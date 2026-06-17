Đun sôi lại thức ăn chớm hỏng: Thói quen rước độc tố vào người
GĐXH - Nhiều người cho rằng thức ăn để ngoài trời quá lâu, có dấu hiệu chớm hỏng chỉ cần đun sôi hoặc hâm nóng lại là có thể sử dụng an toàn. Tuy nhiên, đây là một quan niệm tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với sức khỏe.
Vì sao thức ăn chớm hỏng vẫn có thể gây ngộ độc dù đã đun sôi lại?
Nhiều người cho rằng chỉ cần hâm nóng hoặc đun sôi lại là có thể sử dụng an toàn những món ăn để lâu. Tuy nhiên, đây là quan niệm sai lầm.
Trong điều kiện thời tiết nóng, vi khuẩn có thể phát triển nhanh trong thực phẩm và tạo ra các độc tố gây hại. Ngay cả khi được nấu lại, một số nguy cơ vẫn có thể tồn tại.
Vi khuẩn phát triển mạnh trong thời tiết nắng nóng
Nhiệt độ từ 20 - 45°C được xem là điều kiện thuận lợi để nhiều loại vi khuẩn sinh sôi. Chỉ sau vài giờ để ở nhiệt độ phòng, số lượng vi khuẩn trong thực phẩm có thể tăng lên đáng kể, làm gia tăng nguy cơ ngộ độc.
Đun sôi không phải lúc nào cũng loại bỏ được độc tố
Nhiệt độ cao có thể tiêu diệt vi khuẩn, nhưng không đảm bảo phá hủy hoàn toàn các độc tố mà chúng đã tạo ra trước đó. Đây là lý do nhiều trường hợp vẫn gặp vấn đề sức khỏe dù thức ăn đã được hâm nóng kỹ.
Một số thực phẩm dễ bị nhiễm khuẩn hơn
Nước cốt dừa, các loại xốt từ trứng, hải sản, thịt chế biến sẵn hay thực phẩm giàu tinh bột đều dễ bị biến chất nếu bảo quản không đúng cách. Khi để ngoài môi trường nóng quá lâu, chúng có thể trở thành môi trường thuận lợi cho vi khuẩn phát triển.
Thực phẩm chưa đổi mùi vị vẫn có thể tiềm ẩn rủi ro
Không phải lúc nào thực phẩm nhiễm khuẩn cũng xuất hiện dấu hiệu hư hỏng rõ ràng. Trong nhiều trường hợp, vi khuẩn và độc tố đã hình thành trước khi món ăn thay đổi về màu sắc, mùi vị hoặc kết cấu.
Những nhóm thực phẩm có nguy cơ cao trong mùa nóng
Nước cốt dừa và thực phẩm lên men: Các loại thực phẩm giàu chất béo và đường như nước cốt dừa rất dễ bị vi khuẩn phân hủy khi để ở nhiệt độ cao. Chúng có thể nhanh chóng xuất hiện vị chua hoặc mùi lạ chỉ sau thời gian ngắn.
Xốt trứng tươi, pa-tê và mayonnaise tự làm: Đây là môi trường thuận lợi cho các vi khuẩn gây bệnh phát triển nếu không được bảo quản lạnh liên tục, đặc biệt khi bày bán ngoài trời trong thời gian dài.
Hải sản tươi sống: Hải sản dễ bị nhiễm khuẩn nếu quá trình bảo quản không đảm bảo nhiệt độ thích hợp. Việc sử dụng hải sản sống hoặc tái trong điều kiện thời tiết nóng làm tăng nguy cơ mắc các bệnh đường tiêu hóa.
Cơm, bún, phở và thực phẩm giàu tinh bột: Nhiều người bất ngờ khi biết rằng các món tinh bột nấu chín cũng có thể trở thành nguồn gây ngộ độc nếu để quá lâu ở nhiệt độ phòng. Một số loại vi khuẩn có khả năng tạo độc tố ngay trong thực phẩm và độc tố này không bị phá hủy hoàn toàn khi hâm nóng lại.
Giò, chả, nem và thịt chế biến sẵn: Nhóm thực phẩm này có nguy cơ nhiễm khuẩn trong quá trình chế biến hoặc bảo quản. Khi tiếp xúc lâu với môi trường nóng, vi khuẩn có thể phát triển nhanh chóng và sinh độc tố gây bệnh.
Đá viên và nước uống: Không chỉ thực phẩm, đá viên và đồ uống cũng là nguồn lây nhiễm tiềm ẩn. Đá được sản xuất từ nguồn nước không đảm bảo vệ sinh có thể chứa vi khuẩn, virus hoặc ký sinh trùng gây tiêu chảy và nhiều bệnh lý khác.
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