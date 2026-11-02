Hà Nội: Ngã xuống sông Hồng khi đang đánh cá, người đàn ông được CSGT kịp thời cứu sống

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Theo đó, vào khoảng 21h00 tối ngày 01/11/2026 trên tuyến sông Hồng, anh Nguyễn Văn Nhật (SN 1989, thường trú tại thôn Ngũ Châu, xã Liên Minh, TP Hà Nội) trong quá trình đánh bắt cá đã không may trượt chân, rơi thẳng xuống dòng nước sâu.

Trong điều kiện đêm tối, tầm nhìn hạn chế, cộng thêm dòng nước sông chảy xiết, tính mạng của nam thanh niên bị đe dọa nghiêm trọng. Nạn nhân chỉ kịp chới với, cầu cứu giữa dòng nước lạnh.

Trong điều kiện đêm tối, tầm nhìn hạn chế, cộng thêm dòng nước sông chảy xiết, tính mạng của nam thanh niên bị đe dọa nghiêm trọng.

Lúc này, tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát đường thủy số 1 (Phòng Cảnh sát giao thông - Công an TP Hà Nội) đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát (TTKS) bằng xuồng máy đi tới khu vực Km số 213 trên tuyến sông Hồng (thuộc địa bàn xã Yên Lãng, TP Hà Nội) đã phát hiện sự việc.

Tổ công tác gồm 3 đồng chí là đại úy Trương Thế Vũ (Tổ trưởng) cùng hai tổ viên là đại úy Bùi Đức Duy và đại úy Nguyễn Ngọc Tuyên đã lập tức tiếp cận vị trí nạn nhân và triển khai các biện pháp cứu hộ.

Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát đường thủy số 1 (Phòng Cảnh sát giao thông - Công an TP Hà Nội) cùng nam thanh niên.

Chỉ trong ít phút, các chiến sĩ Cảnh sát đường thủy đã đưa thành công anh Nguyễn Văn Nhật lên xuồng, tiến hành sơ cứu ban đầu và đưa nạn nhân vào bờ an toàn.

Hành động dũng cảm, phản ứng thần tốc của Tổ công tác Đội Cảnh sát đường thủy số 1 đã kịp thời giành lại sự sống cho người dân, thể hiện rõ tinh thần "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ".

Qua sự việc trên, cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân khi tham gia các hoạt động đánh bắt thủy sản, giao thông trên sông nước, đặc biệt là vào ban đêm, cần tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn, bắt buộc phải mặc áo phao để phòng ngừa những rủi ro đáng tiếc.

Hà Nội: CSGT kịp thời cứu sống nam thanh niên đuối nước giữa đêm trên sông Hồng

Hà Nội: CSGT kịp thời cứu sống nam thanh niên đuối nước giữa đêm trên sông Hồng

Hà Nội: Kịp thời giải cứu 2 người nước ngoài khỏi đám cháy nhà dân trên phố Tràng Tiền GĐXH - Chiều ngày 29/10, một vụ hỏa hoạn đã bất ngờ bùng phát tại căn nhà 4 tầng trên phố Tràng Tiền. Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã khống chế nhanh đám cháy, đồng thời sơ tán và đưa 2 người nước ngoài ở tòa nhà kề bên thoát ra ngoài an toàn.



