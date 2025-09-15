Xu hướng nghỉ hưu mới: Tuổi già tự do, khỏe mạnh, không phiền con cái
GĐXH - Khi bước vào giai đoạn nghỉ hưu, nhiều người cao tuổi băn khoăn không biết nên lựa chọn sống cùng con cháu, vào viện dưỡng lão hay tìm cho mình một hướng đi khác.
Trong xã hội hiện đại, một mô hình mới đang được nhiều người lựa chọn, đó là "chăm sóc nhóm" – hình thức sống chung với bạn bè đồng trang lứa. Đây được coi là cách nghỉ hưu vừa thoải mái, vừa giữ được sự độc lập, đồng thời giảm gánh nặng cho con cái.
Khi nghỉ hưu không đồng nghĩa với phụ thuộc
Câu chuyện của chú Zhang và dì Li là một ví dụ điển hình. Sau khi nghỉ hưu, hai ông bà dọn về sống cùng con trai để vừa chăm cháu, vừa thuận tiện cho việc báo hiếu của con cái.
Tuy nhiên, sự khác biệt trong lối sống giữa ba thế hệ khiến mâu thuẫn nảy sinh, cuộc sống gia đình không còn thoải mái như mong đợi.
Khi cháu trai vào mẫu giáo, chú Zhang và dì Li trở nên rảnh rỗi hơn. Họ từng nghĩ đến viện dưỡng lão để có cuộc sống an nhàn, nhưng bị con trai phản đối.
Chính lúc đó, chú Zhang tình cờ biết đến mô hình "chăm sóc nhóm" – nơi những người cùng tuổi thuê chung một ngôi nhà hoặc sống gần nhau để vừa độc lập vừa có bạn đồng hành.
Sau khi bàn bạc cùng bạn bè, họ quyết định thuê một ngôi nhà ở ngoại ô có sân vườn để vừa sinh hoạt, vừa trồng rau, chăm hoa.
Cuộc sống trở nên phong phú, nhiều màu sắc và quan trọng nhất là có sự gắn kết bạn bè.
Thấy bố mẹ khỏe mạnh, tinh thần vui vẻ hơn trước, con trai của chú Zhang cũng hoàn toàn yên tâm với lựa chọn này.
Ưu điểm của mô hình "chăm sóc nhóm" khi nghỉ hưu
1. Đời sống tinh thần phong phú
Thay vì sống một mình dễ cô đơn, người cao tuổi khi nghỉ hưu có thể trò chuyện, chia sẻ và động viên lẫn nhau.
Các hoạt động tập thể, những buổi tụ họp nhỏ giúp mối quan hệ xã hội mở rộng, tinh thần thêm vui vẻ, lạc quan.
2. Có nhiều sở thích chung
Khi sống cùng nhau, người nghỉ hưu có thể tham gia nhiều hoạt động: trồng rau, chăm hoa, đánh cờ, đọc sách…
Những thú vui này không chỉ khiến cuộc sống thêm ý nghĩa mà còn tạo cơ hội để gắn kết tình bạn, nuôi dưỡng sự đồng cảm.
3. Chăm sóc lẫn nhau, giảm gánh nặng cho con cái
Một trong những lo lắng lớn của con cái là bố mẹ già yếu, cần chăm sóc thường xuyên. Nhưng trong môi trường "chăm sóc nhóm", người già có thể tự nhắc nhở nhau uống thuốc, chú ý sức khỏe.
Điều này giúp họ bớt phụ thuộc vào con cái, để con trẻ yên tâm làm việc và xây dựng sự nghiệp.
4. Cải thiện chất lượng cuộc sống
Khi nghỉ hưu, nhiều người rơi vào trạng thái buồn chán vì thiếu hoạt động. Nhưng với "chăm sóc nhóm", mỗi ngày đều có kế hoạch mới, từ sinh hoạt chung đến các hoạt động văn hóa, giải trí.
Nhờ vậy, họ tìm thấy niềm vui, động lực sống và luôn tràn đầy kỳ vọng vào tương lai.
Xu hướng nghỉ hưu hiện đại
Trong bối cảnh xã hội thay đổi, quan niệm về nghỉ hưu cũng dần khác đi. Người cao tuổi không còn gò bó trong lựa chọn "sống cùng con cháu" hay "vào viện dưỡng lão", mà có thể tìm đến những mô hình mới nhân văn và hiện đại hơn.
Theo Sohu, mô hình "chăm sóc nhóm" tại Trung Quốc đã mang lại cho nhiều người cao tuổi một tuổi già vui vẻ, năng động và đầy màu sắc.
Đây cũng là gợi ý đáng tham khảo cho các gia đình muốn tìm một phương án nghỉ hưu phù hợp, vừa giữ được sự tự do của bố mẹ, vừa đảm bảo hạnh phúc của cả gia đình.
Nghỉ hưu không có nghĩa là khép lại niềm vui sống. Ngược lại, đây là thời điểm để người cao tuổi tận hưởng, kết nối và chăm sóc bản thân nhiều hơn.
Mô hình "chăm sóc nhóm" chính là lựa chọn mới mẻ, giúp họ có một tuổi già khỏe mạnh, độc lập và tràn đầy ý nghĩa.
