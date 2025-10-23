Mới nhất
7 loại thực phẩm cần tránh khi bị sốt xuất huyết: Ăn vào cơ thể dễ mệt mỏi, hồi phục chậm

Thứ năm, 09:14 23/10/2025 | Bệnh thường gặp
GĐXH - Sốt xuất huyết khiến cơ thể mệt mỏi, ăn sai thực phẩm sẽ chậm hồi phục. Xem ngay 7 loại thực phẩm cần tránh để mau khỏe lại.

Tại sao việc chọn thực phẩm để ăn khi bị sốt xuất huyết lại quan trọng?

Khi cơ thể bị sốt xuất huyết, mọi hoạt động đều trở nên khó khăn, từ những bước đi nhỏ cho tới việc ăn uống bình thường. Lúc này, mỗi lựa chọn trong bữa ăn đều có thể ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình hồi phục. Không phải món gì chúng ta thích ăn cũng phù hợp, thậm chí một số thực phẩm tưởng chừng bình thường lại có thể khiến cơ thể thêm mệt mỏi, kéo dài thời gian bệnh. 

Trong video này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu 7 loại thực phẩm mà người bị sốt xuất huyết nên hạn chế hoặc tránh hoàn toàn – để cơ thể được nghỉ ngơi, hồi phục nhanh chóng và an toàn hơn.

(Theo Báo Sức khoẻ và Đời sống)

Chủ động kiểm soát sốt xuất huyết từ sớm, từ xa – Bộ Y tế khuyến cáo người dân không chủ quanChủ động kiểm soát sốt xuất huyết từ sớm, từ xa – Bộ Y tế khuyến cáo người dân không chủ quan

GĐXH - Từ đầu năm 2025 đến nay, cả nước ghi nhận hơn 32.000 ca mắc sốt xuất huyết. Trong khi thời tiết mưa nhiều, nóng ẩm đang tạo điều kiện thuận lợi cho muỗi phát triển và truyền bệnh, Bộ Y tế nhấn mạnh dịch vẫn đang trong tầm kiểm soát nếu các địa phương và người dân cùng chủ động phòng dịch từ sớm, từ xa.


Bảo An
Chữa đau cổ vai gáy suốt 1 năm không khỏi, người phụ nữ 45 tuổi đi khám 'tá hỏa' biết mình mắc u tế bào thần kinh

Chữa đau cổ vai gáy suốt 1 năm không khỏi, người phụ nữ 45 tuổi đi khám 'tá hỏa' biết mình mắc u tế bào thần kinh

Bệnh thường gặp - 9 giờ trước

GĐXH - Bác sĩ khuyến cáo không chủ quan hoặc tự ý điều trị các triệu chứng đau ở vùng cổ, lưng, vai gáy, vì đằng sau đó có thể là bệnh lý tiềm ẩn.

Người đàn ông 52 tuổi ở Quảng Ninh đột ngột lên cơn nhồi máu cơ tim trong tình huống nguy cấp, bác sĩ cân não xử trí

Người đàn ông 52 tuổi ở Quảng Ninh đột ngột lên cơn nhồi máu cơ tim trong tình huống nguy cấp, bác sĩ cân não xử trí

Bệnh thường gặp - 12 giờ trước

GĐXH - Vài giờ sau mổ nội soi túi mật, bệnh nhân bất ngờ bị nhồi máu cơ tim cấp với biểu hiện đau ngực trái, kèm vã mồ hôi, khó thở...

Thanh niên 30 tuổi đang khỏe mạnh bất ngờ đột quỵ khi chơi bóng đá: Bác sĩ hé lộ nguyên nhân

Thanh niên 30 tuổi đang khỏe mạnh bất ngờ đột quỵ khi chơi bóng đá: Bác sĩ hé lộ nguyên nhân

Bệnh thường gặp - 14 giờ trước

GĐXH - Thanh niên bị đột quỵ khi đang chơi bóng đá có chỉ số huyết áp tăng cao, được ghi nhận là 200/100mmHg.

Hoa hậu H'Hen Niê bất ngờ chia sẻ mặt sưng nề, mẩn đỏ sau sinh con, căn bệnh cô mắc nguy hiểm thế nào?

Hoa hậu H'Hen Niê bất ngờ chia sẻ mặt sưng nề, mẩn đỏ sau sinh con, căn bệnh cô mắc nguy hiểm thế nào?

Bệnh thường gặp - 18 giờ trước

GĐXH - Khác với hình ảnh lỗng lẫy trên sân khấu, sau sinh, H'Hen Niê đăng tải 2 bức hình cho thấy mặt, môi và nhiều vùng khác trên cơ thể mẩn đỏ, sưng nề...

Đau âm ỉ vùng thắt lưng, người đàn ông 59 tuổi đi khám phát hiện mắc dị tật hiếm gặp

Đau âm ỉ vùng thắt lưng, người đàn ông 59 tuổi đi khám phát hiện mắc dị tật hiếm gặp

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Người đàn ông mắc dị tật niệu quả nằm sau tĩnh mạch nhập viện trong tình trạng đau âm ỉ vùng thắt lưng kèm tiểu buốt và tiểu máu.

Người phụ nữ đi khám vì đau đầu bất ngờ phát hiện phình mạch máu não nguy hiểm

Người phụ nữ đi khám vì đau đầu bất ngờ phát hiện phình mạch máu não nguy hiểm

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Sau hơn 1 tháng bị đau đầu âm ỉ kèm nôn ói, chị V.A đi khám bất ngờ phát hiện túi phình lớn ở động mạch cảnh trong bên trái, nguy cơ vỡ cao.

Mệt mỏi, sụt cân, người phụ nữ 65 tuổi đi khám phát hiện nổi u khắp người, tiến triển di căn gan

Mệt mỏi, sụt cân, người phụ nữ 65 tuổi đi khám phát hiện nổi u khắp người, tiến triển di căn gan

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Điều đáng lo ngại nhất của người bệnh này là đa u tuyến nội tiết tiến triển đã di căn gan, tiên lượng còn rất dè dặt và cần theo dõi sát.

Ăn đúng từ hôm nay, dạ dày sẽ 'biết ơn' bạn cả đời nếu biết đến những thực phẩm này

Ăn đúng từ hôm nay, dạ dày sẽ 'biết ơn' bạn cả đời nếu biết đến những thực phẩm này

Bệnh thường gặp - 2 ngày trước

GĐXH - Chỉ cần thay đổi nhỏ trong bữa ăn mỗi ngày, bạn đã có thể giảm nguy cơ ung thư dạ dày và giữ hệ tiêu hóa luôn khỏe mạnh.

Nam thanh niên nhập viện gấp vì tiêu cơ vân cấp do tập gym kéo dài 2 giờ/lần tập

Nam thanh niên nhập viện gấp vì tiêu cơ vân cấp do tập gym kéo dài 2 giờ/lần tập

Bệnh thường gặp - 2 ngày trước

GĐXH - Anh L. được chẩn đoán mắc bệnh tiêu cơ vân cấp sau khi tập gym với cường độ cao, kéo dài 2 giờ/lần tập.

Thủ môn Bùi Tiến Dũng đứt dây chằng đầu gối, chấn thương gặp phải sẽ mất bao lâu để hồi phục?

Thủ môn Bùi Tiến Dũng đứt dây chằng đầu gối, chấn thương gặp phải sẽ mất bao lâu để hồi phục?

Bệnh thường gặp - 2 ngày trước

GĐXH - Với chấn thương đứt dây chằng, cựu thủ thành U23 Việt Nam phải lên bàn mổ để phẫu thuật trong ít ngày tới. Anh sẽ phải nghỉ ít nhất 8 tháng để hồi phục chấn thương.

Hoa hậu H'Hen Niê bất ngờ chia sẻ mặt sưng nề, mẩn đỏ sau sinh con, căn bệnh cô mắc nguy hiểm thế nào?

Hoa hậu H'Hen Niê bất ngờ chia sẻ mặt sưng nề, mẩn đỏ sau sinh con, căn bệnh cô mắc nguy hiểm thế nào?

Bệnh thường gặp

GĐXH - Khác với hình ảnh lỗng lẫy trên sân khấu, sau sinh, H'Hen Niê đăng tải 2 bức hình cho thấy mặt, môi và nhiều vùng khác trên cơ thể mẩn đỏ, sưng nề...

Ăn đúng từ hôm nay, dạ dày sẽ 'biết ơn' bạn cả đời nếu biết đến những thực phẩm này

Ăn đúng từ hôm nay, dạ dày sẽ 'biết ơn' bạn cả đời nếu biết đến những thực phẩm này

Bệnh thường gặp
Người phụ nữ bị rò rỉ, vỡ túi ngực sau 14 năm nâng ngực: Túi ngực có thời hạn được bao lâu?

Người phụ nữ bị rò rỉ, vỡ túi ngực sau 14 năm nâng ngực: Túi ngực có thời hạn được bao lâu?

Bệnh thường gặp
Lá gan của cô gái bị virus 'gặm nhấm' thành ung thư

Lá gan của cô gái bị virus 'gặm nhấm' thành ung thư

Bệnh thường gặp
Mệt mỏi, sụt cân, người phụ nữ 65 tuổi đi khám phát hiện nổi u khắp người, tiến triển di căn gan

Mệt mỏi, sụt cân, người phụ nữ 65 tuổi đi khám phát hiện nổi u khắp người, tiến triển di căn gan

Bệnh thường gặp

