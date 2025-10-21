Top 5 lý do bác sĩ khuyên bạn nên ăn khoai lang nhiều hơn
Với những lợi ích vượt trội, khoai lang không chỉ là món ăn ngon mà còn là “siêu thực phẩm” hỗ trợ sức khỏe và sắc đẹp.
Khoai lang chứa nhiều dưỡng chất thiết yếu như protid, đường, lipid, phốt pho, canxi, sắt, beta-carotene, vitamin B1, B2, C, PP và acid linolenic. 500g khoai lang cung cấp khoảng 635 kcal, với vitamin B1 và B2 cao gấp 3 và 6 lần so với gạo. Đặc biệt, khoai lang giàu lysin - chất thường thiếu trong gạo và bột mì. Một củ khoai lang (100g) đáp ứng gấp đôi nhu cầu vitamin A, 1/3 nhu cầu vitamin C và 50mg acid folic mỗi ngày, hỗ trợ sức khỏe toàn diện.
Khoai lang chứa beta-carotene, vitamin C và acid folic - các chất chống oxy hóa mạnh giúp bảo vệ ADN, giảm nguy cơ ung thư. Hàm lượng chất xơ cao, tương đương một chén cháo yến mạch, thúc đẩy nhu động ruột, ngăn táo bón và ung thư kết tràng, trực tràng. Chất mucin và polysaccharid trong khoai lang hỗ trợ tính đàn hồi mạch máu, “bôi trơn” đường tiêu hóa, hô hấp và ổ khớp, góp phần giảm nguy cơ xơ vữa động mạch.
Với kali, beta-carotene, acid folic, vitamin C và B6, khoai lang giúp duy trì chức năng tim và huyết áp ổn định. Kali cân bằng dịch thể và điện giải, trong khi beta-carotene và vitamin C chống oxy hóa chất béo, ngăn xơ vữa động mạch. Acid folic và vitamin B6 giảm mức cystein trong máu - yếu tố gây tổn thương động mạch và nguy cơ bệnh tim mạch, giúp bảo vệ hệ tim mạch hiệu quả.
Khoai lang có lượng calo thấp hơn nhiều so với cơm, giúp no lâu mà không gây tăng cân, rất phù hợp cho người muốn giảm béo. Chất giống estrogen trong khoai lang giúp bảo dưỡng làn da, trì hoãn lão hóa, khiến nhiều bạn gái chọn khoai lang làm món ăn dưỡng nhan. Đặc biệt, khoai lang ruột tím giàu anthocyanin, có hoạt tính chống oxy hóa cao, tăng cường hiệu quả làm đẹp.
Là thực phẩm kiềm tính, khoai lang giúp duy trì cân bằng kiềm toan trong máu, cải thiện sức khỏe tổng thể. Chất xơ bám hút nước hỗ trợ phòng táo bón, trong khi mucin đảm bảo tính đàn hồi mạch máu và bôi trơn các cơ quan. Một củ khoai lang nướng cung cấp tới 13.107 IU beta-caroten, cùng mangan, vitamin C, B6, kali và sắt, giúp ngăn ngừa suy giảm sức khỏe và tăng cường sức đề kháng.
Lưu ý, đối với những người có chức năng thận suy giảm, thận có thể không lọc được nên hạn chế ăn khoai lang. Người bị loét dạ dày, ruột kích thích không ăn khi đói. Bệnh nhân đái tháo đường chỉ nên ăn một ít.
