Hà Nội: Nhức nhối tình trạng dừng, đỗ xe sai quy định gây mất trật tự đô thị
GĐXH - Tình trạng các phương tiện dừng, đỗ tùy tiện diễn ra phổ biến tại nhiều tuyến phố ở Hà Nội, tình trạng này kéo dài gây cản trở giao thông nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng lưu thông và mỹ quan đô thị.
Với áp lực phương tiện khổng lồ trên địa bàn Thủ đô, đặc biệt tại các tuyến vành đai và khu vực đông dân cư, việc duy trì lòng đường thông thoáng là yếu tố cốt lõi nhằm duy trì năng lực thông hành và kiềm chế ùn tắc giao thông.
Theo ghi nhận của PV Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) tại một số tuyến phố trên địa bàn phường Hoàn Kiếm, đặc biệt tại khu vực phố cổ, tình trạng dừng, đỗ xe không đúng quy định vẫn đang diễn ra tràn lan.
Trong điều kiện hạ tầng lòng đường vốn hẹp nhưng lưu lượng giao thông luôn ở mức cao, các phương tiện đỗ trái quy định đã vô tình thu hẹp không gian di chuyển, gia tăng nguy cơ xung đột giao thông và ùn tắc kéo dài, đặc biệt trong các giờ cao điểm.
Trên đường Vũ Phạm Hàm, tại các khu vực tập trung đông dân cư, khi không gian tĩnh dành cho việc đỗ, gửi xe của người dân còn còn thiếu, thì tình trạng ô tô, xe máy đỗ sai quy định tập trung dày đặc dưới chân các tòa chung cư diễn ra phổ biến. Hành vi này không chỉ gây trở ngại lớn cho việc ra vào của cư dân mà còn làm gián đoạn dòng lưu thông chung trên tuyến đường.
Tại phố Nguyễn Khang, nơi có lòng đường hẹp và hoạt động kinh doanh sầm uất, không ít người điều khiển xe máy đã tự ý biến vỉa hè thành nơi đỗ xe. Việc thiếu quan sát biển cấm hoặc cố tình phớt lờ quy định không chỉ gây ra các vi phạm Luật Giao thông đường bộ mà còn lấn chiếm nghiêm trọng hành lang dành cho người đi bộ.
Theo quy định hiện hành, các phương tiện tuyệt đối không được dừng, đỗ tại phạm vi nút giao (trong khoảng cách 5 mét tính từ mép đường giao nhau) cũng như khu vực cổng trụ sở cơ quan, tổ chức. Dù vậy, tình trạng vi phạm vẫn diễn ra khá phổ biến, làm che khuất tầm nhìn của các tài xế và tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông tại các điểm giao cắt.
Tương tự, tại khu vực phường Cầu Giấy, điển hình là các tuyến phố Trần Thái Tông và Trương Công Giai - nơi đã được chính quyền bố trí điểm đỗ xe hoặc đặt biển cho phép dừng, đỗ tối đa 3 phút để đón/trả khách - cho thấy tình trạng vi phạm vẫn phức tạp.
Nhiều chủ phương tiện không tuân thủ mốc thời gian quy định hoặc cố tình dừng, đỗ tại các khoảng đường có biển cấm. Thực trạng đỗ xe tùy tiện trên nhiều tuyến phố Hà Nội đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông.
Bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng, sự tự giác quan sát biển báo và tuân thủ quy định đỗ xe của mỗi người dân chính là chìa khóa để bảo đảm trật tự, văn minh và an toàn giao thông đô thị.
Chùm ảnh phóng viên ghi nhận về tình trạng dừng, đỗ xe sai quy định trên địa bàn TP Hà Nội:
Hà Nội: Nhức nhối tình trạng dừng, đỗ xe sai quy định gây mất trật tự đô thị
Hà Nội: Nhức nhối tình trạng dừng, đỗ xe sai quy định gây mất trật tự đô thị
Ngô Thanh Thủy
Đăng nhập để tham gia bình luận
Thông báo
Cùng chuyên mục
Hà Nội: Ngã xuống sông Hồng khi đang đánh cá, người đàn ông được CSGT kịp thời cứu sốngĐời sống -
GĐXH - Trong lúc đánh bắt cá trên sông Hồng giữa đêm tối, người đàn ông không may trượt chân ngã xuống nước và chới với giữa dòng. Rất may mắn, Tổ công tác của Đội Cảnh sát đường thủy số 1 (phòng CSGT - Công an TP Hà Nội) đi tuần tra ngang qua đã kịp thời phát hiện, cứu vớt nạn nhân vào bờ an toàn.
572 chủ xe máy, ô tô trong danh sách dưới đây khẩn trương liên hệ Công an Bắc Ninh để nộp phạt nguộiĐời sống -
GĐXH - Phòng CSGT Công an TP Bắc Ninh công bố danh sách 572 lượt phương tiện vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ bị xử lý phạt nguội từ ngày 19 - 25/10/2026.
Hà Nội: Khoảnh khắc người đàn ông bị ô tô tông tử vong khi chạy cắt ngang cao tốc Pháp Vân - Cầu GiẽĐời sống -
GĐXH - Băng qua đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ lúc rạng sáng, người đàn ông bị ô tô tông tử vong. Lực lượng CSGT đang điều tra nguyên nhân, đồng thời sẽ có văn bản chấn chỉnh công tác quản lý cao tốc trên toàn quốc.
Giờ sinh Âm lịch của người có Thần tài đồng hành, tiền bạc ít khi thiếuĐời sống -
GĐXH - Những người sinh vào 3 khung giờ Âm lịch dưới đây thường được nhận xét là có tư duy nhạy bén và dễ gặp quý nhân giúp đỡ trên hành trình gây dựng tài chính.
62 vị trí rào chắn: Hà Nội nỗ lực xử lý áp lực giao thôngĐời sống -
GĐXH - Trên địa bàn Hà Nội, nhiều công trình thuộc các lĩnh vực giao thông, đường sắt đô thị, thoát nước và xử lý nước thải đang được triển khai. Theo thông tin từ Sở Xây dựng Hà Nội, tính đến ngày 22/10/2026, thành phố có 11 dự án trọng điểm với tổng cộng 62 vị trí rào chắn phục vụ thi công.
4 con giáp bước vào tuần đầu tháng 11/2026 đón nhiều cơ hội mới và may mắnĐời sống -
GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, trong tuần đầu tháng 11/2026, 4 con giáp dưới đây có nhiều cơ hội đón nhận tin vui, nhất là khi biết chủ động nắm bắt thời cơ và phát huy năng lực của bản thân.
Công chức và viên chức cần nắm rõ thông tin này nếu phải đi nghĩa vụ quân sự 2027 theo quy địnhĐời sống -
GĐXH - Theo quy định, công chức và viên chức vẫn phải thực hiện nghĩa vụ quân sự nếu đáp ứng đủ điều kiện và không thuộc trường hợp được tạm hoãn hoặc miễn. Trường hợp phải nhập ngũ, nhóm đối tượng này cần nắm rõ những thông tin gì?
Diện tích nhà ở tối thiểu phải đạt 8m2/người mới được đăng ký thường trúXã hội -
TPHCM thống nhất mức diện tích nhà ở tối thiểu 8m2 sàn/người để đăng ký thường trú tại nhà thuê, mượn, ở nhờ.
8 chính sách giáo dục có hiệu lực từ tháng 11/2026Xã hội -
Tháng 11/2026, nhiều quy định mới về phổ cập giáo dục, tuyển sinh, học bổng và hoạt động nhà trường chính thức có hiệu lực.
Quy định về mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, hàng triệu người nên biết để hưởng chế độ lương hưuĐời sống -
GĐXH - Tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người dân được hưởng nhiều quyền lợi khi về già như lương hưu, chế độ tử tuất khi qua đời... Vậy mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện hiện nay được quy định thế nào?