3 nhóm bệnh dễ mắc khi thời tiết thay đổi: Người trung niên cần làm gì để phòng tránh?

Vì sao người trung niên dễ gặp vấn đề sức khỏe khi thời tiết thay đổi?

Những ngày vừa qua, thời tiết miền Bắc bắt đầu hạ nhiệt. Nhiệt độ ngoài trời vào sáng sớm và buổi tối có sự chênh lệch rõ rệt. Sự thay đổi đột ngột, kéo dài khiến cơ thể phải liên tục thích nghi, có thể làm các vấn đề sức khỏe ở người trung niên trở nên rõ rệt hơn, đặc biệt là những người có bệnh lý nền.

Bước vào tuổi trung niên, cơ thể bắt đầu có những thay đổi về chuyển hóa và khả năng thích nghi với môi trường. Một số người đã mắc tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), bệnh tim mạch hoặc có tiền sử đột quỵ. Khi thời tiết thay đổi, những bệnh lý này có thể diễn biến phức tạp hơn.

Bên cạnh đó, thói quen ăn uống thiếu cân bằng, ít vận động, thừa cân, hút thuốc lá hoặc thường xuyên sử dụng rượu bia cũng có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh không lây nhiễm. Vì vậy, người trung niên không nên chủ quan trước những thay đổi của thời tiết, nhất là khi đã xuất hiện các dấu hiệu bất thường về sức khỏe.

Ảnh minh họa.

3 nhóm bệnh người trung niên dễ mắc phải khi thời tiết thay đổi

Bệnh hô hấp

Sự thay đổi đột ngột về nhiệt độ và độ ẩm tạo điều kiện thuận lợi cho virus, vi khuẩn đường hô hấp phát triển và lây lan. Đây cũng là thời điểm các bệnh lý hô hấp có xu hướng gia tăng.

Một số bệnh thường gặp gồm cảm lạnh, cúm mùa, viêm mũi họng cấp, viêm phế quản, viêm phổi cộng đồng và đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính ở người đã mắc COPD.

Các triệu chứng thường gặp là ho, đau họng, nghẹt mũi, chảy nước mũi, sốt, mệt mỏi, đau đầu và khó thở. Người trung niên có bệnh nền như COPD, hen phế quản hoặc bệnh tim mạch cần chú ý hơn khi xuất hiện tình trạng ho tăng, khạc đờm nhiều, đờm đổi màu, khó thở hoặc giảm khả năng gắng sức.

Bệnh tim mạch

Thời tiết chuyển lạnh cũng có thể ảnh hưởng đến hệ tim mạch. Khi nhiệt độ giảm, mạch máu co lại, khiến huyết áp có thể tăng và tim phải hoạt động nhiều hơn.

Ở người trung niên mắc tăng huyết áp, bệnh mạch vành, suy tim hoặc rối loạn nhịp tim, sự thay đổi nhiệt độ đột ngột có thể khiến các triệu chứng trở nên rõ rệt hơn. Đặc biệt, những người vốn ít vận động, thừa cân, hút thuốc lá hoặc có thói quen ăn uống thiếu lành mạnh cần chú ý kiểm soát các yếu tố nguy cơ.

Người bệnh cần theo dõi huyết áp thường xuyên, sử dụng thuốc đúng chỉ định và tránh thay đổi nhiệt độ đột ngột, chẳng hạn từ phòng điều hòa lạnh bước ngay ra ngoài trời nóng hoặc ngược lại.

Nếu xuất hiện các dấu hiệu như đau hoặc tức ngực, khó thở, vã mồ hôi, chóng mặt, yếu liệt tay chân hoặc nói khó, cần nhanh chóng đến cơ sở y tế để được kiểm tra, không tự ý chờ triệu chứng thuyên giảm.

Đau nhức xương khớp

Khi giao mùa, nhiều người trung niên nhận thấy tình trạng đau nhức xương khớp tăng lên, đặc biệt ở những người mắc thoái hóa khớp, viêm khớp hoặc loãng xương.

Nhiệt độ và độ ẩm thay đổi có thể khiến người bệnh cảm thấy cứng khớp, đau mỏi, hạn chế vận động. Những biểu hiện này có thể ảnh hưởng đến sinh hoạt, công việc và chất lượng cuộc sống, nhất là ở người thường xuyên phải đứng lâu, ngồi nhiều hoặc ít vận động.

Tuy nhiên, người bệnh không nên chỉ phụ thuộc vào thuốc giảm đau hoặc tự ý tăng liều khi triệu chứng nặng lên. Duy trì vận động nhẹ nhàng, giữ ấm cơ thể, kiểm soát cân nặng và tuân thủ phác đồ điều trị là những biện pháp quan trọng giúp hạn chế triệu chứng.

Cách bảo vệ sức khỏe khi thời tiết thay đổi

Để hạn chế nguy cơ mắc bệnh và phòng ngừa các vấn đề sức khỏe khi thời tiết chuyển lạnh, người trung niên cần chủ động điều chỉnh thói quen sinh hoạt, nhất là khi đã có bệnh nền.

Theo khuyến cáo của các chuyên gia Bệnh viện Thu Cúc, một số biện pháp cần lưu ý gồm:

Giữ ấm cơ thể: Mặc vừa đủ, hợp với thời tiết, ưu tiên giữ ấm vùng cổ, ngực, tay và chân. Tránh mặc quá nhiều khiến cơ thể toát mồ hôi, dễ bị nhiễm lạnh khi thay đổi môi trường.

Chú ý khi tắm: Sử dụng nước ấm, giữ phòng tắm kín gió, lau khô người nhanh chóng và mặc quần áo ngay sau khi tắm.

Duy trì vận động: Đi bộ, tập thở, vươn vai hoặc đạp xe với cường độ phù hợp giúp duy trì thể lực và hạn chế tình trạng ít vận động.

Ăn uống cân bằng: Ưu tiên thức ăn dễ tiêu, bổ sung protein từ trứng, cá, đậu cùng rau xanh và trái cây. Uống đủ nước, hạn chế rượu bia, nước ngọt và thực phẩm nhiều muối, chất béo xấu.

Tiêm vaccine theo khuyến cáo: Chủ động tiêm vaccine cúm hằng năm và vaccine phế cầu theo tư vấn của nhân viên y tế để phòng ngừa các bệnh nhiễm trùng hô hấp.

Theo dõi bệnh nền: Người mắc tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh tim mạch hoặc bệnh hô hấp mạn tính cần theo dõi các chỉ số sức khỏe theo hướng dẫn, uống thuốc đều đặn, không tự ý ngừng hoặc tăng liều.