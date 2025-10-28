Những ngày sinh Âm lịch 'cất giữ Thần Tài'
GĐXH - Theo tử vi, những người sinh vào các ngày sinh Âm lịch này không chỉ gặp nhiều may mắn, mà còn có khả năng tích lũy của cải, càng lớn tuổi càng thịnh vượng và viên mãn.
Người sinh ngày 25 tháng Giêng Âm lịch: "Thần Tài gõ cửa sớm"
Tháng Giêng là tháng mở đầu năm mới, biểu tượng cho sự hồi sinh của vạn vật, khởi đầu cho những điều tốt đẹp. Người sinh ngày 25 tháng Giêng Âm lịch được xem là mang trong mình vận khí cát tường, sinh ra đã có "từ trường thu hút tài lộc".
Cuộc đời của họ như những bông hoa xuân nở rộ, càng trưởng thành càng sung túc.
Người xưa có câu: "Ngày 25 tháng Giêng, Thần Tài về nhà", ngụ ý rằng ai sinh vào ngày này thường dễ gặp vận may tài chính, có duyên với tiền bạc.
Không chỉ sự nghiệp vững vàng, người sinh ngày này còn được hưởng hạnh phúc viên mãn trong gia đình, sức khỏe ổn định và cuộc sống an yên.
Người sinh ngày 19 tháng 2 Âm lịch: Nhà chứa vàng bạc, tài vận dồi dào
Ngày 19 tháng 2 Âm lịch rơi vào thời điểm xuân sắc rực rỡ, tượng trưng cho sự sinh sôi và thịnh vượng. Người xưa tin rằng đây là một trong những ngày sinh may mắn nhất trong năm.
Người sinh vào ngày này thường có vận khí cường vượng, gặp nhiều cơ hội tốt trong cuộc sống. Họ được ví như làn gió xuân nhẹ nhàng mà mạnh mẽ, mang đến tài lộc và hạnh phúc.
Câu nói dân gian "Sinh ngày 19 tháng 2 Âm lịch, nhà chứa vàng bạc châu báu" thể hiện niềm tin rằng người này sớm muộn cũng đạt được cuộc sống sung túc.
Điều quan trọng với họ là biết giữ mình khiêm tốn, không ngừng học hỏi – đó chính là "chìa khóa vàng" để duy trì sự thịnh vượng lâu dài.
Người sinh ngày 7 tháng 4 Âm lịch: EQ – IQ đều cao, giàu có cả vật chất lẫn tinh thần
Ngày 7 tháng 4 Âm lịch rơi vào thời điểm xuân hạ giao mùa – khi nắng ấm xua tan lạnh giá, vạn vật sinh sôi. Người sinh ngày này được sao Bắc Đẩu chiếu sáng, mang theo trí tuệ và năng lượng tích cực.
Theo tử vi, họ thông minh, linh hoạt, nhanh nhạy nắm bắt xu hướng thời đại. Không chỉ có "duyên trời ban" về trí tuệ, họ còn có khả năng thu hút cơ hội và tài lộc trong môi trường cạnh tranh.
Người xưa có câu: "Sinh ngày 7 tháng 4 Âm lịch, trí tuệ và của cải song hành."
"Của cải" ở đây không chỉ là vật chất mà còn là tinh thần – kiến thức, mối quan hệ, sự hiểu biết.
Những người sinh ngày này nếu biết tận dụng năng lực và phát triển đúng hướng sẽ dễ dàng gặt hái thành công, trở nên giàu có và được người khác kính trọng.
Người sinh ngày 23 tháng 8 Âm lịch: Bình thản mà vượng phát, càng về già càng thịnh
Ngày 23 tháng 8 Âm lịch đánh dấu tiết giao mùa, thời điểm mùa màng chín rộ, tượng trưng cho thành quả sau lao động bền bỉ.
Người sinh vào ngày này thường mang năng lượng trầm tĩnh, nội lực mạnh mẽ. Dù cuộc sống có sóng gió, họ vẫn giữ được tâm thế an nhiên, xử lý mọi việc thấu đáo.
Họ không chạy theo cái lợi trước mắt mà kiên định với giá trị lâu dài, nên càng về sau càng ổn định, tài sản tích lũy dồi dào.
Người sinh ngày 23 tháng 8 Âm lịch thường là kiểu người "chậm mà chắc", xây dựng cuộc sống vững vàng theo thời gian. Đến tuổi trung niên, họ gặt hái được cả danh và lợi, vừa có tiền bạc, vừa có hạnh phúc gia đình.
4 ngày sinh Âm lịch cát tường, như ý
4 ngày sinh Âm lịch "cất giữ Thần Tài" – 25 tháng Giêng, 19 tháng 2, 7 tháng 4 và 23 tháng 8 – đều mang ý nghĩa cát tường và tài vận sung túc.
Dù may mắn là yếu tố thiên thời, nhưng chính sự nỗ lực, học hỏi và sống đúng giá trị mới là nền tảng giúp những người này giữ được Thần Tài bên mình mãi mãi.
* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.
