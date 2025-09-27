Đức Phúc tiếp tục đem đến bất ngờ sau chiến thắng tại Intervision 2025
GĐXH - Đức Phúc tiết lộ sẽ dành 1 tỷ đồng trích từ 9 tỷ tiền thưởng để quyên góp cho các quỹ thiện nguyện tại Việt Nam, như một cách ăn mừng chiến thắng và món quà tri ân khán giả nhân dấu mốc 10 năm ca hát.
Chiều 27/9, ca sĩ Đức Phúc tổ chức buổi gặp gỡ báo chí tại Hà Nội để chia sẻ về hành trình giành ngôi vị Quán quân cuộc thi âm nhạc quốc tế Intervision 2025 diễn ra ở Nga.
Nam ca sĩ cho biết để chuẩn bị cho đêm chung kết Intervision 2025, anh và ê kíp đã trải qua hàng chục cuộc họp và không buổi nào kéo dài dưới 2 tiếng. Ngay từ buổi họp đầu tiên, ca sĩ Đức Phúc đã nhấn mạnh: "Ngày hôm nay không phải của riêng mỗi cá nhân, mà đại diện cho tập thể, cho đất nước tham gia cuộc thi".
Từ những buổi bàn bạc, Đức Phúc cùng nhạc sĩ phối khí và ê kíp đã chọn cảm hứng từ hình tượng Thánh Gióng và cây tre Việt Nam, những biểu tượng quen thuộc, đã ăn sâu trong tâm thức của nhiều thế hệ người Việt. Đặc biệt, nam ca sĩ và ê kíp lấy cảm hứng từ bài thơ "Tre Việt Nam" của nhà thơ Nguyễn Duy, coi đó là chất liệu tinh thần để hoàn thành ca khúc "Phù Đổng Thiên Vương".
"Tôi muốn tiết mục của mình phải khiến khán giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, thậm chí "nghẹt thở" trong suốt 3 phút trình diễn. 'Tôi muốn khán giả không thể ngồi yên, mà phải hòa mình, phải reo hò cùng Việt Nam", nam ca sĩ nói.
Để có được chiến thắng hôm nay, ca sĩ Đức Phúc khẳng định, đó là thành quả của sức mạnh tập thể, một tập thể biết gói ghém tinh thần Việt Nam trong từng nhịp điệu và hình ảnh, để làm nên chiến thắng trên sân khấu quốc tế.
Cùng với đó, Đức Phúc cảm ơn nhà thơ Nguyễn Duy đã viết "Tre Việt Nam" và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh đã viết ca khúc "Phù Đổng Thiên Vương". Anh nhấn mạnh đến câu chuyện tác quyền trong âm nhạc và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với nhà thơ Nguyễn Duy. Với anh, việc tôn vinh những giá trị sáng tạo gốc chính là cách để nghệ sĩ gìn giữ sự công bằng và tôn trọng trong nghệ thuật. "Mình chờ đợi trở về TPHCM để trực tiếp tri ân chú Nguyễn Duy. Đó là điều cần thiết và nên làm", anh cho biết.
Song song với sự trân trọng dành cho những bậc tiền bối trong âm nhạc, Đức Phúc còn dành những lời biết ơn đặc biệt cho Mỹ Tâm - người thầy, người truyền cảm hứng lớn nhất trong cuộc đời nghệ thuật của anh.
Đặc biệt, cũng trong buổi gặp gỡ báo chí, Đức Phúc cho biết sẽ dành 1 tỉ đồng tiền thưởng để quyên góp cho các quỹ thiện nguyện tại Việt Nam, như một cách ăn mừng chiến thắng và món quà tri ân khán giả nhân dấu mốc 10 năm ca hát.
Không chỉ làm thiện nguyện tại quê nhà, trước khi trở về Việt Nam, Đức Phúc đã ghé thăm Quỹ thiện nguyện Here & Now tại Moskva (Nga) để gửi tặng một khoản hỗ trợ đến các em nhỏ mồ côi và có hoàn cảnh khó khăn.
Anh chia sẻ, đó như một lời cảm ơn đến khán giả Nga, những người đã cổ vũ nồng nhiệt cho tiết mục của Việt Nam. "Đây mới chỉ là khởi đầu. Tôi sẽ tiếp tục đồng hành cùng các hoạt động thiện nguyện tại Nga trong thời gian tới"- nam ca sĩ cho biết.
Trước đó, tối 20/9 tại Nga, với ca khúc "Phù Đổng Thiên Vương", ca sĩ Đức Phúc đại diện Việt Nam đạt quán quân cuộc thi âm nhạc quốc tế Intervision Song Contest 2025 (Intervision 2025).
Nam ca sĩ không chỉ giành cúp pha lê danh giá mà còn nhận phần thưởng trị giá 30 triệu ruble (khoảng 360.000 USD, tương đương hơn 9 tỉ đồng), qua đó khẳng định cũng sức hấp dẫn của âm nhạc Việt Nam trên đấu trường quốc tế.
Intervision 2025 là cuộc thi âm nhạc, diễn ra tại sân vận động Live Arena (Moskva, Nga). Sự kiện quy tụ đại diện từ 23 quốc gia, bao gồm chủ nhà Nga và các đại diện đến từ Trung Quốc, Ấn Độ, Cuba, Venezuela, Ai Cập, Nam Phi… Người chiến thắng Intervision 2025 sẽ được xác định thông qua phiếu bầu kín từ ban giám khảo quốc tế, nhận cúp pha lê Intervision và giải thưởng.
Đức Phúc chia sẻ về hoạt động thiện nguyện tại Việt Nam và Nga sau chiến thắng Intervision 2025. Video: Ngọc Mai
Vợ chồng Khánh Linh trầm trồ triển lãm 'Echoes of Elegance'Xem - nghe - đọc - 1 giờ trước
GĐXH - Vợ chồng Khánh Linh trầm trồ khi tham dự triển lãm nghệ thuật "Echoes of Elegance" - nơi tôn vinh chiều sâu văn hóa, di sản và lối sống bản địa chân thực.
Nghệ sĩ cải lương chuyển sang diễn hài, tuổi 62 'đại gia ngầm' vẫn đeo túi sờn rách, chạy xe máyGiải trí - 2 giờ trước
GĐXH - Sở hữu khối tài sản khủng, là "đại gia bất động sản" nhưng nghệ sĩ Tiểu Bảo Quốc vẫn bị đồn là không có nhà ở, cuộc sống khó khăn.
Quốc Thiên, Lê Dương Bảo Lâm và Neko Lê nghẹt thở leo dây đu tường, truy quét khủng bố trong 'Chiến sĩ quả cảm'Xem - nghe - đọc - 6 giờ trước
GĐXH - Lê Dương Bảo Lâm, Phan Mạnh Quỳnh, Quốc Thiên hoảng hốt khi đối diện với thử thách leo dây đu tường, truy quét khủng bố trong chương trình "Chiến sĩ quả cảm".
Tối nay, xem lại Han Sara, Vũ và Nguyễn Hùng biểu diễn tại 'V Fest - Vietnam Today' trên VTV3Giải trí - 6 giờ trước
GĐXH - Theo Đài Truyền hình Việt Nam, chương trình đại nhạc hội "V Fest - Vietnam Today" phần 1 phiên bản 120 phút sẽ lên sóng lúc 20h tối nay trên kênh VTV3.
'Nữ hoàng nhạc phim' Mai Hoa: 'Tôi là người tham công tiếc việc, tự tay làm mới yên tâm'Giải trí - 7 giờ trước
GĐXH - NSND Mai Hoa nổi tiếng với những ca khúc nhạc phim vang bóng một thời như: Đất và người, Chuyện phố phường, Đường đời, Mùa lá rụng. Hiện tại ở tuổi 50, chị có cuộc sống kín tiếng và chỉ thích tự tay làm mọi việc.
Cuộc chia tay đẫm nước mắt của đám trẻ khi Biên vào miền Nam sống với bốXem - nghe - đọc - 8 giờ trước
GĐXH - Trong tập 8 "Cách em 1 milimet", bố của Biên trở về mang theo câu chuyện hai bố mẹ chia tay làm Biên đau khổ, cậu bé vì đau buồn và bỏ trốn khiến cả làng lo lắng, chia nhau đi tìm.
Mỹ nhân chuyển giới Việt Nam đầu tiên thi Miss Universe: Đời thực gây choáng với làn da mọng nước, trắng mịnGiải trí - 10 giờ trước
GĐXH - Hương Giang sẽ là người đẹp chuyển giới đâu tiên của Việt Nam tham gia Miss Universe. Ngoài lợi thế vóc dáng, Hương Giang còn có làn da trắng mịn, căng mọng nhờ chăm sóc đúng cách.
Khoảnh khắc đáng yêu của con gái diễn viên Chi Bảo trong đêm tiệc sinh nhật 1 tuổiThế giới showbiz - 23 giờ trước
GĐXH - Vợ chồng diễn viên Chi Bảo và bà xã Lý Thùy Chang đã tổ chức tiệc sinh nhật hoành tráng cho con gái Gia Linh tròn 1 tuổi.
Lương Thùy Linh gây ấn tượng khi chung khung hình với dàn sao quốc tếGiải trí - 1 ngày trước
GĐXH - Xuất hiện tại BOSS Fashion Show ở Ý, Hoa hậu Lương Thùy Linh gây ấn tượng mạnh mẽ khi khoe thần thái tự tin, sang trọng và có dịp hội ngộ, chung khung hình với dàn sao quốc tế đình đám như "thánh meme" Khaby Lame và Trương Tân Thành...
Thông tin mới về việc tranh chấp tên gọi 'Hoa hậu Hòa bình Việt Nam'Giải trí - 1 ngày trước
GĐXH - Chiều 26/9, Tòa án nhân dân TP.HCM đã bác yêu cầu của Công ty Minh Khang về quyền sở hữu tên gọi "Hoa hậu Hòa bình Việt Nam". Công ty Sen Vàng tiếp tục sử dụng thương hiệu Miss Grand Vietnam hợp pháp.
Sau Quán quân Intervision 2025, Đức Phúc tiếp tục đón tin vuiXem - nghe - đọc
GĐXH - Sau khi giành quán quân Intervision, Đức Phúc lại đón thêm tin vui khi ca khúc “Phù Đổng Thiên Vương” tạo cơn sốt trên các nền tảng âm nhạc.