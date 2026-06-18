Vợ chồng Hồng Đăng mừng ái nữ thi vào cấp 3 bằng mâm cơm hè toàn món dân dã, nhìn thôi đã thấy ấm lòng

Không dừng lại ở những bữa cơm thường ngày, Anh Đào còn thường xuyên thay đổi thực đơn để mang đến sự mới mẻ cho chồng con. Chỉ từ những nguyên liệu quen thuộc như đậu phụ, thịt băm hay thịt ba chỉ, cô vẫn có thể tạo nên những món ăn hấp dẫn và đẹp mắt. Điều đó cho thấy nấu ăn ngon không nhất thiết phải dùng nguyên liệu cầu kỳ, mà quan trọng là sự tinh tế và tình cảm của người đứng bếp.