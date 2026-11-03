Người đàn ông 27 tuổi đường huyết tăng gấp 8 lần, hôn mê sâu, suy thận cấp vì sai lầm này khi mắc bệnh tiểu đường

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GĐXH - Nghĩ mình còn trẻ, sức khỏe tốt, anh Tuân không tuân thủ điều trị tiểu đường type 2, ăn uống thiếu kiểm soát, dẫn đến hôn mê, đường huyết tăng hơn 8 lần bình thường, kèm nhiễm toan ceton nặng và suy thận cấp.

Bỏ thuốc điều trị, uống nhiều nước ngọt, tăng gần 20 kg trong 2 năm

Được chẩn đoán mắc tiểu đường type 2 từ 2 năm trước, anh Tuân không uống thuốc đều đặn theo chỉ định của bác sĩ. Người bệnh vẫn thường xuyên uống bia rượu, nước ngọt và không kiểm soát chế độ ăn. Trong khoảng thời gian này, cân nặng của anh tăng từ 70 kg lên gần 90 kg.

Khoảng 2 tháng gần đây, anh liên tục khát nước, tiểu nhiều và mệt mỏi. Nghĩ rằng những biểu hiện này xuất phát từ việc làm việc quá sức, anh không đi khám mà còn uống thêm vài lon nước tăng lực mỗi ngày. Tuy nhiên, tình trạng mệt mỏi ngày càng nghiêm trọng.

Khi chuẩn bị lái xe đi làm, anh Tuân đột ngột ngất xỉu, rơi vào hôn mê và được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM (cơ sở phường Tân Sơn Hòa – quận Tân Bình cũ).

Người đàn ông 27 tuổi đường huyết tăng gấp 8 lần, hôn mê sâu, suy thận cấp vì sai lầm này khi mắc bệnh tiểu đường - Ảnh 1.

Bác sĩ Nguyễn Thị Kim Tuyền kiểm tra sức khỏe cho anh Tuân. Ảnh: BVCC

Đường huyết tăng gấp 8 lần, người bệnh rơi vào tình trạng nguy kịch

Kết quả chẩn đoán hình ảnh cho thấy não không có tổn thương. Tuy nhiên, nhiều chỉ số liên quan đến chức năng thận, tim mạch và huyết áp đều tăng cao. Đường huyết của người bệnh cao hơn 8 lần bình thường; chỉ số creatinin – phản ánh chức năng thận – tăng gấp 6-11 lần. Huyết áp và nồng độ kali cũng cao gấp 2 lần bình thường.

Các bác sĩ xác định anh Tuân bị nhiễm toan ceton nặng, một biến chứng nghiêm trọng của bệnh tiểu đường, đồng thời suy thận cấp. Kết quả khí máu động mạch cho thấy độ pH chỉ còn 6,88, thấp hơn nhiều so với mức bình thường 7,35-7,45. Theo bác sĩ, pH máu dưới 7,00 là tình trạng nghiêm trọng.

"Người bệnh nhập viện trong tình trạng nguy kịch, chỉ cần trễ hơn khoảng 60 phút, nguy cơ tử vong rất cao", Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Kim Tuyền, khoa Nội tiết của bệnh viện cho biết.

Ngay sau đó, người bệnh được truyền insulin liên tục để điều chỉnh đường huyết, bù dịch, kiểm soát rối loạn điện giải và cân bằng nước, đồng thời đảm bảo huyết động nhằm duy trì chức năng thận. Khi các chỉ số sinh hiệu ổn định, anh được chuyển về khoa Nội tiết – Đái tháo đường để tiếp tục theo dõi và điều trị.

Tiểu đường type 2 ngày càng trẻ hóa, người bệnh dễ gặp biến chứng cấp tính

Theo bác sĩ Tuyền, tiểu đường type 2 đang có xu hướng ngày càng trẻ hóa. Chế độ ăn không lành mạnh và lối sống ít vận động là những nguyên nhân chính dẫn đến tiểu đường, béo phì và các bệnh liên quan đến rối loạn chuyển hóa.

Ở độ tuổi thanh niên, đặc thù công việc và tâm sinh lý khiến nhiều người khó duy trì chế độ ăn cân bằng, cũng như tuân thủ việc sử dụng thuốc điều trị theo đúng chỉ định. Điều này có thể dẫn đến các biến chứng cấp tính như tăng áp lực thẩm thấu máu, nhiễm toan ceton, nguy hiểm đến tính mạng như trường hợp anh Tuân.

Bác sĩ Tuyền cảnh báo, nếu không kiểm soát đường huyết trong thời gian dài, người bệnh có thể gặp các biến chứng mạn tính như xơ vữa mạch máu, tai biến mạch máu não, thiếu máu cơ tim, nhồi máu cơ tim, nhiễm trùng và hoại tử chân, tổn thương võng mạc, tổn thương thận...

Người bệnh tiểu đường cần làm gì để ngừa biến chứng?

Kiểm soát đường huyết là yếu tố quan trọng trong điều trị tiểu đường. Người bệnh cần dùng thuốc đúng chỉ định của bác sĩ và tái khám định kỳ. Chế độ ăn cần tiết chế tinh bột, ăn lượng protein vừa phải, tránh chất béo xấu và hạn chế muối. Bên cạnh đó, người bệnh nên duy trì vận động khoảng 30 phút mỗi ngày với những bài tập phù hợp với tình trạng sức khỏe như đi bộ, đạp xe.

Khi xuất hiện các biểu hiện khát nhiều, tiểu nhiều, ăn nhiều nhưng vẫn mệt mỏi, người bệnh nên đi khám tại cơ sở y tế có chuyên khoa Nội tiết để được kiểm tra và điều trị kịp thời.

Người đàn ông 27 tuổi đường huyết tăng gấp 8 lần, hôn mê sâu, suy thận cấp vì sai lầm này khi mắc bệnh tiểu đường - Ảnh 2.Người phụ nữ mắc bệnh tiểu đường nguy kịch vì sai lầm nhiều người Việt mắc phải

GĐXH - Tự ý bỏ thuốc điều trị tiểu đường, chuyển sang uống nước mía và chanh pha muối mỗi ngày, người phụ nữ 68 tuổi sụt 10 kg, suy kiệt, lơ mơ do đường huyết tăng cao tới 37 mmol/L, kèm biến chứng nhiễm trùng.

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