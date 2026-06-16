12 mâm cơm gia đình cho những ai còn chưa nghĩ được tối nay ăn gì?!
GĐXH - "Nhà em mê cơm nhà lắm. Dù thỉnh thoảng cũng ra ngoài đổi gió, nhưng cuối cùng vẫn thấy những bữa cơm tự nấu là ngon và ấm lòng nhất".
"Em là Lê Ngân, hôm nay xin chia sẻ cùng cả nhà những mâm cơm thường ngày của gia đình em, biết đâu sẽ mang đến thêm vài gợi ý cho bữa cơm nhà của các bác". Chị Lê Ngân, một thành viên năng động, tích cực của cộng đồng những chị em yêu bếp chia sẻ.
"Nhà em mê cơm nhà lắm. Dù thỉnh thoảng cũng ra ngoài đổi gió, nhưng cuối cùng vẫn thấy những bữa cơm tự nấu là ngon và ấm lòng nhất.
Có lẽ nhiều chị em sẽ đồng cảm với em ở một "nỗi khổ" quen thuộc: mỗi ngày đều phải nghĩ xem hôm nay ăn gì. Nghe thì đơn giản nhưng nhiều khi còn đau đầu hơn cả công việc.
Em thuộc kiểu người "não cá vàng", nên cứ nghĩ ra món gì là phải mở điện thoại ghi chú ngay. Có hôm đang làm việc cũng tranh thủ nhắn luôn cho chị bán rau, chị bán thịt đặt hàng trước. Không thì ra tới chợ lại đứng ngơ ngác giữa một "rừng thực phẩm", nhìn đâu cũng thấy ngon mà chẳng biết mua gì.
Thế rồi từ những lần loay hoay như vậy, em dần tích góp được một danh sách các món ăn gia đình và những mâm cơm giản dị mỗi ngày. Không phải sơn hào hải vị, cũng chẳng cầu kỳ trình bày, chỉ là những món ăn quen thuộc được nấu bằng sự chăm chút dành cho những người thân yêu.
Với em, niềm vui của việc vào bếp không nằm ở những món ăn đắt tiền, mà là cảm giác cả nhà quây quần bên mâm cơm, vừa ăn vừa trò chuyện sau một ngày bận rộn.
Hy vọng những mâm cơm nhỏ này sẽ giúp các bác có thêm ý tưởng cho thực đơn gia đình mình. Và cũng rất mong được học hỏi thêm thật nhiều món ngon từ căn bếp của mọi người".
12 mâm cơm gia đình cho những ai còn chưa nghĩ được tối nay ăn gì
Mâm cơm gia đình số 1:
Mâm cơm gia đình số 2:
Mâm cơm gia đình số 3:
Mâm cơm gia đình số 4:
Mâm cơm gia đình số 5:
Mâm cơm gia đình số 6:
Mâm cơm gia đình số 7:
Mâm cơm gia đình số 8:
Mâm cơm gia đình số 9:
Mâm cơm gia đình số 10:
Mâm cơm gia đình số 11:
Mâm cơm gia đình số 12:
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