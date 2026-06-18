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Thời điểm vàng uống sữa đậu nành và cách uống chuẩn khoa học

Thứ năm, 07:39 18/06/2026 | Ăn
Huyền Trang (T/h)
Huyền Trang (T/h)
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GĐXH - Sữa đậu nành là một trong những thức uống cung cấp nhiều chất dinh dưỡng rất tốt cho sức khỏe mỗi ngày. Vì vậy, rất nhiều người đặt ra câu hỏi rằng uống sữa đậu nành vào lúc nào là tốt nhất. Cùng tìm hiểu vấn đề này qua bài viết sau.

Uống sữa đậu nành vào lúc nào là tốt nhất?

Uống vào buổi sáng, sau khi thức dậy. Bạn nên uống sữa đậu nành trong khi dùng bữa sáng. Vì lúc này cơ thể con người vừa hấp thu các dưỡng chất trong sữa dễ dàng mà còn giúp việc tiểu tiện, đại tiện vào sáng sớm thuận lợi hơn.

Uống vào buổi tối, cách khoảng 1 - 2 tiếng trước khi đi ngủ. Vào lúc này cơ thể hấp thu chất Isoflavones trong sữa đậu nành dễ hơn, ngoài ra còn giúp kiểm soát sự tái tạo mỡ vào ban đêm và hỗ trợ cho người muốn giảm cân tốt hơn.

Tuy nhiên, bạn cần lưu ý rằng có thể lựa chọn thời điểm uống sữa đậu nành phù hợp tùy vào mục đích sử dụng. Cụ thể:

Nếu bạn muốn giảm cân, hãy uống sữa đậu nành vào buổi sáng hoặc giữa chiều vì thời điểm này cơ thể có cảm giác đói, thèm ăn nhất. Sữa đậu nành sẽ giúp bạn giảm cảm giác thèm ăn và bổ sung được năng lượng đầy đủ.

Thời điểm vàng uống sữa đậu nành và cách uống chuẩn khoa học - Ảnh 1.

Sữa đậu nành là một trong những thức uống cung cấp nhiều chất dinh dưỡng rất tốt cho sức khỏe mỗi ngày.

Nếu bạn muốn tăng cân hoặc có mục đích khác, bạn có thể uống sữa đậu nành mọi thời điểm trong ngày. Sữa đậu nành vốn dễ uống và rất lành tính nên chắc chắn sẽ đem đến hiệu quả tuyệt vời cho sức khỏe của chúng ta.

Uống sữa đậu nành cần lưu ý gì?

Khẩu phần

Thông thường cứ 200g đậu nành bạn sẽ nấu được 1,5 lít sữa và mỗi người chỉ nên uống mỗi lần 250ml, vào 2 lần/ngày.

Đun sôi thật kỹ

Đun sôi sữa đậu nành sẽ loại bỏ các chất gây ức chế men như Trypsin, Sponin… bên trong sữa và tránh gây ra các tình trạng tiêu chảy, buồn nôn...

Sữa đậu nành chưa được nấu chín có chứa chất độc, gây cản trở cho quá trình chuyển hóa protein, từ đó dẫn đến hiện tượng ngộ độc. Ngoài ra, trong lúc nấu sữa đậu nành, bạn nên mở nắp vung để các chất độc hại bay ra ngoài theo khói.

Không đun sôi sữa đậu nành với trứng gà để uống

Trong sữa đậu nành có chất trypsin sẽ kết hợp với protein có tính miễn dịch của trứng gà khi đun sôi, sẽ sản sinh ra một chất ảnh hưởng xấu đến sự hấp thụ của cơ thể.

Thời điểm vàng uống sữa đậu nành và cách uống chuẩn khoa học - Ảnh 2.

Thông thường cứ 200g đậu nành bạn sẽ nấu được 1,5 lít sữa và mỗi người chỉ nên uống mỗi lần 250ml, vào 2 lần/ngày.

Cũng không trộn sữa đậu nành với trứng vì sẽ tạo một phản ứng hóa học kết tủa, khiến việc hấp thụ dinh dưỡng từ trứng và sữa trở nên khó khăn, không hiệu quả.

Uống sữa lúc no

Khi đói bạn không nên uống sữa đậu nành mà nên uống sau khi đã ăn sáng từ 1 - 2 giờ.

Không uống với đường đỏ

Các chất bên trong đường đỏ có tác dụng phá hủy chất dinh dưỡng trong sữa đậu nành nên bạn nhớ lưu ý đừng pha đường đỏ với sữa.

Không uống với thuốc

Thông thường, các loại thuốc kháng sinh như Erythromycine hay Tetracycline sẽ phân hủy chất dinh dưỡng trong sữa đậu nành nên theo khuyến cáo chúng ta không nên uống những loại thuốc khác nhau cùng với sữa đậu nành.

Không uống quá nhiều

Uống quá nhiều sữa đậu nành cùng một lúc sẽ khiến chất protein trở nên khó tiêu hóa, gây ra hiện tượng đầy bụng, tiêu chảy… Nếu uống sữa đậu nành thường xuyên, bạn nên chú ý bổ sung kẽm.

Thời điểm vàng uống sữa đậu nành và cách uống chuẩn khoa học - Ảnh 3.

Trong sữa đậu nành có chất làm tẩy trôi các chất cặn bám trong thành bình giữ nhiệt. Sau khi bảo quản ở nhiệt độ thường 3 - 4 giờ, sữa đậu nành mới bị biến chất và có vị chua.

Không nên dùng bình giữ nhiệt đựng sữa đậu nành

Trong sữa đậu nành có chất làm tẩy trôi các chất cặn bám trong thành bình giữ nhiệt. Sau khi bảo quản ở nhiệt độ thường 3 - 4 giờ, sữa đậu nành mới bị biến chất và có vị chua.

Người thể chất suy hàn không nên dùng

Hàm lượng Purine trong sữa đậu nành tương đối cao và có tính hàn. Do đó người có thể chất suy hàn như cơ thể thiếu lực, suy nhược, người bị trúng gió, tinh thần mệt mỏi… không nên dùng.

Không nên ăn cam, quýt trước hoặc sau khi uống sữa đậu nành 1 giờ

Các acid và vitamin trong cam, quýt sẽ tác dụng lên các protein trong sữa đậu nành và kết lại thành khối ở ruột non, gây ảnh hưởng không tốt cho hệ tiêu hóa, có thể gây ra đau bụng, chướng bụng hoặc tiêu chảy.

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