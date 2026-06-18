Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp

4 loại rau “long lanh bất thường” ngoài chợ: Càng đẹp càng đáng ngờ, người bán đôi khi cũng né ăn

Thứ năm, 19:01 18/06/2026 | Ăn
Nguyễn Thị Thanh Loan
Nguyễn Thị Thanh Loan
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Xu hướng “làm đẹp” thực phẩm bằng chất tẩy trắng, chất bảo quản hoặc chất kích thích tăng trưởng không còn xa lạ. Dù không phải tất cả đều vi phạm quy định, nhưng việc lạm dụng hoặc sử dụng sai cách có thể ảnh hưởng đến giá trị dinh dưỡng, thậm chí gây rủi ro cho sức khỏe về lâu dài.

Dưới đây là những loại rau củ thường bị nghi ngờ “tắm hóa chất” mà người tiêu dùng nên đặc biệt cảnh giác.

Củ niễng trắng tinh bất thường: dấu hiệu đã qua xử lý

4 Lọai rau đẹp bất thường cần cảnh giác để bảo vệ sức khỏe - Ảnh 1.

Củ niễng (măng tây nước) tự nhiên thường có màu trắng ngà pha xanh nhạt, đôi khi có đốm nhỏ và không đều màu. Tuy nhiên, ngoài chợ lại xuất hiện nhiều loại trắng sáng “hoàn hảo”, bề mặt láng bóng bất thường.

Đây có thể là dấu hiệu sản phẩm đã được xử lý bằng chất tẩy để cải thiện màu sắc. Việc này không chỉ làm mất đi hương vị tự nhiên mà còn có nguy cơ tồn dư hóa chất. Khi chọn mua, nên ưu tiên loại có màu sắc tự nhiên, hơi ngả vàng hoặc xanh nhạt, tránh những củ trắng tinh, trơn nhớt hoặc không có mùi đặc trưng.

Giá đỗ “không rễ”: đẹp nhưng tiềm ẩn nguy cơ

4 Lọai rau đẹp bất thường cần cảnh giác để bảo vệ sức khỏe - Ảnh 2.

Giá đỗ truyền thống thường có rễ dài, thân không đều và màu hơi ngà vàng. Ngược lại, loại giá đỗ trắng tinh, mập mạp, gần như không có rễ lại thường được nghi ngờ sử dụng chất kích thích tăng trưởng và chất ức chế mọc rễ.

Một số nghiên cứu cho thấy việc sử dụng hóa chất trong quá trình ủ giá nếu không kiểm soát có thể ảnh hưởng đến gan và thận khi tích lũy lâu dài. Vì vậy, lựa chọn an toàn là loại giá đỗ có rễ, kích thước không đồng đều và có mùi tự nhiên của đậu.

Tỏi tây, hành non “xanh mướt quanh năm”: có thể đã bảo quản hóa chất

4 Lọai rau đẹp bất thường cần cảnh giác để bảo vệ sức khỏe - Ảnh 3.

Một số loại rau theo mùa như tỏi tây, hành non nếu xuất hiện quanh năm với màu xanh mướt, hình thức hoàn hảo thì rất có thể đã trải qua quá trình bảo quản lạnh dài ngày kết hợp hóa chất.

Việc này không chỉ làm giảm độ giòn, mất đi hương vị vốn có mà còn khiến giá trị dinh dưỡng suy giảm đáng kể. Các chuyên gia khuyến nghị nên ưu tiên rau đúng mùa – vừa tươi ngon, vừa ít nguy cơ tồn dư hóa chất.

Củ sen trắng sạch “không tì vết”: cảnh giác chất chống thâm

4 Lọai rau đẹp bất thường cần cảnh giác để bảo vệ sức khỏe - Ảnh 4.

Củ sen tự nhiên thường dính bùn đất, màu hơi ngà hoặc vàng nhẹ, bên trong có thể có cặn nhỏ. Tuy nhiên, nhiều loại trên thị trường lại trắng sáng hoàn hảo, không một vết bẩn.

Đây có thể là dấu hiệu đã được ngâm các dung dịch như axit citric hoặc sulfite để chống thâm. Dù một số chất được phép sử dụng trong thực phẩm, nhưng nếu lạm dụng hoặc dùng sai loại, chúng có thể gây kích ứng, đặc biệt với người có bệnh hô hấp hoặc cơ địa dị ứng.

Để bảo vệ sức khỏe gia đình, người tiêu dùng nên hình thành thói quen chọn lựa thông minh: ưu tiên rau theo mùa, quan sát kỹ màu sắc – mùi – bề mặt, rửa sạch và có thể ngâm với dung dịch phù hợp trước khi chế biến. Với một số loại, việc gọt vỏ hoặc chần qua nước sôi cũng giúp giảm phần nào nguy cơ tồn dư.

4 Lọai rau đẹp bất thường cần cảnh giác để bảo vệ sức khỏe - Ảnh 5.Không giống các ngày Lễ khác, mâm cúng Tết Đoan Ngọ không thể thiếu 2 món đặc biệt này

GĐXH - Tết Đoan Ngọ (mùng 5 tháng 5 Âm lịch) từ lâu được người Việt xem là một trong những ngày lễ truyền thống quan trọng trong năm. Đây không chỉ là dịp con cháu dâng hương tưởng nhớ tổ tiên mà còn gắn liền với nhiều phong tục dân gian mang ý nghĩa cầu mong sức khỏe, bình an và mùa màng thuận lợi.

4 Lọai rau đẹp bất thường cần cảnh giác để bảo vệ sức khỏe - Ảnh 6.3 thói quen ăn uống âm thầm gây hại cho tim, tăng nguy cơ đột quỵ, đặc biệt lưu ý thói quen thứ 2

GĐXH - Không hút thuốc, không uống rượu, cân nặng bình thường nhưng vẫn bị nhồi máu cơ tim, đột quỵ hoặc suy tim đang trở thành tình trạng ngày càng phổ biến. Theo các chuyên gia, nguyên nhân ở nhiều trường hợp lại nằm ngay trong những thói quen ăn uống hằng ngày.


Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tin liên quan

Không giống các ngày Lễ khác, mâm cúng Tết Đoan Ngọ không thể thiếu 2 món đặc biệt này

Không giống các ngày Lễ khác, mâm cúng Tết Đoan Ngọ không thể thiếu 2 món đặc biệt này

12 mâm cơm gia đình giản dị của người mẹ ở miền Bắc: Không cần 'healthy hoàn hảo', chỉ cần cân bằng

12 mâm cơm gia đình giản dị của người mẹ ở miền Bắc: Không cần 'healthy hoàn hảo', chỉ cần cân bằng

Cách hấp mực ngon: Bí quyết để món ăn thơm ngon giòn ngọt tự nhiên như nhà hàng, lại khử hết mùi tanh

Cách hấp mực ngon: Bí quyết để món ăn thơm ngon giòn ngọt tự nhiên như nhà hàng, lại khử hết mùi tanh

Đun sôi lại thức ăn chớm hỏng: Thói quen rước độc tố vào người

Đun sôi lại thức ăn chớm hỏng: Thói quen rước độc tố vào người

Choáng ngợp trước loạt mâm tiệc của mỹ nhân đẹp nhất The Face mùa đầu - Ngọc Loan, đặc biệt mâm cúng Tết Đoan Ngọ

Choáng ngợp trước loạt mâm tiệc của mỹ nhân đẹp nhất The Face mùa đầu - Ngọc Loan, đặc biệt mâm cúng Tết Đoan Ngọ

Cùng chuyên mục

Có nên cạo bỏ vỏ gừng trước khi nấu ăn?

Có nên cạo bỏ vỏ gừng trước khi nấu ăn?

Ăn - 5 giờ trước

GĐXH - Gừng là loại gia vị quen thuộc trong gian bếp Việt, xuất hiện trong vô số món ăn từ canh, kho, hấp cho đến trà gừng hay các bài thuốc dân gian. Tuy nhiên, một thói quen khiến nhiều người băn khoăn là liệu có cần cạo bỏ hoàn toàn lớp vỏ gừng trước khi chế biến hay không.

Vợ chồng Hồng Đăng mừng ái nữ thi vào cấp 3 bằng mâm cơm hè toàn món dân dã, nhìn thôi đã thấy ấm lòng

Vợ chồng Hồng Đăng mừng ái nữ thi vào cấp 3 bằng mâm cơm hè toàn món dân dã, nhìn thôi đã thấy ấm lòng

Ăn - 7 giờ trước

GĐXH - Giữa lúc nhiều gia đình lựa chọn những bữa tiệc nhà hàng để chúc mừng con sau kỳ thi quan trọng, vợ chồng nam diễn viên Hồng Đăng lại có cách ăn mừng rất riêng: Một mâm cơm gia đình đậm chất mùa hè với những món ăn quen thuộc của người Việt. Chính sự giản dị ấy lại khiến cộng đồng mạng thích thú và dành nhiều lời khen ngợi.

Uống bột đậu nành có béo không? Cách dùng an toàn không lo tăng cân

Uống bột đậu nành có béo không? Cách dùng an toàn không lo tăng cân

Ăn - 12 giờ trước

GĐXH - Bột đậu nành là thực phẩm quen thuộc trong chế độ ăn của nhiều người nhờ hàm lượng protein thực vật, chất xơ và vi chất dinh dưỡng dồi dào. Bài viết sẽ giải đáp uống bột đậu nành có tăng cân không, đồng thời hướng dẫn cách sử dụng hợp lý.

Thời điểm vàng uống sữa đậu nành và cách uống chuẩn khoa học

Thời điểm vàng uống sữa đậu nành và cách uống chuẩn khoa học

Ăn - 14 giờ trước

GĐXH - Sữa đậu nành là một trong những thức uống cung cấp nhiều chất dinh dưỡng rất tốt cho sức khỏe mỗi ngày. Vì vậy, rất nhiều người đặt ra câu hỏi rằng uống sữa đậu nành vào lúc nào là tốt nhất. Cùng tìm hiểu vấn đề này qua bài viết sau.

Không giống các ngày Lễ khác, mâm cúng Tết Đoan Ngọ không thể thiếu 2 món đặc biệt này

Không giống các ngày Lễ khác, mâm cúng Tết Đoan Ngọ không thể thiếu 2 món đặc biệt này

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Tết Đoan Ngọ (mùng 5 tháng 5 Âm lịch) từ lâu được người Việt xem là một trong những ngày lễ truyền thống quan trọng trong năm. Đây không chỉ là dịp con cháu dâng hương tưởng nhớ tổ tiên mà còn gắn liền với nhiều phong tục dân gian mang ý nghĩa cầu mong sức khỏe, bình an và mùa màng thuận lợi.

12 mâm cơm gia đình giản dị của người mẹ ở miền Bắc: Không cần 'healthy hoàn hảo', chỉ cần cân bằng

12 mâm cơm gia đình giản dị của người mẹ ở miền Bắc: Không cần 'healthy hoàn hảo', chỉ cần cân bằng

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Sau một ngày tất bật với công việc, đưa đón con, lo toan đủ thứ, nhiều người phụ nữ vẫn phải đối mặt với một câu hỏi quen thuộc: "Tối nay ăn gì?". Đôi khi không phải vì thiếu nguyên liệu hay thiếu thời gian, mà đơn giản là bí ý tưởng.

Cách hấp mực ngon: Bí quyết để món ăn thơm ngon giòn ngọt tự nhiên như nhà hàng, lại khử hết mùi tanh

Cách hấp mực ngon: Bí quyết để món ăn thơm ngon giòn ngọt tự nhiên như nhà hàng, lại khử hết mùi tanh

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Mực hấp dễ làm, nhưng để món ăn ngon miệng, giòn ngọt, hấp dẫn như nhà hàng cần bí quyết sau cho món ăn tránh dai, mất vị ngọt giòn, hoặc còn mùi tanh.

Đun sôi lại thức ăn chớm hỏng: Thói quen rước độc tố vào người

Đun sôi lại thức ăn chớm hỏng: Thói quen rước độc tố vào người

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Nhiều người cho rằng thức ăn để ngoài trời quá lâu, có dấu hiệu chớm hỏng chỉ cần đun sôi hoặc hâm nóng lại là có thể sử dụng an toàn. Tuy nhiên, đây là một quan niệm tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với sức khỏe.

Choáng ngợp trước loạt mâm tiệc của mỹ nhân đẹp nhất The Face mùa đầu - Ngọc Loan, đặc biệt mâm cúng Tết Đoan Ngọ

Choáng ngợp trước loạt mâm tiệc của mỹ nhân đẹp nhất The Face mùa đầu - Ngọc Loan, đặc biệt mâm cúng Tết Đoan Ngọ

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Từ mâm cơm thường ngày cho đến tiệc Omakase hay món bánh truyền thống, Ngọc Loan - mỹ nhân từng được mệnh danh là gương mặt đẹp nhất The Face mùa đầu khiến dân tình ngỡ ngàng với trình độ nữ công gia chánh đúng kiểu "nhà giàu có gu".

9 mẹo vặt nhà bếp cực đỉnh giúp chị em giải phóng sức lao động

9 mẹo vặt nhà bếp cực đỉnh giúp chị em giải phóng sức lao động

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Đừng tự làm khó mình, hãy bỏ túi ngay 9 "tuyệt chiêu" thông minh dưới đây để biến công việc nội trợ trở nên thảnh thơi, nhàn hạ hơn bao giờ hết.

Xem nhiều

Cách pha chế chanh gừng mật ong thanh lọc cơ thể, tốt cho sức khỏe

Cách pha chế chanh gừng mật ong thanh lọc cơ thể, tốt cho sức khỏe

Ăn

GĐXH - Sự kết hợp của chanh, gừng, mật ong sẽ tạo nên một món uống thơm ngon, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe. Trong bài viết dưới đây, hướng dẫn bạn cách làm chanh gừng mật ong vô cùng đơn giản để tăng sức đề kháng.

Uống nước ép dứa gừng muối thế nào để "bảo dưỡng" hệ tiêu hóa ngày hè?

Uống nước ép dứa gừng muối thế nào để "bảo dưỡng" hệ tiêu hóa ngày hè?

Ăn
12 mâm cơm gia đình cho những ai còn chưa nghĩ được tối nay ăn gì?!

12 mâm cơm gia đình cho những ai còn chưa nghĩ được tối nay ăn gì?!

Ăn
Mẹo bảo quản tỏi bóc sẵn cả tháng vẫn thơm nức, không lo teo tóp

Mẹo bảo quản tỏi bóc sẵn cả tháng vẫn thơm nức, không lo teo tóp

Ăn
Loại cá được ví như “gà nước”, giá chỉ từ vài chục nghìn đồng/kg nhưng giàu dinh dưỡng, tốt cho xương khớp tuổi trung niên

Loại cá được ví như “gà nước”, giá chỉ từ vài chục nghìn đồng/kg nhưng giàu dinh dưỡng, tốt cho xương khớp tuổi trung niên

Ăn

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top