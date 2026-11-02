Hà Nội: Khoảnh khắc người đàn ông bị ô tô tông tử vong khi chạy cắt ngang cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

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GĐXH - Băng qua đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ lúc rạng sáng, người đàn ông bị ô tô tông tử vong. Lực lượng CSGT đang điều tra nguyên nhân, đồng thời sẽ có văn bản chấn chỉnh công tác quản lý cao tốc trên toàn quốc.

Theo thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên xảy ra vào khoảng 6h30 sáng ngày 2/11, trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, đoạn khu vực gần gầm cầu vượt Thường Tín (thuộc địa phận xã Hồng Vân, TP Hà Nội).

Vào thời điểm trên, chiếc xe ô tô con mang biển kiểm soát 18A-747.xx đang lưu thông trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng từ Ninh Bình đi Hà Nội. Khi di chuyển đến đoạn đường gần cầu vượt Thường Tín, tài xế bất ngờ phát hiện một người đàn ông đang chạy bộ cắt ngang qua đường.

Khoảnh khắc vụ tai nạn giao thông khiến 1 người tử vong trên cao tốc được camera hành trình ghi lại.

Do tình huống phát sinh quá bất ngờ và các phương tiện trên cao tốc đều di chuyển với tốc độ cao, tài xế ô tô đã không kịp xử lý. Cú tông trực diện, mạnh bạo đã hất văng người đàn ông ra xa, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, chiếc xe ô tô bị móp méo, hư hỏng nặng phần đầu.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 (thuộc Cục CSGT, Bộ Công an) đã khẩn trương cử cán bộ chiến sĩ xuống hiện trường. Lực lượng CSGT phối hợp chặt chẽ cùng Công an xã Hồng Vân và đơn vị quản lý, vận hành đường cao tốc tổ chức phân luồng, bảo vệ hiện trường và giải quyết vụ việc.

Hà Nội: Tai nạn thương tâm trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ , người đàn ông tử vong - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ sáng 2/11. Ảnh: Cục CSGT

Liên quan đến vụ tai nạn, đại diện Cục CSGT cho biết, hành vi người đi bộ xuất hiện và chạy cắt ngang tuyến cao tốc là vô cùng nguy hiểm, vi phạm nghiêm trọng luật giao thông. Thời gian tới, cơ quan chức năng sẽ làm việc trực tiếp với ban quản lý, vận hành đường cao tốc để làm rõ trách nhiệm của lực lượng tuần đường trong việc rào chắn, quản lý hành lang an toàn, để lọt người đi bộ vào cao tốc.

Đồng thời, Cục CSGT sẽ nhanh chóng ban hành văn bản gửi các đơn vị quản lý, vận hành đường cao tốc trên toàn quốc nhằm yêu cầu chấn chỉnh ngay công tác tuần tra, kiểm soát và phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến huyết mạch.

Hiện, nguyên nhân chi tiết và danh tính nạn nhân trong vụ tai nạn vẫn đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

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