Đức Phúc tiếp tục đem đến bất ngờ sau chiến thắng tại Intervision 2025

Cuộc thi Intervision mà Đức Phúc giành ngôi vị Quán quân đỉnh cỡ nào? GĐXH - Sau 30 năm Intervision bị gián đoạn, tại sân khấu Intervision 2025, Đức Phúc - đại diện Việt Nam - đã xuất sắc giành Quán quân. Đây được coi là chiến thắng lịch sử, khẳng định vị thế của nghệ sĩ trẻ Việt Nam trên sân khấu âm nhạc thế giới.

Chiều 27/9, ca sĩ Đức Phúc tổ chức buổi gặp gỡ báo chí tại Hà Nội để chia sẻ về hành trình giành ngôi vị Quán quân cuộc thi âm nhạc quốc tế Intervision 2025 diễn ra ở Nga.

Nam ca sĩ cho biết để chuẩn bị cho đêm chung kết Intervision 2025, anh và ê kíp đã trải qua hàng chục cuộc họp và không buổi nào kéo dài dưới 2 tiếng. Ngay từ buổi họp đầu tiên, ca sĩ Đức Phúc đã nhấn mạnh: "Ngày hôm nay không phải của riêng mỗi cá nhân, mà đại diện cho tập thể, cho đất nước tham gia cuộc thi".

Từ những buổi bàn bạc, Đức Phúc cùng nhạc sĩ phối khí và ê kíp đã chọn cảm hứng từ hình tượng Thánh Gióng và cây tre Việt Nam, những biểu tượng quen thuộc, đã ăn sâu trong tâm thức của nhiều thế hệ người Việt. Đặc biệt, nam ca sĩ và ê kíp lấy cảm hứng từ bài thơ "Tre Việt Nam" của nhà thơ Nguyễn Duy, coi đó là chất liệu tinh thần để hoàn thành ca khúc "Phù Đổng Thiên Vương".

"Tôi muốn tiết mục của mình phải khiến khán giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, thậm chí "nghẹt thở" trong suốt 3 phút trình diễn. 'Tôi muốn khán giả không thể ngồi yên, mà phải hòa mình, phải reo hò cùng Việt Nam", nam ca sĩ nói.

Tại buổi buổi gặp gỡ báo chí, Đức Phúc chia sẻ nhiều câu chuyện hậu trường thú vị về hành trình chinh phục đấu trường âm nhạc quốc tế.



Để có được chiến thắng hôm nay, ca sĩ Đức Phúc khẳng định, đó là thành quả của sức mạnh tập thể, một tập thể biết gói ghém tinh thần Việt Nam trong từng nhịp điệu và hình ảnh, để làm nên chiến thắng trên sân khấu quốc tế.

Cùng với đó, Đức Phúc cảm ơn nhà thơ Nguyễn Duy đã viết "Tre Việt Nam" và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh đã viết ca khúc "Phù Đổng Thiên Vương". Anh nhấn mạnh đến câu chuyện tác quyền trong âm nhạc và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với nhà thơ Nguyễn Duy. Với anh, việc tôn vinh những giá trị sáng tạo gốc chính là cách để nghệ sĩ gìn giữ sự công bằng và tôn trọng trong nghệ thuật. "Mình chờ đợi trở về TPHCM để trực tiếp tri ân chú Nguyễn Duy. Đó là điều cần thiết và nên làm", anh cho biết.

Song song với sự trân trọng dành cho những bậc tiền bối trong âm nhạc, Đức Phúc còn dành những lời biết ơn đặc biệt cho Mỹ Tâm - người thầy, người truyền cảm hứng lớn nhất trong cuộc đời nghệ thuật của anh.

Đặc biệt, cũng trong buổi gặp gỡ báo chí, Đức Phúc cho biết sẽ dành 1 tỉ đồng tiền thưởng để quyên góp cho các quỹ thiện nguyện tại Việt Nam, như một cách ăn mừng chiến thắng và món quà tri ân khán giả nhân dấu mốc 10 năm ca hát.

Không chỉ làm thiện nguyện tại quê nhà, trước khi trở về Việt Nam, Đức Phúc đã ghé thăm Quỹ thiện nguyện Here & Now tại Moskva (Nga) để gửi tặng một khoản hỗ trợ đến các em nhỏ mồ côi và có hoàn cảnh khó khăn.

Anh chia sẻ, đó như một lời cảm ơn đến khán giả Nga, những người đã cổ vũ nồng nhiệt cho tiết mục của Việt Nam. "Đây mới chỉ là khởi đầu. Tôi sẽ tiếp tục đồng hành cùng các hoạt động thiện nguyện tại Nga trong thời gian tới"- nam ca sĩ cho biết.

Đức Phúc nhận được sự quan tâm của khán giả và truyền thông quốc tế sau chiến thắng tại Intervision 2025.

Trước đó, tối 20/9 tại Nga, với ca khúc "Phù Đổng Thiên Vương", ca sĩ Đức Phúc đại diện Việt Nam đạt quán quân cuộc thi âm nhạc quốc tế Intervision Song Contest 2025 (Intervision 2025).

Nam ca sĩ không chỉ giành cúp pha lê danh giá mà còn nhận phần thưởng trị giá 30 triệu ruble (khoảng 360.000 USD, tương đương hơn 9 tỉ đồng), qua đó khẳng định cũng sức hấp dẫn của âm nhạc Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Intervision 2025 là cuộc thi âm nhạc, diễn ra tại sân vận động Live Arena (Moskva, Nga). Sự kiện quy tụ đại diện từ 23 quốc gia, bao gồm chủ nhà Nga và các đại diện đến từ Trung Quốc, Ấn Độ, Cuba, Venezuela, Ai Cập, Nam Phi… Người chiến thắng Intervision 2025 sẽ được xác định thông qua phiếu bầu kín từ ban giám khảo quốc tế, nhận cúp pha lê Intervision và giải thưởng.