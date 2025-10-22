Phẫu thuật cứu sản phụ 45 tuổi bị vỡ u xơ tử cung hiếm gặp khi mang thai 29 tuần ở Ninh Bình
GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình bảo tồn tử cung, cứu sống mẹ con sản phụ trong ca bệnh hiếm gặp có tỉ lệ dưới 1% trên thế giới..
Tối 22/10, thông tin với PV Báo Sức khỏe và Đời sống, một đại diện Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình cho biết, vừa qua các bác sĩ Khoa Sản đã phẫu thuật lấy thai, bảo tồn tử cung cho sản phụ bị vỡ u xơ tử cung ở tuần thai thứ 29. Đây là ca bệnh cực kì kiếm gặp, tỉ lệ trên thế giới dưới 1%.
Sản phụ Lê Thị B.N (SN 1980, tại xã Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) mang thai tự nhiên lần thứ 3, ở tuần thứ 29, nhập viện sáng 15/10 trong tình trạng đau bụng, khó thở. Tiền sử bệnh nhân phát hiện u xơ tử cung cách đây 1 năm chưa điều trị.
Sau khi thăm khám, hội chẩn liên khoa Sản bệnh - Chẩn đoán hình ảnh các bác sĩ đã đưa ra chẩn đoán: Chảy máu trong ổ bụng - TD do vỡ u xơ tử cung/thai 29 tuần con lần 3.
Khoa sản Bệnh đã hội chẩn lãnh đạo quyết định phẫu thuật lấy thai kết hợp bóc khối u, truyền máu để đảm bảo an toàn tính mạng của sản phụ và thai nhi ngay trong buổi sáng cùng ngày.
Theo lãnh đạo Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình, đây là ca bệnh phức tạp, hiếm gặp, trong quá trình phẫu thuật phải đối mặt với nhiều nguy cơ như khối u to hạn chế phẫu trường không bóc tách được mà phải cắt tử cung, chảy máu, em bé suy hô hấp do non tháng.
Trải qua một giờ đồng hồ, ca phẫu thuật đã kết thúc thuận lợi, tìm được điểm vỡ trên u xơ tử cung, sản phụ được bóc tách khối u bảo tổn tử cung. Em bé non tháng nặng 1200g được bác sĩ sơ sinh hồi sức cấp cứu ban đầu thành công. Hiện đang theo dõi sát trong khu chăm sóc đặc biệt của Khoa Sơ sinh: Trẻ được bơm surfactant, thở máy, nuôi dưỡng tĩnh mạch, kháng sinh.
Đây là ca bệnh khó, hiếm gặp đòi hỏi sự phối hợp và phản ứng nhanh giữa các Bác sĩ sản khoa, góp phần thể hiện năng lực chuyên môn và tinh thần trách nhiệm cao của đội ngũ y tế Bệnh viện Sản Nhi Tỉnh Ninh Bình.
Các bác sĩ khuyến cáo, khi được chẩn đoán mắc u xơ tử cung khi mang thai, mẹ bầu cần tham khảo ý kiến bác sĩ chuyên khoa để được tư vấn và hướng dẫn cách chăm sóc đúng cách. Đồng thời, tuân thủ lịch khám thai đều đặn để được theo dõi thai kỳ sát sao, có can thiệp kịp thời và hiệu quả, đảm bảo mẹ bầu và thai nhi được an toàn, khỏe mạnh.
