4 kiểu người luôn háo hức họp lớp và 3 kiểu người 'mất hút' dù được mời liên tục

Thứ tư, 18:41 29/10/2025 | Gia đình
GĐXH - Buổi họp lớp tưởng như là dịp hàn huyên vui vẻ, ôn lại kỷ niệm xưa lại đang dần trở thành "phép thử" tinh tế về tình bạn, địa vị và cách mỗi người nhìn nhận quá khứ của mình.

Sau khi rời ghế nhà trường, ai cũng bận rộn với cuộc sống riêng, với công việc, gia đình, con cái. Thế nhưng, mỗi lần nhắc đến họp lớp, cảm xúc lại trào dâng, người háo hức chờ đợi, người viện đủ lý do để từ chối.

Ẩn sau đó là cả một "nghịch lý họp lớp" nơi mà mục đích tham gia của mỗi người không hề giống nhau.

Vì sao họp lớp luôn gây tranh cãi?

Thời học sinh, mọi người cùng xuất phát từ vạch giống nhau, cùng ăn, cùng học, cùng mơ ước.

Nhưng khi trưởng thành, quỹ đạo cuộc đời mỗi người lại rẽ sang một hướng khác. Có người thành công, có người lận đận, có người sống giản dị, có người thích phô trương.

Chính sự khác biệt đó khiến những buổi họp lớp đáng lẽ chỉ là dịp ôn kỷ niệm lại dễ trở thành "sàn diễn" vô hình để so sánh và đánh giá nhau.

Dù vậy, năm nào cũng có những người rất tích cực tham gia, trong khi một số khác lại "mất hút" qua từng mùa họp lớp.

4 kiểu người luôn háo hức họp lớp và 3 kiểu người 'mất hút' dù được mời liên tục - Ảnh 1.

Một số người coi họp lớp là dịp thuận lợi để kết nối lại những mối quan hệ có thể giúp ích trong công việc hoặc cuộc sống. Ảnh minh họa

4 kiểu người nhất định có mặt trong buổi họp lớp

1. Người trọng tình cảm

Họ là kiểu người hoài niệm, luôn coi trọng quá khứ và những người từng đồng hành cùng mình.

Với họ, họp lớp không phải là cơ hội thể hiện hay khoe khoang, mà là dịp để gặp lại bạn cũ, cùng ôn kỷ niệm thời áo trắng.

Họ thường là người kết nối, đứng ra tổ chức, hoặc luôn là người "chốt đơn" sớm nhất khi nhóm lớp lên kế hoạch gặp gỡ.

2. Người muốn mở rộng mối quan hệ

Một số người coi họp lớp là dịp thuận lợi để kết nối lại những mối quan hệ có thể giúp ích trong công việc hoặc cuộc sống.

Ở góc độ tích cực, họ hiểu rằng mạng lưới quan hệ cũ có thể mang lại cơ hội mới.

Nhưng cũng không ít trường hợp, động cơ chính lại là "nhờ vả", tìm kiếm sự hỗ trợ khi đang khó khăn, thậm chí là mượn tiền từ bạn cũ khá giả hơn.

3. Người thích thể hiện và khoe khoang

Với họ, họp lớp chẳng khác nào "show diễn" để chứng minh bản thân.

Có người khoe thành công trong công việc, người khác phô trương nhà cửa, xe sang, hoặc cuộc sống hôn nhân hạnh phúc.

Họ đến để được công nhận, để người khác phải "trầm trồ" rằng mình đã đổi đời. Đôi khi, chính sự khoe khoang đó lại khiến bầu không khí buổi gặp mặt mất đi sự chân thành ban đầu.

4. Người có cuộc sống ổn định và nhàn nhã

Những người này thường không chịu áp lực quá lớn từ công việc hay tài chính.

Cuộc sống của họ đủ đầy, bình ổn, nên họ có thời gian và tâm lý thoải mái để tham gia các buổi họp lớp.

Họ đến không vì lợi ích, cũng không cần chứng tỏ, chỉ đơn giản là muốn gặp lại những người từng gắn bó một thời.

3 kiểu người dù mời thế nào cũng không đến

1. Người có địa vị xã hội cao, công việc bận rộn

Thực tế, nhiều người thành đạt thật sự lại rất ít khi xuất hiện trong những buổi họp lớp.

Họ không có nhu cầu chứng minh bản thân, và cũng không muốn bị kéo vào những câu chuyện so sánh hơn thua.

Một phần vì công việc bận rộn, phần khác là họ cảm thấy những cuộc gặp gỡ như thế không còn nhiều ý nghĩa với mình.

2. Người hướng nội, ít giao tiếp

Khi còn đi học, họ vốn đã là người ít nói, ít giao du. Sau nhiều năm, sự xa cách và khác biệt trong cuộc sống càng khiến họ ngại tiếp xúc.

Với người hướng nội, những buổi họp lớp đông đúc, ồn ào dễ khiến họ mệt mỏi. Vì thế, dù được mời nhiệt tình, họ vẫn khéo léo từ chối.

3. Người có cuộc sống khó khăn, tự ti

Đây là nhóm "ẩn mình" phổ biến nhất trong các buổi họp lớp. Có người thất nghiệp, có người ly hôn, có người chưa đạt được điều mong muốn…

Họ e ngại bị bạn bè đánh giá, so sánh, hoặc đơn giản chỉ là không muốn kể lại những thất bại của mình. Đối với họ, họp lớp không còn là niềm vui, mà trở thành nỗi ám ảnh.

Họp lớp: Nên hay không?

Thực ra, họp lớp không có lỗi. Vấn đề nằm ở cách con người đối xử với nhau sau nhiều năm xa cách.

Nếu coi đó là dịp để nhắc lại những kỷ niệm đẹp, để hiểu rằng ai cũng đang nỗ lực sống tốt hơn, thì họp lớp sẽ là một buổi gặp gỡ ấm áp và ý nghĩa.

Nhưng nếu biến nó thành nơi khoe khoang, so bì hay đánh giá nhau, thì đúng là chẳng ai muốn quay lại dù chỉ một lần.

Họp lớp không phải để khoe mẽ: Bài học đắt giá tôi nhận được sau khi bị bạn thân "sỉ nhục" trước đám đôngHọp lớp không phải để khoe mẽ: Bài học đắt giá tôi nhận được sau khi bị bạn thân 'sỉ nhục' trước đám đông

GĐXH - Đi họp lớp, ai cũng muốn xuất hiện với hình ảnh thành đạt, chỉn chu, để bạn bè thấy mình "cũng không đến nỗi nào". Nhưng đôi khi, chính những cuộc họp lớp ấy lại khiến ta nhận ra giữ sĩ diện có thể khiến ta trả giá đắt.

Theo: 163, Sohu

