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Vợ chồng Hồng Đăng mừng ái nữ thi vào cấp 3 bằng mâm cơm hè toàn món dân dã, nhìn thôi đã thấy ấm lòng

Thứ năm, 14:18 18/06/2026 | Ăn
Phương Nghi (t/h)
Phương Nghi (t/h)
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GĐXH - Giữa lúc nhiều gia đình lựa chọn những bữa tiệc nhà hàng để chúc mừng con sau kỳ thi quan trọng, vợ chồng nam diễn viên Hồng Đăng lại có cách ăn mừng rất riêng: Một mâm cơm gia đình đậm chất mùa hè với những món ăn quen thuộc của người Việt. Chính sự giản dị ấy lại khiến cộng đồng mạng thích thú và dành nhiều lời khen ngợi.

Mâm cơm hè giản dị của Vợ chồng Hồng Đăng chúc mừng con gái thi cấp 3 - Ảnh 1.

Mới đây, Anh Đào - bà xã của diễn viên Hồng Đăng - chia sẻ hình ảnh bữa cơm gia đình sau khi con gái lớn hoàn thành kỳ thi vào lớp 10. Không có sơn hào hải vị hay những món ăn đắt đỏ, mâm cơm chỉ gồm những món dân dã quen thuộc như thịt luộc, rau muống luộc, cà pháo muối, canh chua và thịt băm. Thế nhưng chính sự chỉn chu, tinh tế trong cách chế biến và bày biện lại khiến nhiều người phải xuýt xoa.

Mâm cơm hè giản dị của Vợ chồng Hồng Đăng chúc mừng con gái thi cấp 3 - Ảnh 2.

Trong mâm cơm chúc mừng con gái, những món ăn quen thuộc của mùa hè Bắc Bộ hiện diện đầy đủ. Đĩa thịt luộc được thái gọn gàng, ăn kèm dưa chuột chẻ thanh mát. Bát thịt băm đậm đà giúp bữa ăn thêm tròn vị. Nổi bật nhất là đĩa rau muống luộc xanh mướt cùng bát nước canh đánh chua giải nhiệt - những món ăn được xem là "linh hồn" của bữa cơm mùa hè của nhiều gia đình Việt. Đĩa cà pháo muối giòn tan đặt bên cạnh càng khiến mâm cơm trở nên hấp dẫn và đưa cơm hơn.

Mâm cơm hè giản dị của Vợ chồng Hồng Đăng chúc mừng con gái thi cấp 3 - Ảnh 3.

Không ít người cho rằng điều làm nên sức hút của những mâm cơm nhà Anh Đào không nằm ở nguyên liệu đắt tiền mà ở sự chăm chút trong từng chi tiết. Từ bát nước chấm pha vừa miệng, cách phối hợp món mặn - món rau - món canh hài hòa cho đến cách trình bày gọn gàng, tất cả đều thể hiện sự khéo léo và tâm huyết của người phụ nữ dành cho gia đình.

Mâm cơm hè giản dị của Vợ chồng Hồng Đăng chúc mừng con gái thi cấp 3 - Ảnh 4.

Đó cũng là lý do mỗi lần bà xã Hồng Đăng đăng tải hình ảnh bữa cơm gia đình, cộng đồng mạng lại dành hàng nghìn lượt yêu thích và bình luận. Nhiều người thừa nhận họ không chỉ bị hấp dẫn bởi món ăn mà còn bởi cảm giác ấm áp, gần gũi toát lên từ những hình ảnh ấy.

Mâm cơm hè giản dị của Vợ chồng Hồng Đăng chúc mừng con gái thi cấp 3 - Ảnh 5.

Với gia đình Hồng Đăng, cơm nhà dường như luôn là lựa chọn được ưu tiên. Nam diễn viên từng nhiều lần chia sẻ rằng sau những ngày làm việc bận rộn, điều anh mong muốn nhất vẫn là được trở về nhà, quây quần bên vợ con trong những bữa cơm giản dị. Có lẽ vì thế mà căn bếp của Anh Đào luôn đỏ lửa, trở thành nơi giữ gìn sự gắn kết và hạnh phúc gia đình suốt nhiều năm qua.

Mâm cơm hè giản dị của Vợ chồng Hồng Đăng chúc mừng con gái thi cấp 3 - Ảnh 6.

Không dừng lại ở những bữa cơm thường ngày, Anh Đào còn thường xuyên thay đổi thực đơn để mang đến sự mới mẻ cho chồng con. Chỉ từ những nguyên liệu quen thuộc như đậu phụ, thịt băm hay thịt ba chỉ, cô vẫn có thể tạo nên những món ăn hấp dẫn và đẹp mắt. Điều đó cho thấy nấu ăn ngon không nhất thiết phải dùng nguyên liệu cầu kỳ, mà quan trọng là sự tinh tế và tình cảm của người đứng bếp.

Mâm cơm hè giản dị của Vợ chồng Hồng Đăng chúc mừng con gái thi cấp 3 - Ảnh 7.

Một mâm cơm chuẩn vị Bắc với bát thịt kho tàu chuẩn chỉnh, miếng thịt mềm rục, ngập trong nước sốt sóng sánh ăn kèm cà pháo muối chua. Đĩa mướp đắng xào thịt bò rắc tiêu thơm phức kết hợp với bát canh mướp nấu rau mồng tơi ngọt lịm giúp thanh nhiệt cơ thể hiệu quả.

Mâm cơm hè giản dị của Vợ chồng Hồng Đăng chúc mừng con gái thi cấp 3 - Ảnh 8.

Mâm cơm một ngày giữa tuần tràn ngập hương vị với đĩa sườn xào chua ngọt lên màu cánh gián đẹp mắt và đĩa giá đỗ xào lòng mề gà giòn sần sật. Sự kết hợp giữa thịt băm chưng và đậu phụ rán tẩm hành hoa tạo nên một bữa tiệc vị giác tuy giản dị nhưng vô cùng kích thích. Dù bận rộn với công việc kinh doanh, bà xã Hồng Đăng vẫn duy trì thói quen tự tay đứng bếp để giữ lửa tổ ấm.

Mâm cơm hè giản dị của Vợ chồng Hồng Đăng chúc mừng con gái thi cấp 3 - Ảnh 9.

Bữa cơm đúng chất Việt Nam, nào cá kho đậm đà, trứng rán vàng ươm, canh bổ dưỡng, đi kèm chân gà luộc, rau muống xanh mướt, thêm bát cà pháo muối chua chua giòn rụm.

Mâm cơm hè giản dị của Vợ chồng Hồng Đăng chúc mừng con gái thi cấp 3 - Ảnh 10.

Một số mâm cơm từng được bà xã Hồng Đăng chia sẻ. Bữa nào bữa nấy đều làm mọi người cho rằng rất hao cơm, chẳng xa hoa mà ngon miệng.

Mâm cơm hè giản dị của Vợ chồng Hồng Đăng chúc mừng con gái thi cấp 3 - Ảnh 11.

Những mâm cơm nhà chuẩn vị "mùa hè" đơn giản mà đủ chất.

Mâm cơm hè giản dị của Vợ chồng Hồng Đăng chúc mừng con gái thi cấp 3 - Ảnh 12.

Bữa cơm ngon miệng, mát lành.

Mâm cơm hè giản dị của Vợ chồng Hồng Đăng chúc mừng con gái thi cấp 3 - Ảnh 13.

Ngay cả mì tôm nhà này cũng làm cho nhiều người nhìn mà "sôi bụng" muốn ăn vì trông vô cùng hút mắt với đầy đủ "topping" bổ dưỡng.

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