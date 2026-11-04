Đừng chủ quan với 'bướu bò tót': Có thể gây chèn ép thần kinh và mạch máu

Vừa qua, Khoa Ngoại Thần kinh, Bệnh viện 19-8 đã tiếp nhận và phẫu thuật cho một bệnh nhân nữ 57 tuổi có khối u lớn ở vùng cổ sau, vị trí tương ứng khu vực cạnh cột sống cổ - ngực.

Theo thông tin từ bác sĩ Nguyễn Văn Quang, Khoa Ngoại Thần kinh, Bệnh viện 19-8, khối u có độ dày khoảng 38 mm, tính chất mềm, phát triển đối xứng hai bên vùng gáy. Hình dạng khối u đặc trưng thường được gọi là “bướu bò tót”, liên quan đến bệnh u mỡ đối xứng Madelung (Madelung's disease).

Đây là tình trạng mô mỡ phát triển bất thường, tạo thành các khối phồng đối xứng ở vùng cổ - gáy. Mặc dù phần lớn tổn thương có tính chất lành tính, khối mỡ vẫn có thể tiếp tục phát triển, khiến vùng cổ biến dạng rõ rệt và ảnh hưởng đến thẩm mỹ.

Đáng chú ý, khi khối u có kích thước lớn, vị trí nằm sát cột sống cổ - ngực, tổ chức mỡ có thể ăn sâu vào các lớp cơ, gây chèn ép những cấu trúc quan trọng xung quanh. Người bệnh có nguy cơ gặp tình trạng đau mỏi kéo dài, hạn chế vận động cổ - vai hoặc chèn ép đường thở gây khó thở.

Bệnh u mỡ đối xứng Madelung có thể khiến vùng cổ gáy biến dạng rõ rệt khi tổ chức mỡ phát triển với kích thước lớn. (Ảnh: BVCC)

Vì sao khối u mỡ Madelung cần được điều trị?

Theo bác sĩ Nguyễn Văn Quang, dù đa phần lành tính, u mỡ đối xứng vùng cổ - ngực không nên bị xem nhẹ. Nếu không được điều trị, khối mỡ có thể phát triển với kích thước lớn, gây mất thẩm mỹ nghiêm trọng và tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến các cấu trúc lân cận.

Đặc điểm đáng chú ý của khối u mỡ Madelung là tổ chức mỡ không có vỏ bọc rõ ràng, có thể thâm nhiễm vào các vùng mô xung quanh. Khi khối u phát triển ở khu vực cạnh cột sống cổ - ngực, việc xử lý không chỉ đơn thuần là lấy bỏ phần mỡ phì đại mà còn cần chú ý bảo vệ hệ thống thần kinh và mạch máu quan trọng.

Vì vậy, người có khối phồng bất thường, phát triển đối xứng ở vùng cổ gáy hoặc cạnh cột sống không nên chủ quan, tự cho rằng đây chỉ là tình trạng tích tụ mỡ thông thường. Việc thăm khám tại cơ sở y tế chuyên khoa giúp đánh giá tình trạng khối u và lựa chọn hướng xử trí phù hợp.

Phẫu thuật cắt bỏ khối u mỡ đòi hỏi sự tỉ mỉ

Các bác sĩ Khoa Ngoại Thần kinh cho biết, phẫu thuật cắt bỏ là phương pháp điều trị được áp dụng đối với khối u mỡ Madelung trong trường hợp cần can thiệp.

Do tổ chức mỡ không có vỏ bọc rõ ràng và có thể thâm nhiễm quanh vùng cột sống, ca mổ đòi hỏi phẫu thuật viên thao tác tỉ mỉ để lấy tối đa tổ chức mỡ phì đại, đồng thời bảo tồn hệ thống thần kinh và mạch máu quan trọng xung quanh.

Bác sĩ Khoa Ngoại Thần kinh, Bệnh viện 19-8 thực hiện phẫu thuật lấy bỏ khối u mỡ vùng cổ gáy. (Ảnh: BVCC)

Đây là yêu cầu quan trọng trong quá trình phẫu thuật, bởi khối u nằm ở khu vực có nhiều cấu trúc giải phẫu cần được bảo vệ. Việc lấy bỏ tổ chức mỡ cần được thực hiện cẩn trọng, bảo đảm mục tiêu xử lý khối u và hạn chế ảnh hưởng đến các mô lành lân cận.

Trường hợp bệnh nhân nữ 57 tuổi được phẫu thuật tại Bệnh viện 19-8 là lời nhắc nhở về việc không nên xem nhẹ những khối phồng bất thường xuất hiện ở vùng cổ gáy, đặc biệt khi chúng phát triển lớn hoặc có hình thái đối xứng.

Phụ nữ không uống rượu bia vẫn có thể mắc bệnh

U mỡ đối xứng Madelung thường được nhắc đến ở những người có tiền sử uống nhiều rượu bia. Tuy nhiên, theo thông tin từ bác sĩ Nguyễn Văn Quang, bệnh vẫn có thể xuất hiện ở phụ nữ không sử dụng đồ uống có cồn.

Vì vậy, không nên chỉ căn cứ vào thói quen uống rượu bia để đánh giá nguy cơ mắc bệnh. Khi phát hiện khối phồng bất thường, có tính chất đối xứng ở vùng cổ gáy hoặc cạnh cột sống, người bệnh nên đến cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám.

Đặc biệt, nếu khối u tiếp tục phát triển, gây đau mỏi, hạn chế vận động cổ - vai hoặc xuất hiện biểu hiện khó thở, người bệnh cần được kiểm tra kịp thời. Việc phát hiện và xử trí phù hợp giúp hạn chế nguy cơ khối mỡ phát triển lớn, gây ảnh hưởng đến sinh hoạt và các cấu trúc quan trọng xung quanh.

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