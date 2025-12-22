4 người đặc biệt được Đức Phúc nhắc đến trong 'Quán quân Quốc tế đến từ Việt Nam'

Đức Phúc vừa ra mắt phim tài liệu "Quán quân Quốc tế đến từ Việt Nam" – dự án ghi lại toàn bộ hành trình chinh phục ngôi vị cao nhất tại Intervision 2025. Được công bố tròn ba tháng sau thời điểm đăng quang, bộ phim không chỉ tái hiện khoảnh khắc chiến thắng mà còn lần đầu hé lộ những áp lực nghẹt thở, những quyết định sinh tử và hậu trường chưa từng được chia sẻ của nam ca sĩ trên sân chơi âm nhạc quốc tế.

Với thời lượng hơn 30 phút, phim tài liệu đưa khán giả trở lại sân khấu Intervision 2025, nơi Đức Phúc vượt qua 23 đại diện đến từ gần 25 quốc gia để giành ngôi vị Quán quân. Tuy nhiên, phía sau ánh đèn sân khấu là hành trình chuẩn bị kéo dài trong căng thẳng và áp lực cao độ. Chia sẻ trong phim, Đức Phúc nhấn mạnh chiến thắng không phải nỗ lực cá nhân mà là thành quả của cả một tập thể lớn: "Chiến thắng lần này là kết quả của gần 50 con người, đã làm việc trong suốt 80 ngày với hơn 40 buổi họp cùng chi phí lên đến hàng tỷ đồng để có thể chuẩn bị cho một tiết mục bùng nổ ấn tượng trong 3 phút tại sân khấu của Intervision 2025".

Ít ai biết rằng trước khi nhận lời tham gia Intervision – cuộc thi âm nhạc quốc tế quy tụ hàng chục quốc gia – Đức Phúc từng thoáng nghĩ đến việc từ chối. Áp lực đại diện cho hình ảnh âm nhạc Việt Nam khiến anh không tránh khỏi đắn đo. Nam ca sĩ thừa nhận sau một đêm suy nghĩ, anh mới đưa ra quyết định mang tính bước ngoặt.

Theo Đức Phúc, từ bốn câu thơ trong bài "Tre Việt Nam" của nhà thơ Nguyễn Duy, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh chỉ mất hai ngày để hoàn thiện ca khúc "Phù Đổng Thiên Vương". Nhìn lại hành trình 10 năm làm việc cùng Đức Phúc, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh xúc động nói: "Vẫn nghĩ rằng là sau 10 năm thì bạn ấy có sự thay đổi. Nhưng lúc làm việc ở trong phòng thu bạn ý vẫn thế. Vẫn là cậu Đức Phúc chưa hoàn toàn trọn trịa nhưng vẫn đam mê nhiệt huyết như một đứa trẻ con mới vào nghề".

Phim tài liệu cũng lần đầu hé lộ một ý tưởng táo bạo từng được Đức Phúc đề xuất nhưng buộc phải loại bỏ vì lý do an toàn. Nam ca sĩ từng mong muốn tạo hiệu ứng làm cháy trang phục ngay trên sân khấu để đẩy cao trào tiết mục. Tuy nhiên, trong quá trình thử trang phục, lửa đã bén vào chất liệu da, tạo ra khói dày đặc khiến anh hoảng hốt. Bên cạnh đó, Ban tổ chức Intervision cũng từ chối ý tưởng này do quy định nghiêm ngặt về cháy nổ.

Đằng sau phần trình diễn trọn vẹn là chuỗi ngày Đức Phúc phải tập luyện song song giọng hát, vũ đạo, thể lực và liên tục xử lý các yêu cầu phát sinh. Nam ca sĩ thừa nhận "Phù Đổng Thiên Vương" là thử thách lớn nhất trong sự nghiệp, thậm chí có lúc anh lo sợ không thể lên được những nốt cao cần thiết. Áp lực dồn nén đến mức có thời điểm Đức Phúc phải chạy vào nhà vệ sinh để bật khóc.

Chính trong khoảnh khắc chạm đáy ấy, tình yêu quê hương trở thành điểm tựa tinh thần lớn nhất của anh: "Trong chính khoảnh khắc đó, trái tim của mình đã hiện lên hai chữ rất rõ là Quê hương và Việt Nam". Đức Phúc khẳng định chính tinh thần đồng đội và niềm tự hào dân tộc đã giúp anh không bỏ cuộc và tiếp tục bước ra sân khấu.

Ở những phút cuối của phim tài liệu, Đức Phúc dành nhiều thời gian để nói lời tri ân đến những con người đã làm nên hành trình lịch sử ấy. Nam ca sĩ xúc động chia sẻ: "Chắc chắn để có một chiến thắng vẻ vang cùng hành trình tuyệt vời, tôi không thể thiếu những người bạn, những người anh em đã luôn sát cánh, đồng hành cùng mình. Đầu tiên Đức Phúc muốn gửi lời cảm ơn trân trọng nhất đến Bộ Văn hóa Thể thao & Du lịch và DatVietVAC vì đã tin tưởng, giao trọng trách vô cùng cao cả dành cho Đức Phúc để trở thành nghệ sĩ đại diện của Việt Nam tham gia vào đấu trường âm nhạc quốc tế Intervision 2025…

Cảm ơn gia đình chị Hòa và út Erik vì đã luôn luôn đồng hành và có mặt, ở bên em, sát cánh cùng em ở những khoảnh khắc vui buồn và đáng nhớ trong cuộc đời của Đức Phúc. Mọi người đều là những anh em chị mà em vô cùng trân trọng, biết ơn và cảm thấy may mắn khi được ở bên cạnh mọi người.

Một lời cảm ơn đặc biệt, Đức Phúc muốn đến bố mẹ, đến 2 người thầy của con là cô Mỹ Tâm và chú Hồ Hoài Anh. Cảm ơn mọi người vì đã tin tưởng, đồng hành, động viên. Là nguồn cảm hứng mạnh mẽ để con có thể vững tin và luôn luôn cố gắng trên hành trình nghệ thuật cũng như trong cuộc sống của mình".

