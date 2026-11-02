Hà Nội: Nhức nhối tình trạng dừng, đỗ xe sai quy định gây mất trật tự đô thị

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Với áp lực phương tiện khổng lồ trên địa bàn Thủ đô, đặc biệt tại các tuyến vành đai và khu vực đông dân cư, việc duy trì lòng đường thông thoáng là yếu tố cốt lõi nhằm duy trì năng lực thông hành và kiềm chế ùn tắc giao thông.

Theo ghi nhận của PV Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) tại một số tuyến phố trên địa bàn phường Hoàn Kiếm, đặc biệt tại khu vực phố cổ, tình trạng dừng, đỗ xe không đúng quy định vẫn đang diễn ra tràn lan.

Trong điều kiện hạ tầng lòng đường vốn hẹp nhưng lưu lượng giao thông luôn ở mức cao, các phương tiện đỗ trái quy định đã vô tình thu hẹp không gian di chuyển, gia tăng nguy cơ xung đột giao thông và ùn tắc kéo dài, đặc biệt trong các giờ cao điểm.



Trên đường Vũ Phạm Hàm, tại các khu vực tập trung đông dân cư, khi không gian tĩnh dành cho việc đỗ, gửi xe của người dân còn còn thiếu, thì tình trạng ô tô, xe máy đỗ sai quy định tập trung dày đặc dưới chân các tòa chung cư diễn ra phổ biến. Hành vi này không chỉ gây trở ngại lớn cho việc ra vào của cư dân mà còn làm gián đoạn dòng lưu thông chung trên tuyến đường.

Tại phố Nguyễn Khang, nơi có lòng đường hẹp và hoạt động kinh doanh sầm uất, không ít người điều khiển xe máy đã tự ý biến vỉa hè thành nơi đỗ xe. Việc thiếu quan sát biển cấm hoặc cố tình phớt lờ quy định không chỉ gây ra các vi phạm Luật Giao thông đường bộ mà còn lấn chiếm nghiêm trọng hành lang dành cho người đi bộ.

Theo quy định hiện hành, các phương tiện tuyệt đối không được dừng, đỗ tại phạm vi nút giao (trong khoảng cách 5 mét tính từ mép đường giao nhau) cũng như khu vực cổng trụ sở cơ quan, tổ chức. Dù vậy, tình trạng vi phạm vẫn diễn ra khá phổ biến, làm che khuất tầm nhìn của các tài xế và tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông tại các điểm giao cắt.

Tương tự, tại khu vực phường Cầu Giấy, điển hình là các tuyến phố Trần Thái Tông và Trương Công Giai - nơi đã được chính quyền bố trí điểm đỗ xe hoặc đặt biển cho phép dừng, đỗ tối đa 3 phút để đón/trả khách - cho thấy tình trạng vi phạm vẫn phức tạp.

Nhiều chủ phương tiện không tuân thủ mốc thời gian quy định hoặc cố tình dừng, đỗ tại các khoảng đường có biển cấm. Thực trạng đỗ xe tùy tiện trên nhiều tuyến phố Hà Nội đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông.

Bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng, sự tự giác quan sát biển báo và tuân thủ quy định đỗ xe của mỗi người dân chính là chìa khóa để bảo đảm trật tự, văn minh và an toàn giao thông đô thị.

Chùm ảnh phóng viên ghi nhận về tình trạng dừng, đỗ xe sai quy định trên địa bàn TP Hà Nội:

Các phương tiện vẫn thản nhiên dừng đỗ ngay dưới lòng đường, bất chấp thông báo cấm dừng, đỗ trên phố Hàng Gà.

Ô tô không thuộc diện ưu tiên/ngoại lệ vẫn ngang nhiên đỗ trên phố Thuốc Bắc.

Hàng loạt xe máy và ô tô thản nhiên vi phạm tại khu vực có biển cấm đỗ gần khu chung cư đường Vũ Phạm Hàm.

Ô tô đỗ trái phép ngay sát lối ra vào chung cư trên phố Vũ Phạm Hàm.

Xe máy chiếm dụng vỉa hè trên đường Nguyễn Khang dù đã có biển báo cấm đỗ.

Xe ba gác dừng đỗ trái phép ngay phía dưới biển cấm trên vỉa hè đường Nguyễn Khang.

Ô tô vi phạm lỗi dừng đỗ ngay tại nút giao ra vào phố Dịch Vọng Hậu.

Phương tiện đỗ tràn lan tại khu vực cổng Trường Đại học Ngoại ngữ trên đường Phạm Văn Đồng.

Các phương tiện đỗ sai quy định gây cản trở luồng giao thông trên phố Trương Công Giai.

Hàng dài ô tô đỗ lấn chiếm lòng đường Trần Thái Tông tại khu vực biển cấm (không thuộc trường hợp đón, trả khách).

Phương tiện dừng đỗ trái phép ngay dưới biển cấm trên phố Trương Công Giai.

Hà Nội: Nhức nhối tình trạng dừng, đỗ xe sai quy định gây mất trật tự đô thị

Hà Nội: Nhức nhối tình trạng dừng, đỗ xe sai quy định gây mất trật tự đô thị

Hà Nội: Xử lý ô tô vi phạm dừng đỗ, bất ngờ phát hiện gậy ba khúc, bình xịt hơi cay và bằng lái giả GĐXH - Trong quá trình kiểm tra và xử lý một phương tiện dừng đỗ sai quy định, lực lượng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội) đã phát hiện tài xế sử dụng giấy phép lái xe nghi làm giả. Kiểm tra mở rộng trên xe, cơ quan chức năng tiếp tục thu giữ một gậy ba khúc bằng kim loại và một bình xịt hơi cay.

Ngô Thanh Thủy