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4 cung hoàng đạo yêu cuồng nhiệt nhưng khó dài lâu

Chủ nhật, 10:31 28/06/2026 | Gia đình
Thư Di (t/h)
Thư Di (t/h)
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GĐXH - Một số cung hoàng đạo có tính cách yêu thích tự do, đam mê trải nghiệm hoặc luôn tìm kiếm điều mới mẻ nên thường gặp nhiều thử thách trong chuyện tình cảm.

Cung hoàng đạo Nhân Mã: Yêu tự do hơn mọi sự ràng buộc

Trong 12 cung hoàng đạo, Nhân Mã nổi tiếng với tính cách phóng khoáng, thích khám phá và luôn khao khát trải nghiệm những điều mới. 

Đối với họ, tình yêu chỉ thực sự hạnh phúc khi cả hai đều tôn trọng không gian riêng và không hạn chế sự phát triển của đối phương.

Chính vì vậy, Nhân Mã thường bị thu hút bởi những người mang đến cảm giác thoải mái, đồng hành thay vì kiểm soát. 

Tuy nhiên, niềm đam mê dịch chuyển và tinh thần thích chinh phục đôi khi khiến họ khó gắn bó lâu dài với một mối quan hệ.

Khi cảm thấy tình yêu trở nên quá nhiều áp lực hoặc mất đi sự mới mẻ, Nhân Mã có xu hướng lựa chọn thay đổi để tiếp tục hành trình khám phá cuộc sống.

4 cung hoàng đạo yêu cuồng nhiệt nhưng khó dài lâu - Ảnh 1.

Niềm đam mê dịch chuyển và tinh thần thích chinh phục đôi khi khiến Nhân Mã khó gắn bó lâu dài với một mối quan hệ. Ảnh minh họa

Cung hoàng đạo Song Tử: Luôn tìm kiếm cảm xúc mới

Song Tử là cung hoàng đạo yêu sự mới lạ và rất dễ cảm thấy nhàm chán nếu cuộc sống lặp lại theo một khuôn mẫu.

Trong chuyện tình cảm, họ thích những cuộc trò chuyện thú vị, những trải nghiệm mới và cảm giác chinh phục hơn là sự ổn định kéo dài. 

Nếu mối quan hệ thiếu đi sự bất ngờ hoặc không còn mang lại cảm hứng, Song Tử rất dễ mất hứng thú.

Đó cũng là lý do nhiều người cho rằng Song Tử thường thích giai đoạn tìm hiểu, tán tỉnh hơn là bước vào một mối quan hệ quá nghiêm túc và nhiều ràng buộc.

Cung hoàng đạo Bảo Bình: Đặt nhiều ưu tiên cho cuộc sống cá nhân

Bảo Bình là cung hoàng đạo có đời sống xã hội phong phú, thích gặp gỡ bạn bè và mở rộng các mối quan hệ. Họ cũng là những người nhiều hoài bão, luôn đặt ra mục tiêu để phát triển bản thân.

Chính vì quá tập trung vào công việc, sở thích và các hoạt động cá nhân, Bảo Bình đôi khi vô tình dành ít thời gian cho người mình yêu.

Ngoài ra, việc phải ở cạnh đối phương quá nhiều cũng có thể khiến Bảo Bình cảm thấy mất đi không gian riêng. 

Nếu nửa kia có xu hướng kiểm soát hoặc phụ thuộc quá mức, họ càng dễ nảy sinh cảm giác muốn rời xa.

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Bảo Bình là cung hoàng đạo có đời sống xã hội phong phú, thích gặp gỡ bạn bè và mở rộng các mối quan hệ. Ảnh minh họa

Cung hoàng đạo Bạch Dương: Dễ rung động trước những điều mới mẻ

Là cung hoàng đạo mạnh mẽ, độc lập và đầy nhiệt huyết, Bạch Dương luôn hào hứng khi bắt đầu một mối quan hệ mới. 

Họ sẵn sàng dành nhiều thời gian, sự quan tâm và nhiệt tình để chinh phục người mình thích.

Thế nhưng, sau khi cảm giác mới lạ dần biến mất, Bạch Dương cũng có thể nhanh chóng mất đi sự hứng khởi nếu tình yêu trở nên quá đơn điệu.

Đặc biệt, họ rất coi trọng sự tự do. Khi cảm thấy bị kiểm soát hoặc bị ràng buộc quá nhiều, Bạch Dương thường có xu hướng tìm cách thoát khỏi mối quan hệ để lấy lại cảm giác chủ động trong cuộc sống.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

4 cung hoàng đạo yêu cuồng nhiệt nhưng khó dài lâu - Ảnh 3.Top cung hoàng đạo nữ nổi tiếng ghen tuông quá mức

GĐXH - Trong tình yêu, ghen tuông là cảm xúc khó tránh khỏi. Tuy nhiên, một số cung hoàng đạo lại có tính chiếm hữu mạnh mẽ và nhạy cảm đặc biệt trong chuyện tình cảm.

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