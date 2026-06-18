Có nên cạo bỏ vỏ gừng trước khi nấu ăn?

Thực tế, không có câu trả lời tuyệt đối cho mọi trường hợp. Việc giữ nguyên hay loại bỏ vỏ gừng phụ thuộc vào loại món ăn, độ già của củ gừng cũng như nguồn gốc nguyên liệu. Nếu hiểu đúng, bạn không chỉ giúp món ăn ngon hơn mà còn tận dụng được nhiều dưỡng chất có lợi.

Vỏ gừng không vô dụng như nhiều người nghĩ

Nhiều người mặc định rằng vỏ gừng là phần không cần thiết và phải loại bỏ hoàn toàn trước khi nấu. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, lớp vỏ mỏng bên ngoài vẫn chứa một lượng nhất định các hợp chất chống oxy hóa, tinh dầu và những hoạt chất tạo nên mùi thơm đặc trưng của gừng.

Đặc biệt, ở những củ gừng non, lớp vỏ rất mỏng, mềm và gần như không ảnh hưởng đến chất lượng món ăn. Ngược lại, việc giữ nguyên vỏ còn giúp lưu lại nhiều hương thơm tự nhiên hơn trong quá trình chế biến.

Chính vì vậy, không ít đầu bếp chuyên nghiệp chỉ rửa sạch gừng thật kỹ thay vì cạo bỏ lớp vỏ bên ngoài.

Với những phần vỏ bị dập, thâm hoặc có dấu hiệu hư hỏng, nên cắt bỏ để đảm bảo vệ sinh thực phẩm.

Những trường hợp nên giữ nguyên vỏ gừng

Nấu canh, hầm xương, kho cá

Trong các món ăn cần đun nấu lâu, gừng chủ yếu được sử dụng để khử mùi tanh và tăng hương vị.

Khi đó, chỉ cần rửa sạch, đập dập hoặc thái lát là có thể cho vào nồi. Lớp vỏ không gây ảnh hưởng đáng kể đến hương vị mà còn giúp giữ lại tinh dầu tự nhiên của củ gừng.

Pha trà gừng

Nhiều người có thói quen giữ nguyên vỏ khi pha trà gừng. Sau khi được làm sạch kỹ, lớp vỏ này góp phần tạo nên mùi thơm đậm đà hơn và giúp tận dụng tối đa các hoạt chất có lợi nằm sát bề mặt củ gừng.

Gừng hữu cơ hoặc gừng tự trồng

Nếu biết rõ nguồn gốc và đảm bảo nguyên liệu không tồn dư thuốc bảo vệ thực vật, việc giữ nguyên vỏ là lựa chọn hợp lý để tránh lãng phí và tận dụng trọn vẹn giá trị dinh dưỡng của củ gừng.

Khi nào nên cạo bỏ vỏ gừng?

Mặc dù có thể giữ nguyên vỏ trong nhiều trường hợp, nhưng vẫn có những món ăn nên loại bỏ lớp vỏ ngoài.

Khi làm các món cần độ mịn

Nếu dùng gừng để xay sinh tố, làm nước sốt, làm mứt gừng hoặc các món ăn đòi hỏi kết cấu mịn, việc cạo vỏ sẽ giúp thành phẩm đẹp mắt và dễ thưởng thức hơn.

Với gừng già

Những củ gừng già thường có lớp vỏ dày, sần sùi và chứa nhiều xơ. Nếu giữ nguyên, món ăn có thể bị ảnh hưởng về độ mềm mượt hoặc cảm giác khi ăn.

Trong trường hợp này, cạo bỏ lớp vỏ sẽ giúp món ăn tinh tế hơn.

Khi không chắc chắn về độ sạch

Nếu mua gừng ngoài chợ và không rõ nguồn gốc canh tác, việc cạo bỏ lớp vỏ bên ngoài có thể giúp giảm nguy cơ tiếp xúc với bụi bẩn hoặc tồn dư hóa chất bám trên bề mặt.

Muốn giữ vỏ gừng phải làm sạch đúng cách

Để sử dụng cả vỏ, việc vệ sinh nguyên liệu là điều đặc biệt quan trọng.

Bạn nên ngâm gừng trong nước khoảng 5-10 phút để đất cát bong ra. Sau đó dùng bàn chải mềm hoặc miếng cọ sạch chà kỹ các khe và mắt gừng, rồi rửa lại dưới vòi nước chảy.

Những phần bị dập, thâm hoặc có dấu hiệu hư hỏng cần được cắt bỏ hoàn toàn trước khi chế biến.

Dùng thìa cạo vỏ sẽ tốt hơn dùng dao

Nếu cần loại bỏ vỏ gừng, nhiều đầu bếp khuyên nên sử dụng thìa thay vì dao.

Chỉ cần dùng cạnh thìa cạo nhẹ, lớp vỏ mỏng sẽ bong ra dễ dàng mà không làm mất quá nhiều phần thịt gừng bên trong. Đây là cách giúp hạn chế hao hụt bởi phần tinh dầu và dưỡng chất của gừng thường tập trung ngay dưới lớp vỏ.

Ngược lại, dùng dao thường khiến phần thịt gừng bị cắt bỏ nhiều hơn, đặc biệt với những củ có nhiều nhánh nhỏ và hình dạng gồ ghề.

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