3 thói quen ăn uống âm thầm gây hại cho tim, tăng nguy cơ đột quỵ, đặc biệt lưu ý thói quen thứ 2

Bác sĩ hồi sức tích cực Hoàng Hiên (Trung Quốc) dẫn nghiên cứu công bố năm 2026 trên tạp chí The Innovation Nutrition cho biết khoảng 5,9 triệu người trên thế giới tử vong trong năm 2023 do các bệnh tim mạch liên quan trực tiếp đến chế độ ăn uống.

Ba nguy cơ lớn nhất được xác định gồm: Ăn quá nhiều natri (muối). Ăn quá ít trái cây. Thiếu ngũ cốc nguyên hạt trong khẩu phần.

Theo bác sĩ Hoàng Hiên, điều nguy hiểm là nhiều tổn thương tim mạch diễn ra âm thầm suốt nhiều năm trước khi xảy ra biến cố nghiêm trọng.

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1. Ăn quá nhiều muối nhưng không hề nhận ra

Nhiều người cho rằng mình “ăn nhạt” vì không chấm mắm nhiều hay ít dùng muối khi nấu ăn. Tuy nhiên, lượng natri thực tế lại đến từ rất nhiều nguồn “ẩn” trong thực phẩm hằng ngày.

Các món quen thuộc như: Bún, phở, mì nước. Lẩu và nước chấm. Đồ kho đậm vị. Thực phẩm chế biến sẵn. Mì gói ăn khuya. Xúc xích, chả, đồ hộp... Tất cả đều chứa lượng natri rất cao.

Đặc biệt, người Việt và nhiều nước châu Á có thói quen uống nhiều nước canh hoặc nước dùng. Đây mới là nơi chứa lượng muối lớn nhất trong bữa ăn.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, người trưởng thành chỉ nên tiêu thụ dưới 5g muối mỗi ngày. Tuy nhiên, nhiều người đang ăn gấp đôi hoặc gấp ba mức này mà không biết.

2. Ăn quá ít trái cây và rau xanh

Một trong những sai lầm phổ biến hiện nay là ăn quá nhiều thịt, tinh bột nhưng lại “lười” rau và trái cây. Theo chuyên gia, trái cây và rau xanh là nguồn cung cấp: Kali. Chất xơ. Vitamin chống oxy hóa. Các hợp chất thực vật bảo vệ mạch máu. Kali đặc biệt quan trọng vì giúp cân bằng tác động của natri lên huyết áp. Nếu cơ thể thiếu kali trong thời gian dài, huyết áp dễ tăng cao hơn, mạch máu cũng dễ bị tổn thương hơn.

Ăn trái cây thế nào mới tốt cho tim?

Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo: Nên ăn trái cây tươi mỗi ngày thay vì uống nước ép đóng chai. Ưu tiên các loại ít đường, giàu chất xơ như táo, bưởi, cam, ổi, kiwi. Không nên thay hoàn toàn trái cây bằng trà sữa, nước ngọt hoặc đồ ăn vặt “healthy”. Ngoài ra, rau xanh đậm màu như cải bó xôi, súp lơ xanh, cải xoăn… cũng chứa nhiều chất chống oxy hóa có lợi cho tim mạch.

3. Ăn quá nhiều tinh bột tinh chế, thiếu ngũ cốc nguyên hạt

Nhiều người Việt có thói quen ăn cơm trắng gần như trong mọi bữa ăn, nhưng lại rất ít dùng ngũ cốc nguyên hạt. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, đây là một nguyên nhân âm thầm thúc đẩy viêm mạn tính và rối loạn chuyển hóa.

Khi ăn quá nhiều tinh bột chế như cơm trắng, bánh mì trắng, bún, mì tinh chế... sẽ làm đường huyết tăng nhanh, dễ thúc đẩy tích tụ mỡ máu và tổn thương thành mạch.

Trong khi đó, ngũ cốc nguyên hạt như: Gạo lứt. Yến mạch. Lúa mạch. Các loại đậu... lại giàu chất xơ, giúp ổn định đường huyết và hỗ trợ bảo vệ tim mạch.

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