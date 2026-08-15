4 loại trà hỗ trợ cân bằng nội tiết tố một cách tự nhiên

Từ nhiều thế kỷ nay, trà thảo mộc đã được sử dụng vì các đặc tính phòng ngừa và trị bệnh. Một số loại trà đã được chứng minh là có tác động có lợi đến việc điều hòa nội tiết tố.

Tìm hiểu về các loại trà có thể giúp cân bằng nội tiết tố, từ đó có khả năng làm giảm các triệu chứng tiền kinh nguyệt và hội chứng buồng trứng đa nang, đồng thời cải thiện giấc ngủ và tâm trạng.

1. Trà xanh cân bằng nội tiết tố

Trà xanh có thể tăng cường độ nhạy insulin và giúp cân bằng nồng độ estrogen. Trà xanh nổi bật vì không trải qua quá trình lên men, giúp giữ lại nhiều chất chống oxy hóa hơn, bảo vệ tế bào. Một chất chống oxy hóa mạnh mẽ trong trà xanh là epigallocatechin gallate (EGCG), hỗ trợ quá trình trao đổi chất và sức khỏe nội tiết tố.

Nhiều nghiên cứu cho thấy trà xanh có thể làm giảm lượng đường trong máu, cải thiện độ nhạy insulin và hỗ trợ giảm cân nhẹ. Điều này có thể có lợi cho những người mắc hội chứng buồng trứng đa nang (PCOS) - hiện được gọi là hội chứng buồng trứng chuyển hóa đa nội tiết (PMOS) liên quan đến nồng độ androgen cao (hormone nam), mụn trứng cá, lông mọc nhiều và kinh nguyệt không đều. Theo nghiên cứu, lợi ích có thể rõ rệt hơn khi uống trà xanh thường xuyên trong ít nhất 3 tháng.

2. Trà bạc hà kiểm soát đường huyết hiệu quả

Trà bạc hà giúp giảm testosterone ở người mắc hội chứng buồng trứng đa nang. Trà bạc hà tự nhiên không chứa caffeine và có vị ngọt dịu hơn bạc hà. Trà bạc hà an toàn cho hầu hết mọi người và là một lựa chọn tốt cho những người mắc hội chứng buồng trứng đa nang (PCOS).

Các nghiên cứu cho thấy trà bạc hà có thể hỗ trợ kiểm soát cân nặng và đường huyết. Giúp tăng cường hormone kích thích nang trứng (FSH), hỗ trợ quá trình rụng trứng và giúp chu kỳ kinh nguyệt đều đặn hơn. Uống trà bạc hà thường xuyên còn làm giảm testosterone, giúp giảm mụn trứng cá và tình trạng mọc lông quá mức ở những người mắc hội chứng buồng trứng đa nang (PCOS).

Trà bạc hà hỗ trợ cân bằng nội tiết tố hiệu quả. Ảnh minh họa AI

Để pha trà, dùng một thìa cà phê lá trà khô hoặc một túi trà cho mỗi cốc nước. Bạn cũng có thể dùng 5 - 10 lá trà tươi cho mỗi cốc, nhưng nên vò nhẹ lá trà để hương vị được giải phóng trước khi pha. Thưởng thức trà nguyên chất hoặc pha với mật ong, chanh hoặc trà xanh để tăng thêm hương vị và lợi ích.

3. Trà kinh giới điều hòa kinh nguyệt

Trà kinh giới giúp điều hòa chu kỳ kinh nguyệt. Kinh giới là một loại thảo mộc thuộc họ bạc hà, chứa chất chống oxy hóa và các hợp chất làm dịu như terpen và flavonoid.

Một số nghiên cứu cho thấy kinh giới có thể cân bằng hormone sinh sản ở nữ giới, điều này có thể giúp giảm lượng hormone nam ở những người mắc hội chứng buồng trứng đa nang (PCOS); giảm đau bụng kinh hoặc lượng máu kinh nhiều; hỗ trợ sức khỏe buồng trứng và điều hòa chu kỳ kinh nguyệt.

Trà kinh giới là một thức uống dễ chịu, thơm ngon với hương vị thảo mộc nhẹ nhàng và thoang thoảng vị bạc hà. Tuy nhiên, nên tránh dùng khi đang mang thai hoặc cho con bú.

4. Trà rễ cam thảo giảm cơn bốc hỏa

Trà rễ cam thảo có thể làm tăng nồng độ cortisol và bắt chước tác dụng của estrogen. Rễ cam thảo chứa các hợp chất thực vật bắt chước estrogen và có thể làm giảm testosterone, điều này có thể có lợi cho những người mắc hội chứng buồng trứng đa nang (PCOS). Một số nghiên cứu lưu ý rằng nó có thể tăng cường tác dụng của aldactone (spironolactone), một loại thuốc thường được kê đơn cho PCOS.

Các nghiên cứu ban đầu cho thấy rễ cam thảo có thể làm giảm các cơn bốc hỏa hoặc hỗ trợ sức khỏe xương trong thời kỳ mãn kinh, nhưng kết quả vẫn chưa thống nhất. Tác dụng phụ thuộc vào loại và lượng rễ cam thảo được sử dụng.

Trà cam thảo có vị ngọt tự nhiên, thoang thoảng mùi đất. Sử dụng thường xuyên có thể làm tăng huyết áp, giảm nồng độ kali và tương tác với thuốc điều trị tim hoặc thận. Hãy tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi uống thường xuyên.