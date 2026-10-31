Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Mới đây, Sở Xây dựng Hà Nội công bố kế hoạch tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê và thuê mua nhà ở xã hội đợt 1 tại dự án Đồng Trúc - Thạch Thất, xã Hạ Bằng.

Theo đó, dự án có tổng cộng 231 căn hộ, giá bán 23,5 triệu đồng/m². Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ ngày 2/12 đến hết ngày 31/12. Chủ đầu tư dự án là Công ty TNHH Xây dựng Tiến Đạt.

Dự án được xây dựng trên khu đất rộng 4.131,2m², với tổng vốn đầu tư hơn 325 tỷ đồng. Công trình gồm một tòa chung cư cao 8 tầng và tum, một tầng hầm, tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 24.542m², đáp ứng nhu cầu nhà ở cho khoảng 906 người.

Trong tổng số 231 căn hộ được đưa ra thị trường đợt này, có 206 căn để bán, diện tích từ 37,56m² đến 77m²; 13 căn cho thuê, diện tích từ 51,47m² đến 69,21m² và 12 căn cho thuê mua, diện tích từ 51,47m² đến 69,21m².

Giá bán nhà ở xã hội được công bố là 23,5 triệu đồng/m², đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), chưa bao gồm kinh phí bảo trì.

Từ ngày 2/12, Hà Nội tiếp nhận hồ sơ mua 206 căn nhà ở xã hội - (ảnh minh họa).

Với mức giá này, căn hộ nhỏ nhất có diện tích 37,56m² dự kiến khoảng 883 triệu đồng; căn hộ lớn nhất diện tích 77m² có giá khoảng 1,81 tỷ đồng, chưa tính kinh phí bảo trì.

Đối với hình thức thuê, giá được công bố là 100.800 đồng/m²/tháng, đã bao gồm VAT, chưa bao gồm kinh phí bảo trì. Như vậy, người thuê căn hộ có diện tích từ 51,47m² đến 69,21m² sẽ phải trả khoảng 5,19-6,98 triệu đồng/tháng.

Riêng hình thức thuê mua có thời hạn 5 năm, người đăng ký phải thanh toán trước 50% giá trị căn hộ, tính theo giá bán 23,5 triệu đồng/m². Mức giá thuê mua được công bố là 209.475 đồng/m²/tháng, đã bao gồm VAT, chưa bao gồm kinh phí bảo trì.

Theo kế hoạch, thời gian dự kiến ký hợp đồng mua căn hộ vào tháng 1/2027; bàn giao căn hộ trong quý IV/2027.

Người dân có nhu cầu đăng ký mua, thuê hoặc thuê mua nhà ở xã hội tại dự án có thể liên hệ, nộp hồ sơ tại một trong ba địa điểm: Số 17, liền kề 6, Khu đô thị Văn Khê, phường Hà Đông; khu đấu giá Đồng Trúc, thôn Trúc Động, xã Hạ Bằng; hoặc tầng 2, số 505 phố Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, Hà Nội.

