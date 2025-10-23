7 loại thực phẩm cần tránh khi bị sốt xuất huyết: Ăn vào cơ thể dễ mệt mỏi, hồi phục chậm

Tại sao việc chọn thực phẩm để ăn khi bị sốt xuất huyết lại quan trọng?

Khi cơ thể bị sốt xuất huyết, mọi hoạt động đều trở nên khó khăn, từ những bước đi nhỏ cho tới việc ăn uống bình thường. Lúc này, mỗi lựa chọn trong bữa ăn đều có thể ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình hồi phục. Không phải món gì chúng ta thích ăn cũng phù hợp, thậm chí một số thực phẩm tưởng chừng bình thường lại có thể khiến cơ thể thêm mệt mỏi, kéo dài thời gian bệnh.

Trong video này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu 7 loại thực phẩm mà người bị sốt xuất huyết nên hạn chế hoặc tránh hoàn toàn – để cơ thể được nghỉ ngơi, hồi phục nhanh chóng và an toàn hơn.

(Theo Báo Sức khoẻ và Đời sống)

