành xung quanh, tránh làm tổn thương mạch máu và dây thần kinh.

Sau phẫu thuật, Nhung có thể nói chuyện, ăn uống bình thường, không bị tê tay chân. Kết quả giải phẫu bệnh xác định 5/12 hạch có tế bào ung thư di căn; khối u có dấu hiệu xâm lấn ra ngoài mạch và vào mạch bạch huyết.

Người bệnh tiếp tục được chỉ định điều trị bằng i-ốt phóng xạ và sử dụng hormone tuyến giáp suốt đời. Liều i-ốt phóng xạ được tính toán phù hợp dựa trên cân nặng, trọng lượng mô tuyến giáp, độ tập trung i-ốt phóng xạ của cơ thể và mức độ lan rộng của tổn thương. Theo bác sĩ, tiên lượng điều trị của Nhung tốt.

Viêm tuyến giáp mạn tính có thể làm tăng nguy cơ ung thư

Bác sĩ Huân giải thích, viêm tuyến giáp là tình trạng hệ thống miễn dịch phản ứng chống lại tuyến giáp. Sự tích tụ số lượng lớn tế bào bạch cầu, chủ yếu là tế bào lympho, trong tuyến giáp gây viêm và tổn thương cơ quan này. Theo thời gian, tình trạng viêm có thể khiến chức năng tuyến giáp suy giảm, không sản xuất đủ lượng hormone cần thiết cho cơ thể.

Ở người trẻ, các dạng viêm tuyến giáp thường gặp là viêm giáp tự miễn Hashimoto và viêm giáp lympho bào.

Hiện chưa có thuốc điều trị khỏi viêm tuyến giáp; việc điều trị chủ yếu nhằm kiểm soát triệu chứng. Khi bị suy giáp, người bệnh có thể được bổ sung hormone tuyến giáp để thay thế lượng hormone bị thiếu. Người mắc viêm tuyến giáp mạn tính dẫn đến suy giáp có thể phải sử dụng hormone tuyến giáp suốt đời.

Một số trường hợp viêm tuyến giáp mạn tính còn có thể liên quan đến biến chứng u lympho tuyến giáp hoặc ung thư tuyến giáp.

Một nghiên cứu đăng trên Thư viện Y khoa Mỹ năm 2019, thực hiện trên khoảng 9.850 người bệnh trong giai đoạn 1995-2017, cho thấy tỷ lệ ung thư ở người có nhân tuyến giáp mắc viêm giáp Hashimoto cao hơn nhóm không mắc bệnh, lần lượt là 23,3% và 15,9%. Nghiên cứu cũng ghi nhận người mắc viêm giáp Hashimoto có nhân tuyến giáp lớn hơn 1 cm có nguy cơ ung thư tuyến giáp cao hơn.

Vì vậy, người bệnh viêm giáp Hashimoto nếu phát hiện nhân tuyến giáp qua siêu âm cần được đánh giá kỹ và theo dõi định kỳ.

Ung thư tuyến giáp ở người trẻ có tiên lượng điều trị tốt

Theo bác sĩ Huân, ung thư tuyến giáp có tiên lượng tốt. Đặc biệt, người bệnh trẻ tuổi, dưới 55 tuổi, có tiên lượng sống cao, tỷ lệ sống sau 10 năm vượt 98%.

Người mắc viêm tuyến giáp cần tái khám định kỳ theo chỉ định của bác sĩ, không nên chủ quan cho rằng bệnh lành tính nên bỏ qua việc theo dõi. Phát hiện ung thư tuyến giáp sớm giúp tăng cơ hội điều trị hiệu quả.

Tùy đặc điểm khối u và tình trạng hạch, người bệnh có thể được chỉ định phẫu thuật loại bỏ khối u, xử lý hạch di căn, đồng thời bảo tồn các cấu trúc quan trọng xung quanh.