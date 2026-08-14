Cục Dân số tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về mất cân bằng giới tính khi sinh

Hưởng ứng Ngày Quốc tế Trẻ em gái (11/10) năm 2026, Cục Dân số, Bộ Y tế tổ chức “Cuộc thi tìm hiểu về mất cân bằng giới tính khi sinh trên nền tảng số”. Hoạt động nhằm đổi mới cách thức truyền thông dân số, tận dụng công nghệ và các nền tảng số để đưa thông tin về bình đẳng giới, mất cân bằng giới tính khi sinh đến gần hơn với cộng đồng.

Cuộc thi được kỳ vọng trở thành một hoạt động truyền thông quan trọng trong năm 2026, góp phần giúp người dân hiểu rõ hơn về thực trạng mất cân bằng giới tính khi sinh cũng như những hệ lụy mà vấn đề này có thể gây ra đối với gia đình và xã hội.

Theo Cục Dân số, cuộc thi được tổ chức trên phạm vi toàn quốc. Đối tượng dự thi là tất cả công dân Việt Nam trong và ngoài nước.

Cuộc thi diễn ra trong 30 ngày

Về thể lệ cuộc thi: Người tham gia sẽ dự thi trực tuyến trên Trang thông tin điện tử Cục Dân số tại địa chỉ https://vnpa.moh.gov.vn/.

Để tham gia, người dự thi truy cập trang thông tin điện tử Cục Dân số, chọn banner có biểu tượng cuộc thi để đăng ký. Sau khi đọc kỹ Thể lệ, người dự thi điền đầy đủ các thông tin gồm họ và tên, số điện thoại, số căn cước công dân, đơn vị công tác hoặc sinh sống. Hệ thống sẽ chuyển người dự thi đến phần thi sau khi hoàn tất đăng ký. Mỗi người tham gia chỉ được dự thi một lần.

Ảnh minh họa.

Bài thi gồm hai phần với tổng điểm được tính từ kết quả trắc nghiệm và bài tự luận.

Phần 1 là trắc nghiệm, gồm 10 câu hỏi (100 điểm) nhằm tìm hiểu những kiến thức cơ bản về mất cân bằng giới tính khi sinh, bao gồm: Khái niệm, nguyên nhân, thực trạng mất cân bằng giới tính khi sinh ở Việt Nam và trên thế giới; hệ lụy của tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh đến đời sống gia đình, xã hội và phát triển bền vững của đất nước; các chủ trương, chính sách, pháp luật của Việt Nam về giải pháp giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, phát huy vai trò của trẻ em gái, phụ nữ; những thông điệp, hành động cụ thể nhằm tôn vinh giá trị trẻ em gái, phụ nữ, thúc đẩy bình đẳng giới.

Phần 2 là tự luận (100 điểm). Người dự thi lựa chọn một trong các chủ đề được quy định để chia sẻ cảm nghĩ, góc nhìn hoặc câu chuyện có thật về mất cân bằng giới tính khi sinh, về giá trị của trẻ em gái, phụ nữ; mô hình, cách làm hay, sáng tạo trong vận động giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh…

Bài tự luận không quá 2.000 từ, tương đương khoảng 4 trang A4. Người dự thi có thể sử dụng hình ảnh hoặc video minh họa tại bài viết. Các bài thi tự luận hợp lệ sẽ được Ban Tổ chức đăng tải trên trang Facebook "Truyền thông dân số Việt Nam".

Thời gian thi kéo dài 30 ngày, từ 00h00 ngày 20/8/2026 đến 24h00 ngày 20/9/2026. Thời gian chấm thi trong 15 ngày, từ ngày 21/9 đến ngày 5/10/2026. Tổng kết và trao giải dự kiến vào trung tuần tháng 10/2026.

Tổng giá trị giải thưởng dự kiến 33 triệu đồng

Theo Ban Tổ chức, cuộc thi có một giải tập thể trị giá 8 triệu đồng dành cho cơ quan, đơn vị, Sở Y tế/Chi cục Dân số các tỉnh, thành phố có tổng số lượng người tham gia dự thi hoàn thành cả phần trắc nghiệm và tự luận cao nhất tính đến thời điểm đóng hệ thống.

Ở giải cá nhân do Ban Giám khảo chấm, có 9 giải, gồm 1 giải Nhất trị giá 7 triệu đồng, 1 giải Nhì trị giá 4 triệu đồng, 3 giải Ba trị giá 2 triệu đồng/giải và 4 giải Khuyến khích trị giá 1 triệu đồng/giải.

Kết quả được xác định dựa trên tổng điểm bài thi, gồm điểm trắc nghiệm và điểm tự luận do Ban Giám khảo chấm. Nếu các bài thi có tổng điểm bằng nhau, Ban Tổ chức sẽ ưu tiên bài thi gửi về hệ thống sớm hơn.

Ngoài ra, cuộc thi có một giải "Bài viết truyền cảm hứng" trị giá 4 triệu đồng, được xác định thông qua bình chọn tương tác trên Fanpage Facebook chính thức "Truyền thông dân số Việt Nam".

Toàn bộ bài dự thi tự luận hợp lệ sẽ được Ban Tổ chức đăng tải công khai. Mỗi lượt thích được tính 1 điểm, mỗi lượt chia sẻ được tính 2 điểm. Thời gian bình chọn từ ngày 20/8 đến ngày 20/9/2026; bài viết có tổng điểm tương tác cao nhất sẽ giành giải.

Tổng giá trị giải thưởng dự kiến của cuộc thi là 33 triệu đồng.

Cục Dân số cho biết, bài dự thi phải bảo đảm tính mới, không trùng lặp, không sao chép, mô phỏng hoặc sửa chữa tương tự với các bài viết trên sách, báo, tạp chí. Người dự thi chịu trách nhiệm về bản quyền bài dự thi của mình.