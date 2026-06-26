U60 từ chối họp lớp lần 2 khi chứng kiến màn khoe giàu và định giá bạn bè dựa trên địa vị xã hội

Họp lớp sau hơn 30 năm: Từ háo hức đến thất vọng

Ông Chu, gần 60 tuổi, hiện sống tại Trung Quốc, vừa chia sẻ câu chuyện họp lớp của mình trên mạng xã hội và nhanh chóng nhận được sự đồng cảm từ nhiều người.

Dù đã rời ghế giảng đường hơn ba thập kỷ, ông vẫn luôn lưu giữ những ký ức đẹp về quãng đời sinh viên.

Trong suốt nhiều năm, ông chỉ giữ liên lạc với vài người bạn thân qua điện thoại, còn phần lớn bạn học đều mất kết nối.

Khi nhận được lời mời tham dự buổi họp lớp từ một người bạn cũ, ông không ngần ngại đồng ý. Ông mong đây sẽ là dịp để gặp lại những gương mặt quen thuộc, cùng nhau ôn chuyện cũ và biết cuộc sống của mỗi người đã thay đổi ra sao.

Ngày gặp mặt, có tới 41 trong số 48 thành viên của lớp có mặt. Ban đầu, không khí vô cùng rộn ràng, ai cũng hồ hởi hỏi han và nhắc lại những kỷ niệm thời đi học.

Tuy nhiên, càng ngồi lâu, ông Chu càng nhận ra buổi họp lớp không còn giữ được sự vô tư như ông từng tưởng tượng.

Thay vì chia sẻ và động viên nhau, nhiều người lại vô tình dùng địa vị xã hội để phân định giá trị của bạn cũ. Ảnh minh họa

Họp lớp trở thành nơi đánh giá thành công của nhau

Điều khiến ông Chu chạnh lòng nhất là cách nhiều người nhìn nhận bạn học cũ.

Theo ông, những câu hỏi về công việc, thu nhập hay cuộc sống ban đầu chỉ mang tính xã giao, nhưng ngay sau đó lại trở thành chủ đề để bàn tán và đánh giá.

Những người có sự nghiệp nổi bật hoặc điều kiện kinh tế tốt thường nhận được nhiều sự quan tâm hơn, trong khi những người cuộc sống còn khó khăn lại dễ trở thành đối tượng bị đem ra so sánh.

Sau hơn 30 năm, lớp học năm nào đã có người là giám đốc nghỉ hưu, người giữ vị trí quản lý, nhưng cũng có người vẫn làm công việc lao động phổ thông.

Thay vì chia sẻ và động viên nhau, nhiều người lại vô tình dùng địa vị xã hội để phân định giá trị của bạn cũ.

Theo ông Chu, mỗi người đều có lựa chọn riêng trong cuộc sống. Thành công không nên chỉ được đo bằng tiền bạc hay chức vụ, bởi ai cũng xứng đáng được tôn trọng nếu sống lương thiện và có trách nhiệm.

Họp lớp biến thành màn trình diễn sự giàu có

Một điều khác khiến người đàn ông gần 60 tuổi cảm thấy tiếc nuối là nhiều người xem buổi họp lớp như cơ hội để thể hiện bản thân.

Có người xuất hiện với xe sang, hàng hiệu hoặc liên tục kể về thành tích trong công việc, tài sản và cuộc sống gia đình.

Trên bàn tiệc, câu chuyện chủ yếu xoay quanh mức thu nhập, vị trí công tác hay những thành tựu đã đạt được.

Ông Chu cho rằng không ít người thích được bạn bè ngưỡng mộ, trong khi một số khác lại tranh thủ xây dựng quan hệ với những người thành đạt để tìm kiếm cơ hội cho bản thân. Điều đó khiến không khí buổi gặp mặt dần mất đi sự chân thành vốn có.

Sau nhiều năm, tình bạn cũng khó còn nguyên vẹn

Theo ông Chu, thời gian đã khiến mỗi người bước theo một hướng khác nhau. Ai cũng có gia đình, công việc và những mối bận tâm riêng nên rất khó tìm được tiếng nói chung như thuở còn ngồi trên ghế nhà trường.

Ngoài những câu hỏi xã giao về cuộc sống hiện tại, nhiều cuộc trò chuyện nhanh chóng rơi vào khoảng lặng vì mọi người không còn nhiều điểm chung.

Ông thừa nhận bản thân chỉ cảm thấy thoải mái khi ngồi cùng vài người bạn thân năm xưa. Với những người đã nhiều năm không gặp, sự gượng gạo là điều khó tránh khỏi.

Chính cảm giác xa cách ấy khiến ông nhận ra rằng có những tình bạn chỉ phù hợp để lưu giữ trong ký ức.

Không phải cuộc họp lớp nào cũng có thể đưa mọi người trở về những năm tháng vô tư của tuổi trẻ.

Ý nghĩa của họp lớp nằm ở sự chân thành

Sau buổi gặp mặt, ông Chu quyết định sẽ không tham gia thêm bất kỳ buổi họp lớp nào nữa.

Với ông, điều đáng nhớ nhất của tuổi học trò không phải là việc gặp lại tất cả bạn cũ, mà là những ký ức đẹp đã từng có.

Câu chuyện của ông cũng khiến nhiều người suy ngẫm. Họp lớp sẽ luôn là dịp ý nghĩa nếu mọi người đến với nhau bằng sự chân thành, không so sánh thành công, không khoe khoang vật chất và không dùng cuộc sống của người khác để làm thước đo cho chính mình.

Đi họp lớp sau nhiều năm, tôi sốc nặng khi bị phân chia đẳng cấp ngay từ chỗ ngồi GĐXH - Tưởng rằng buổi họp lớp là dịp để bạn bè cũ gặp gỡ, ôn lại kỷ niệm, nhưng cách sắp xếp chỗ ngồi đã khiến nhiều người thất vọng và quyết định rời đi ngay.

Theo Toutiao