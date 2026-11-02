Chỉ còn gần 2 tháng nữa, hàng triệu người làm hộ chiếu (passport) không còn được hưởng quyền lợi đặc biệt này
GĐXH - Theo Thông tư 64/2025/TT-BTC, người dân làm hộ chiếu (passport) sẽ không còn được hưởng mức giảm 50% lệ phí cấp hộ chiếu và các giấy tờ liên quan đến thủ tục xuất nhập cảnh từ 1/1/2027.
Người làm hộ chiếu (passport) được giảm 50% mức thu lệ phí đến hết 31/12/2026?
Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 64/2025/TT-BTC, quy định mức thu, miễn một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp, người dân. Trong đó quy định giảm đến 50% lệ phí cấp hộ chiếu, giấy thông hành, giấy phép xuất cảnh, tem AB.
Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2025 đến hết ngày 31/12/2026.
Tại Điều 1 Thông tư quy định cụ thể mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp, người dân.
Theo đó kể từ ngày 1/7/2025 đến hết ngày 31/12/2026 mức thu lệ phí cấp hộ chiếu, giấy thông hành, giấy phép xuất cảnh, tem AB được quy định bằng 50% mức thu lệ phí quy định tại Mục I Biểu mức thu phí, lệ phí ban hành kèm theo Thông tư số 25/2021/TT-BTC ngày 7/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam.
Từ ngày 1/4/2026, Thông tư 28/2026/TT-BTC chính thức có hiệu lực quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam thay thế Thông tư số 25/2021/TT-BTC.
Theo quy định nêu trên, từ nay đến hết ngày 31/12/2026, khi làm hộ chiếu (passport) người dân sẽ được giảm 50% mức thu lệ phí theo Thông tư 64/2025/TT-BTC.
Tuy nhiên, kể từ ngày 1/1/2027, toàn bộ lệ phí cấp hộ chiếu sẽ quay trở lại mức thu theo quy định Thông tư 28/2026/TT-BTC.
Quy định mức lệ phí cấp hộ chiếu, giấy thông hành, giấy phép xuất cảnh, tem "AB" theo Thông tư 28/2026/TT-BTC
|
Số TT
|
Nội dung
|
Mức thu
(đồng/lần cấp)
|
1
|
Lệ phí cấp hộ chiếu (bao gồm hộ chiếu gắn chip điện tử và hộ chiếu không gắn chip điện tử)
|
a
|
Cấp mới
|
200.000
|
b
|
Cấp lại do bị hỏng hoặc bị mất
|
400.000
|
c
|
Gia hạn hộ chiếu (ngoại giao, công vụ)
|
100.000
|
d
|
Cấp giấy xác nhận nhân sự
|
100.000
|
2
|
Lệ phí cấp giấy thông hành
|
a
|
Giấy thông hành biên giới Việt Nam - Lào hoặc Việt Nam - Campuchia
|
50.000
|
b
|
Giấy thông hành nhập xuất cảnh vùng biên giới cho cán bộ, công chức làm việc tại các cơ quan nhà nước có trụ sở đóng tại đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh của Việt Nam tiếp giáp với đường biên giới Việt Nam - Trung Quốc
|
50.000
|
c
|
Giấy thông hành nhập xuất cảnh vùng biên giới cấp cho công dân Việt Nam thường trú tại đơn vị hành chính cấp xã tiếp giáp với đường biên giới Việt Nam - Trung Quốc
|
5.000
|
d
|
Giấy thông hành nhập xuất cảnh cho công dân Việt Nam sang công tác, du lịch các tỉnh, thành phố biên giới Trung Quốc tiếp giáp Việt Nam
|
50.000
|
3
|
Lệ phí cấp giấy phép xuất cảnh
|
a
|
Cấp giấy phép xuất cảnh
|
200.000
|
b
|
Cấp công hàm xin thị thực
|
10.000
|
c
|
Cấp thẻ ABTC cho doanh nhân Việt Nam
|
- Cấp mới
|
840.000
|
- Cấp lại
|
700.000
|
4
|
Lệ phí cấp tem "AB"
|
50.000
Trong đó:
- Thẻ ABTC là thẻ đi lại của doanh nhân APEC (APEC Business Travel Card).
- Tem "AB" là một loại giấy miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông đi công tác nước ngoài.
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