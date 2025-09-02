4 lưu ý khi ăn chè không hại sức khỏe
Món chè là thức ăn vặt được nhiều người yêu thích. Tuy nhiên, việc tiêu thụ quá nhiều và bảo quản sai cách sẽ gây hại cho sức khỏe.
Cấp cứu vì ăn chè trong tủ lạnh
Mới đây, bé N.C. (12 tuổi, Hà Nội) phải nhập viện cấp cứu sau khi ăn một cốc chè được bảo quản trong tủ lạnh. Theo chia sẻ của mẹ bé, món chè được nấu từ ba ngày trước và để trong ngăn mát.
Sau khoảng hai giờ ăn, bé xuất hiện các triệu chứng đau bụng, nôn 2-3 lần, sốt trên 38 độ C, đi ngoài phân lỏng 4-5 lần và ăn uống kém. Tại bệnh viện, bé được chẩn đoán ngộ độc thực phẩm , mất nước nghiêm trọng.
Theo Phó giáo sư Nguyễn Duy Thịnh, nguyên giảng viên Viện Công nghệ Thực phẩm, Đại học Bách Khoa Hà Nội, nhiều người lầm tưởng thực phẩm bảo quản trong tủ lạnh là an toàn tuyệt đối. Tuy nhiên, tủ lạnh chỉ làm chậm quá trình phát triển của vi khuẩn, không tiêu diệt chúng.
Một số vi khuẩn như Salmonella, Listeria, Escherichia coli hay Staphylococcus aureus vẫn có thể sinh sôi ở nhiệt độ thấp (0 đến -45 độ C).
Món chè, với thành phần giàu nước, đường và tinh bột, là môi trường lý tưởng cho vi khuẩn và virus phát triển nếu không được nấu, làm nguội, đóng hộp hoặc bảo quản đúng cách.
Đặc biệt, trẻ em, người cao tuổi hoặc những người có sức đề kháng yếu dễ bị ngộ độc thực phẩm với các triệu chứng như buồn nôn, tiêu chảy, nôn mửa khi ăn phải chè để quá lâu. Vì vậy, chuyên gia khuyến cáo không nên ăn chè để qua đêm, dù đã bảo quản lạnh.
Tác hại của việc ăn chè quá mức
Tiến sĩ Phạm Việt Hoàng, nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh (Hà Nội), cho biết chè là món ăn vặt được yêu thích nhưng tiêu thụ thường xuyên có thể gây hại. Hàm lượng đường cao trong chè làm tăng nguy cơ kháng insulin, dẫn đến đái tháo đường type 2, bệnh tim mạch, gan nhiễm mỡ, béo phì và đẩy nhanh quá trình lão hóa.
Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng tiêu thụ thực phẩm giàu đường trong thời gian dài làm giảm khả năng hấp thụ các chất dinh dưỡng thiết yếu như vitamin A, C, B12, canxi, phốt pho, magiê và sắt, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ mắc một số bệnh ung thư.
Một số nhóm người được khuyến cáo hạn chế ăn chè, bao gồm: Người thừa cân, béo phì, mắc đái tháo đường, bệnh tim mạch (đau tim, xơ vữa động mạch, từng bị đột quỵ), bệnh gout hoặc gan nhiễm mỡ.
Ngoài ra, phụ nữ trong kỳ kinh nguyệt được khuyến cáo hạn chế ăn chè và người nhạy cảm với đường.
4 lưu ý khi ăn chè
Để thưởng thức chè an toàn, Tiến sĩ Phạm Việt Hoàng khuyên:
- Không ăn chè đậu xanh khi dùng thuốc Đông y vì các thành phần trong chè đậu xanh có thể tương tác, làm giảm hiệu quả của thuốc.
- Không ăn quá nhiều hoặc đa dạng chè cùng lúc. Điều này dễ gây đầy bụng, khó tiêu do cơ thể phải xử lý nhiều nguyên liệu khác nhau.
- Không ăn chè khi đói: Lúc này, cơ thể hấp thụ đường nhanh hơn, khiến đường huyết tăng đột biến, gây hại cho sức khỏe.
- Một số loại chè có thể để qua đêm, tuy nhiên không nên lưu cữu quá 2 đến 3 ngày trong tủ lạnh. Vì sau khoảng thời gian này, hương vị của chè khó thơm ngon như ban đầu, các nguyên liệu cũng dần biến chất, vi khuẩn xâm nhập. Tốt nhất nên ăn trong 24 giờ sau chế biến.
