Cúm A vào mùa: Người trên 60 tuổi cần chú ý những dấu hiệu nào để tránh biến chứng?

Cúm A ở người trên 60 tuổi có biểu hiện gì?

Cúm A là một loại cúm mùa, thường khởi phát đột ngột với các triệu chứng như ho, chảy mũi, nghẹt mũi, đau đầu, sốt, mệt mỏi, hắt hơi, đau họng và đau nhức cơ thể. Ở người trên 60 tuổi, những biểu hiện này khá giống với các bệnh nhiễm virus đường hô hấp khác nên không dễ phân biệt chỉ bằng triệu chứng. Sốt do cúm A có thể kéo dài hơn trong một số trường hợp.

Hầu hết người mắc cúm mùa có thể hồi phục sau khoảng một tuần mà không gặp biến chứng nghiêm trọng. Tuy nhiên, người trên 60 tuổi, đặc biệt là những người có bệnh lý nền, có thể bị suy giảm sức khỏe nhanh khi mắc cúm và đối mặt với những biến chứng nguy hiểm, thậm chí đe dọa tính mạng.

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Vì sao cúm A lại nguy hiểm với người trên 60 tuổi?

Theo các bác sĩ Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí, người cao tuổi có nguy cơ diễn biến nặng khi mắc cúm do hai yếu tố chính:

Thứ nhất, hệ miễn dịch suy giảm theo tuổi tác khiến cơ thể khó chống lại các tác nhân gây bệnh, trong đó có virus cúm.

Thứ hai, những bệnh lý mạn tính như tim mạch, tiểu đường, bệnh phổi mạn tính và bệnh tự miễn có thể làm giảm khả năng phòng vệ của cơ thể, khiến tình trạng bệnh trở nên nghiêm trọng hơn khi nhiễm cúm.

Bệnh nhân cúm A diễn biến nặng có thể xuất hiện các biểu hiện như nhiễm trùng tai, tiêu chảy, buồn nôn, nôn, ho khan, sốt cao, tức ngực hoặc viêm phổi. Một số trường hợp sốt cao có thể gây co giật. Đây là những dấu hiệu cần được chú ý, nhất là ở người cao tuổi và người có bệnh nền.

Những biến chứng nguy hiểm của cúm A ở người trên 60 tuổi

Cúm mùa không chỉ gây ảnh hưởng đến đường hô hấp mà còn có thể làm nặng thêm các bệnh lý mạn tính sẵn có. Trong đó, người cao tuổi cần đặc biệt lưu ý những biến chứng sau:

Viêm phổi: Virus cúm có thể làm suy yếu khả năng phòng vệ của phổi, tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập và gây viêm phổi. Đây là một trong những biến chứng nghiêm trọng, đặc biệt ở người mắc bệnh tim mạch, hen suyễn hoặc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD).

Suy tim cấp tính: Ở người đã mắc bệnh tim mạch, nhiễm cúm có thể làm tăng gánh nặng cho tim, khiến tình trạng suy tim trở nên nghiêm trọng hơn hoặc dẫn đến suy tim cấp tính. Virus cúm cũng có thể gây viêm cơ tim, làm ảnh hưởng đến chức năng tim.

Tăng đường huyết: Người mắc bệnh tiểu đường có nguy cơ tăng đường huyết khi nhiễm cúm. Sốt và tình trạng nhiễm trùng có thể làm thay đổi mức đường huyết, khiến việc kiểm soát bệnh khó khăn hơn và làm tăng nguy cơ gặp các biến chứng liên quan đến tiểu đường.

Nhiễm trùng thứ phát: Cúm có thể làm suy yếu khả năng phòng vệ của cơ thể, tạo điều kiện cho vi khuẩn gây nhiễm trùng thứ phát như viêm phế quản hoặc viêm tai giữa. Người có bệnh nền dễ gặp tình trạng này hơn, khiến quá trình điều trị phức tạp và kéo dài.

Vì vậy, người trên 60 tuổi không nên chủ quan khi xuất hiện các triệu chứng cúm, nhất là khi có sốt cao, tức ngực, khó thở, nôn nhiều hoặc tình trạng sức khỏe xấu đi. Việc thăm khám sớm giúp bác sĩ đánh giá tình trạng bệnh và có hướng xử trí phù hợp.

Ảnh minh họa.

Người trên 60 tuổi cần làm gì để phòng ngừa cúm A?

Để giảm nguy cơ mắc cúm mùa và hạn chế biến chứng, người cao tuổi, đặc biệt là người có bệnh nền, cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa.

Tiêm vaccine cúm: Đây là biện pháp phòng ngừa quan trọng. Vaccine cúm giúp cơ thể tạo miễn dịch chống lại các chủng virus cúm phổ biến, qua đó giảm nguy cơ mắc bệnh và biến chứng nghiêm trọng. Người cao tuổi và người có bệnh nền nên tiêm vaccine cúm hằng năm.

Kiểm soát tốt bệnh nền: Người mắc tiểu đường, bệnh tim mạch hoặc bệnh hô hấp mạn tính cần tuân thủ phác đồ điều trị, theo dõi sức khỏe và duy trì chế độ ăn uống, tập luyện phù hợp. Kiểm soát tốt bệnh nền có ý nghĩa quan trọng trong việc hạn chế nguy cơ chuyển nặng khi mắc cúm.

Duy trì chế độ sinh hoạt lành mạnh: Người cao tuổi nên ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, ngủ đủ giấc, giữ ấm cơ thể khi thời tiết lạnh và hạn chế tiếp xúc với người đang mắc cúm.

Thăm khám, điều trị kịp thời khi có triệu chứng: Khi xuất hiện các biểu hiện nghi cúm, người cao tuổi nên đến cơ sở y tế để được thăm khám và tư vấn điều trị. Thuốc kháng virus có thể giúp giảm mức độ nghiêm trọng của bệnh và nguy cơ biến chứng nếu được sử dụng sớm, nhưng cần dùng theo chỉ định của bác sĩ.

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