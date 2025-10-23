7 loại thực phẩm cần tránh khi bị sốt xuất huyết: Ăn vào cơ thể dễ mệt mỏi, hồi phục chậm
GĐXH - Sốt xuất huyết khiến cơ thể mệt mỏi, ăn sai thực phẩm sẽ chậm hồi phục. Xem ngay 7 loại thực phẩm cần tránh để mau khỏe lại.
Tại sao việc chọn thực phẩm để ăn khi bị sốt xuất huyết lại quan trọng?
Khi cơ thể bị sốt xuất huyết, mọi hoạt động đều trở nên khó khăn, từ những bước đi nhỏ cho tới việc ăn uống bình thường. Lúc này, mỗi lựa chọn trong bữa ăn đều có thể ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình hồi phục. Không phải món gì chúng ta thích ăn cũng phù hợp, thậm chí một số thực phẩm tưởng chừng bình thường lại có thể khiến cơ thể thêm mệt mỏi, kéo dài thời gian bệnh.
Trong video này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu 7 loại thực phẩm mà người bị sốt xuất huyết nên hạn chế hoặc tránh hoàn toàn – để cơ thể được nghỉ ngơi, hồi phục nhanh chóng và an toàn hơn.
(Theo Báo Sức khoẻ và Đời sống)
Chữa đau cổ vai gáy suốt 1 năm không khỏi, người phụ nữ 45 tuổi đi khám 'tá hỏa' biết mình mắc u tế bào thần kinhBệnh thường gặp - 9 giờ trước
GĐXH - Bác sĩ khuyến cáo không chủ quan hoặc tự ý điều trị các triệu chứng đau ở vùng cổ, lưng, vai gáy, vì đằng sau đó có thể là bệnh lý tiềm ẩn.
Người đàn ông 52 tuổi ở Quảng Ninh đột ngột lên cơn nhồi máu cơ tim trong tình huống nguy cấp, bác sĩ cân não xử tríBệnh thường gặp - 12 giờ trước
GĐXH - Vài giờ sau mổ nội soi túi mật, bệnh nhân bất ngờ bị nhồi máu cơ tim cấp với biểu hiện đau ngực trái, kèm vã mồ hôi, khó thở...
Thanh niên 30 tuổi đang khỏe mạnh bất ngờ đột quỵ khi chơi bóng đá: Bác sĩ hé lộ nguyên nhânBệnh thường gặp - 14 giờ trước
GĐXH - Thanh niên bị đột quỵ khi đang chơi bóng đá có chỉ số huyết áp tăng cao, được ghi nhận là 200/100mmHg.
Hoa hậu H'Hen Niê bất ngờ chia sẻ mặt sưng nề, mẩn đỏ sau sinh con, căn bệnh cô mắc nguy hiểm thế nào?Bệnh thường gặp - 18 giờ trước
GĐXH - Khác với hình ảnh lỗng lẫy trên sân khấu, sau sinh, H'Hen Niê đăng tải 2 bức hình cho thấy mặt, môi và nhiều vùng khác trên cơ thể mẩn đỏ, sưng nề...
Đau âm ỉ vùng thắt lưng, người đàn ông 59 tuổi đi khám phát hiện mắc dị tật hiếm gặpBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Người đàn ông mắc dị tật niệu quả nằm sau tĩnh mạch nhập viện trong tình trạng đau âm ỉ vùng thắt lưng kèm tiểu buốt và tiểu máu.
Người phụ nữ đi khám vì đau đầu bất ngờ phát hiện phình mạch máu não nguy hiểmBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Sau hơn 1 tháng bị đau đầu âm ỉ kèm nôn ói, chị V.A đi khám bất ngờ phát hiện túi phình lớn ở động mạch cảnh trong bên trái, nguy cơ vỡ cao.
Mệt mỏi, sụt cân, người phụ nữ 65 tuổi đi khám phát hiện nổi u khắp người, tiến triển di căn ganBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Điều đáng lo ngại nhất của người bệnh này là đa u tuyến nội tiết tiến triển đã di căn gan, tiên lượng còn rất dè dặt và cần theo dõi sát.
Ăn đúng từ hôm nay, dạ dày sẽ 'biết ơn' bạn cả đời nếu biết đến những thực phẩm nàyBệnh thường gặp - 2 ngày trước
GĐXH - Chỉ cần thay đổi nhỏ trong bữa ăn mỗi ngày, bạn đã có thể giảm nguy cơ ung thư dạ dày và giữ hệ tiêu hóa luôn khỏe mạnh.
Nam thanh niên nhập viện gấp vì tiêu cơ vân cấp do tập gym kéo dài 2 giờ/lần tậpBệnh thường gặp - 2 ngày trước
GĐXH - Anh L. được chẩn đoán mắc bệnh tiêu cơ vân cấp sau khi tập gym với cường độ cao, kéo dài 2 giờ/lần tập.
Thủ môn Bùi Tiến Dũng đứt dây chằng đầu gối, chấn thương gặp phải sẽ mất bao lâu để hồi phục?Bệnh thường gặp - 2 ngày trước
GĐXH - Với chấn thương đứt dây chằng, cựu thủ thành U23 Việt Nam phải lên bàn mổ để phẫu thuật trong ít ngày tới. Anh sẽ phải nghỉ ít nhất 8 tháng để hồi phục chấn thương.
Hoa hậu H'Hen Niê bất ngờ chia sẻ mặt sưng nề, mẩn đỏ sau sinh con, căn bệnh cô mắc nguy hiểm thế nào?Bệnh thường gặp
GĐXH - Khác với hình ảnh lỗng lẫy trên sân khấu, sau sinh, H'Hen Niê đăng tải 2 bức hình cho thấy mặt, môi và nhiều vùng khác trên cơ thể mẩn đỏ, sưng nề...