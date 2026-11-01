Xem ngày giờ tuần mới 2/11 - 8/11 để khởi sự các việc trọng đại được may mắn và tài lộc

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Công việc mãi không khởi sắc, tháng 9 âm lịch có 4 ngày được chuyên gia phong thủy gợi ý cầu hanh thông GĐXH - Theo quan niệm phong thủy dân gian, một số ngày và khung giờ trong tháng 9 âm lịch được lựa chọn để thực hiện nghi thức cầu nguyện hanh thông sự nghiệp, công danh. Cùng tham khảo gợi ý của chuyên gia và cách chuẩn bị lễ vật và thực hiện nghi thức tại gia.

1. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành thứ hai ngày 2/11/2026

Âm lịch: 24/09/2026 tức ngày Canh Thìn, tháng Mậu Tuất, năm Bính Ngọ. Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết các giờ hoàng đạo trong ngày:

+ Mậu Dần (3h-5h): Tư Mệnh

+ Canh Thìn (7h-9h): Thanh Long

+ Tân Tị (9h-11h): Minh Đường

+ Giáp Thân (15h-17h): Kim Quỹ

Thiên Can Địa Chi của ngày là Canh Thìn; tức Chi sinh Can (Thổ, Kim) – ngày tốt.

Ngày thuộc hành Kim khắc hành Mộc, đặc biệt tuổi: Mậu Tuất nhờ Kim khắc mà được lợi.

Ngày Thìn lục hợp Dậu, tam hợp Tý và Thân thành Thủy cục. Xung Tuất, hình Thìn, hình Mùi, hại Mão, phá Sửu, tuyệt Tuất. Tam Sát kị mệnh tuổi Tỵ, Dậu, Sửu.

Theo chuyên gia trong ngày 2/11 nên chọn hướng xuất hành tốt trong ngày là Tây Bắc và Tây Nam để có nhiều may mắn, tài lộc. Bên cạnh đó, lưu ý chọn giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong: 11h-13h và 23h- 1h (Tốc hỷ); 5h-7h và 17h-19h (Tiểu cát); 9h-11h và 21h-23h (Đại an).

Vào ngày 2/11, chuyên gia cho rằng tiến hành các việc đều thuận lợi. Theo đó, tốt nhất là chôn cất, cưới gả, trổ cửa dựng cửa, đào kênh, tháo nước, khai mương, móc giếng. Những việc khác cũng tốt như làm ruộng, nuôi tằm, khai trương, xuất hành, nhập học.

Ảnh minh họa AI





2. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành thứ ba ngày 3/11/2026

Âm lịch: 25/09/2026 tức ngày Tân Tỵ, tháng Mậu Tuất, năm Bính Ngọ. Các giờ hoàng đạo trong ngày:

+ Nhâm Thìn (7h-9h): Tư Mệnh

+ Giáp Ngọ (11h-13h): Thanh Long

+ Ất Mùi (13h-15h): Minh Đường

Thiên Can Địa Chi của ngày là Tân Tỵ; tức Chi khắc Can (Hỏa, Kim) – ngày xấu.

Ngày thuộc hành Kim khắc hành Mộc, đặc biệt tuổi: Kỷ Hợi nhờ Kim khắc mà được lợi.

Ngày Tỵ lục hợp Thân, tam hợp Sửu và Dậu thành Kim cục. Xung Hợi, hình Thân, hại Dần, phá Thân, tuyệt Tý.

Vào ngày 3/11, hướng xuất hành tốt mọi người nên chọn là hướng Tây Nam để có nhiều may mắn, tài lộc và tránh xuất hành hướng xấu – hướng Tây. Giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong nên chọn: 3h-5h và 15h-17h (Tiểu cát); 7h-9h và 19h-21h (Đại an); 9h-11h và 21h-23h (Tốc hỷ).

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, trong ngày 3/11 có Sao Chủy là rất xấu nên khởi công tạo tác việc gì cũng không tốt. Nếu thực hiện các công việc trọng đại, mọi người nên chọn sang ngày khác tốt hơn.

3. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành thứ tư ngày 4/11/2026

Âm lịch: 26/09/2026 tức ngày Nhâm Ngọ, tháng Mậu Tuất, năm Bính Ngọ. Các giờ hoàng đạo trong ngày:

+ Quý Mão (5h-7h): Ngọc Đường

+ Bính Ngọ (11h-13h): Tư Mệnh

+ Mậu Thân (15h-17h): Thanh Long

Thiên Can Địa Chi của ngày là Nhâm Ngọ; tức Can khắc Chi (Thủy, Hỏa) – ngày bình thường.

Ngày thuộc hành Mộc khắc hành Thổ, đặc biệt tuổi: Canh Ngọ, Mậu Thân, Bính Thìn thuộc hành Thổ không sợ Mộc.

Ngày Ngọ lục hợp Mùi, tam hợp Dần và Tuất thành Hỏa cục. Xung Tý, hình Ngọ, hình Dậu, hại Sửu, phá Mão, tuyệt Hợi.

Hướng xuất hành tốt trong ngày 4/11 nên chọn là hướng Nam và hướng Tây, cần tránh hướng xấu Tây Bắc để có nhiều may mắn và tài lộc. Ngoài ra, chuyên gia khuyên nên chọn giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong: 1h-3h và 13h-15h (Tiểu cát); 5h-7h và 17h-19h (Đại an); 7h-9h và 19h-21h (Tốc hỷ).

Trong ngày 4/11, khởi công tạo tác nhiều việc tốt như: xây cất nhà, dựng cửa trổ cửa, nhập học, đi thuyền, làm thủy lợi, tháo nước đào mương.

4. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành thứ năm ngày 5/11/2026

Âm lịch: 27/09/2026 tức ngày Quý Mùi, tháng Mậu Tuất, năm Bính Ngọ. Các giờ hoàng đạo trong ngày:

+ Giáp Dần (3h-5h): Kim Quỹ

+ Ất Mão (5h-7h): Bảo Quang

+ Đinh Tị (9h-11h): Ngọc Đường

+ Canh Thân (15h-17h): Tư Mệnh

Thiên Can Địa Chi của ngày là Quý Mùi; tức Chi khắc Can (Thổ, Thủy) – ngày xấu.

Ngày thuộc hành Mộc khắc hành Thổ, đặc biệt tuổi: Tân Mùi, Kỷ Dậu, Đinh Tỵ thuộc hành Thổ không sợ Mộc.

Ngày Mùi lục hợp Ngọ, tam hợp Mão và Hợi thành Mộc cục. Xung Sửu, hình Sửu, hại Tý, phá Tuất, tuyệt Sửu. Tam Sát kị mệnh tuổi Thân, Tý, Thìn.

Hướng xuất hành trong ngày 5/11 mọi người nên chọn là hướng Đông Nam và Tây Bắc mang lại nhiều may mắn, tài lộc. Cùng với đó, chọn giờ xuất hành Lý Thuần Phong để thực hiện các việc thuận lợi hơn: 11h-13h và 23h- 1h (Tiểu cát); 3h-5h và 15h-17h (Đại an); 5h-7h và 17h-19h (Tốc hỷ).

Trong ngày 5/11 thực hiện nhiều việc tốt như xây cất, trổ cửa dựng cửa, mở thông đường nước, đào mương móc giếng, nhậm chức, nhập học, đi thuyền.

5. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành thứ sáu ngày 6/11/2026

Âm lịch: 28/09/2026 tức ngày Giáp Thân, tháng Mậu Tuất, năm Bính Ngọ. Các giờ hoàng đạo trong ngày:

+ Mậu Thìn (7h-9h): Kim Quỹ

+ Kỷ Tị (9h-11h): Bảo Quang

+ Tân Mùi (13h-15h): Ngọc Đường

Thiên Can Địa Chi của ngày là Giáp Thân; tức Chi khắc Can (Kim, Mộc) – ngày xấu.

Ngày thuộc hành Thủy khắc hành Hỏa, đặc biệt tuổi: Mậu Tý, Bính Thân, Mậu Ngọ thuộc hành Hỏa không sợ Thủy.

Ngày Thân lục hợp Tỵ, tam hợp Tý và Thìn thành Thủy cục. Xung Dần, hình Dần, hình Hợi, hại Hợi, phá Tỵ, tuyệt Mão.

Hướng xuất hành trong ngày 6/11 tốt nên chọn là hướng Đông Bắc, Đông Nam và cần tránh hướng xuất hành xấu Tây Bắc để có nhiều tài lộc hơn.

Chuyên gia cũng khuyên, khi xuất hành nên chọn giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong: 1h-3h và 13h-15h (Đại an); 3h-5h và 15h-17h (Tốc hỷ); 9h-11h và 21h-23h (Tiểu cát).

6. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành thứ bảy ngày 7/11/2026

Âm lịch: 29/09/2026 tức ngày Ất Dậu, tháng Mậu Tuất, năm Bính Ngọ. Các giờ hoàng đạo trong ngày:

+ Mậu Dần (3h-5h): Thanh Long

+ Kỷ Mão (5h-7h): Minh Đường

+ Nhâm Ngọ (11h-13h): Kim Quỹ

+ Quý Mùi (13h-15h): Bảo Quang

Thiên Can Địa Chi của ngày là Ất Dậu; tức Chi khắc Can (Kim, Mộc) – ngày xấu.

Ngày thuộc hành Thủy khắc hành Hỏa, đặc biệt tuổi: Kỷ Sửu, Đinh Dậu, Kỷ Mùi thuộc hành Hỏa không sợ Thủy.

Ngày Dậu lục hợp Thìn, tam hợp Sửu và Tỵ thành Kim cục. Xung Mão, hình Dậu, hại Tuất, phá Tý, tuyệt Dần.

Hướng xuất hành tốt trong ngày 7/11 là hướng Tây Bắc, Đông Nam. Bên cạnh đó, lưu ý chọn thêm giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong: 11h-13h và 23h- 1h (Đại an); 1h-3h và 13h-15h (Tốc hỷ); 7h-9h và 19h-21h (Tiểu cát).

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, trong ngày có Sao Liễu là sao xấu. Bởi vậy gia chủ muốn chọn làm các công việc trọng đại nên chuyển sang ngày khác tốt hơn vì có Sao Liễu làm việc gì cũng hư hại.

7. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành chủ nhật ngày 8/11/2026

Âm lịch: 30/09/2026 tức ngày Bính Tuất, tháng Mậu Tuất, năm Bính Ngọ. Các giờ hoàng đạo trong ngày 8/11:

+ Canh Dần (3h-5h): Tư Mệnh

+ Nhâm Thìn (7h-9h): Thanh Long

+ Quý Tị (9h-11h): Minh Đường

+ Bính Thân (15h-17h): Kim Quỹ

Thiên Can Địa Chi của ngày là Bính Tuất; tức Can sinh Chi (Hỏa, Thổ) – ngày tốt.

Ngày thuộc hành Thổ khắc hành Thủy, đặc biệt tuổi: Bính Ngọ, Nhâm Tuất thuộc hành Thủy không sợ Thổ.

Ngày Tuất lục hợp Mão, tam hợp Dần và Ngọ thành Hỏa cục. Xung Thìn, hình Mùi, hại Dậu, phá Mùi, tuyệt Thìn. Tam Sát kị mệnh tuổi Hợi, Mão, Mùi.

Hướng xuất hành tốt trong ngày 8/11 nên lựa chọn là hướng Tây Nam, hướng Đông và tránh hướng xấu Tây Bắc. Ngoài ra, gia chủ nên chọn giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong: 11h-13h và 23h- 1h (Tốc hỷ); 5h-7h và 17h-19h (Tiểu cát); 9h-11h và 21h-23h (Đại an).

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

Rằm tháng 9 âm lịch 2026: Giờ đẹp thắp hương và lưu ý quy tắc “2 nên – 3 không” trên ban thờ GĐXH – Ngày 24/10/2026 là Rằm tháng 9 âm lịch. Theo chuyên gia phong thủy, gia chủ có thể lựa chọn giờ đẹp thắp hương Rằm tháng 9 âm lịch dưới đây và nên nhớ quy tắc “2 nên – 3 không” trên ban thờ khi cúng lễ.



