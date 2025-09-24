Mới nhất
Bố Đức Phúc cảm ơn Hồ Hoài Anh vì 'cú bấm thay đổi cuộc đời' con trai

Thứ tư, 13:59 24/09/2025 | Giải trí
GĐXH - Bố Đức Phúc xúc động gửi lời tri ân đến Mỹ Tâm và Hồ Hoài Anh - 2 người thầy đã thay đổi cuộc đời con trai, từ một chàng trai nhút nhát đến ngôi vị Quán quân quốc tế như hiện nay.

Bố Đức Phúc cảm ơn Hồ Hòai Anh và Mỹ Tâm vì sự thay đổi cuộc đời con trai - Ảnh 1.VTV3 phát sóng lại đêm Chung kết Intervision 2025 với chiến thắng của Đức Phúc

GĐXH - Chung kết cuộc thi Âm nhạc quốc tế Intervision 2025 với chiến thắng thuyết phục của Đức Phúc sẽ được phát sóng vào 13h45 các ngày 23 và 24/9 trên kênh VTV3.

Sau hành trình 10 năm ca hát, Đức Phúc - Quán quân The Voice 2015 vừa lập thành tích lớn khi trở thành Quán quân cuộc thi âm nhạc quốc tế Intervision 2025. Niềm vui này không chỉ của riêng nam ca sĩ mà còn là sự tự hào của gia đình, bạn bè và người hâm mộ.

Trong niềm hạnh phúc ấy, ông Nguyễn Văn Trung - bố của Đức Phúc đã có những chia sẻ xúc động gây chú ý. Ông Trung cho biết, Đức Phúc đã hoạt động nghệ thuật 10 năm, vượt qua bao thăng trầm để vươn lên. Ông hạnh phúc khi con trai chiến thắng cuộc thi quốc tế và biết ơn tận đáy lòng những người đã dìu dắt để Đức Phúc trưởng thành.

Theo ông Trung, những ngày qua có một nhân vật ít được nhắc đến, đó là ca sĩ Mỹ Tâm - vị huấn luyện viên của Đức Phúc tại Giọng hát Việt 2015. Ông chia sẻ, Mỹ Tâm là người thực hiện cú bấm chọn mang tính quyết định và sau này đã thay đổi số phận của cả một con người - đó là Đức Phúc. Sự tận tụy và những bài học quý giá từ nữ ca sĩ là điều gia đình luôn khắc ghi. 

Bố Đức Phúc cảm ơn Hồ Hòai Anh và Mỹ Tâm vì sự thay đổi cuộc đời con trai - Ảnh 2.

Đức Phúc đăng quang ngôi vị cao nhất tại Intervision 2025.

Bố Đức Phúc cảm ơn Hồ Hòai Anh và Mỹ Tâm vì sự thay đổi cuộc đời con trai - Ảnh 3.

Đức Phúc bên bố mẹ tại một hoạt động cùng fan hồi 2024.

"Cô Mỹ Tâm – người có tâm, có tầm. Nói về tình thầy trò và những sự truyền đạt, rèn giũa mà cô Tâm dành cho Đức Phúc thì không bút mực nào tả nổi, chỉ người trong cuộc mới hiểu được điều đó. Tôi và gia đình, nói chung và cháu Đức Phúc nói riêng, luôn biết ơn và trân trọng điều đó. Cảm ơn cô rất nhiều", ông Trung bày tỏ.

Ngoài ra, ông Nguyễn Văn Trung không quên tri ân tới nhạc sĩ Hồ Hoài Anh. Tại vòng sơ tuyển miền Bắc, nếu không nhờ lựa chọn của Hồ Hoài Anh thì Đức Phúc đã có thể ra về, khó viết nên câu chuyện thành công như hiện tại.

"Tôi luôn hướng con theo đạo "uống nước nhớ nguồn". Suốt chặng đường 10 năm hoạt động nghệ thuật, để có được những thành công đó, ngoài sự hy sinh thú vui cá nhân của tuổi trẻ, đam mê và chuyên tâm của Đức Phúc, công lao to lớn của cô Mỹ Tâm và chú Hồ Hoài Anh, còn có sự hợp tác của nhiều đối tác và bạn bè trong suốt chặng đường đến thành công hôm nay. Tôi và gia đình xin chân thành cảm ơn tất cả", bố Đức Phúc cho biết thêm.

Bố Đức Phúc cảm ơn Hồ Hòai Anh và Mỹ Tâm vì sự thay đổi cuộc đời con trai - Ảnh 4.
Bố Đức Phúc cảm ơn Hồ Hòai Anh và Mỹ Tâm vì sự thay đổi cuộc đời con trai - Ảnh 5.

Hồ Hoài Anh và Mỹ Tâm là 2 người có ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp của Đức Phúc.

Sau khi bức tâm thư của gia đình Đức Phúc được chia sẻ, dư luận nhanh chóng để lại nhiều bình luận xúc động. Nhiều người cho rằng lá thư cho thấy sự giáo dục nền nếp và tình cảm ấm áp từ gia đình chính là yếu tố quan trọng làm nên một Đức Phúc khiêm nhường, biết ơn và tử tế. 

Có ý kiến nhận xét: "Đọc thư mà thấy rõ lý do vì sao Đức Phúc luôn ngoan ngoãn, chân thành như vậy". Một số khác thì bày tỏ sự trân trọng khi gia đình nam ca sĩ vẫn không quên nhắc đến công lao của thầy cô, cộng sự, cho thấy sự tri ân xuất phát từ gốc rễ.

Trước đó, vào tối 20/9 (giờ địa phương), tại sân vận động Live Arena (Moskva, Nga), ca sĩ Đức Phúc xuất sắc giành ngôi Quán quân cuộc thi âm nhạc quốc tế Intervision 2025. Cuộc thi quy tụ đại diện từ 23 quốc gia, trong đó có Nga, Trung Quốc, Ấn Độ, Cuba, Venezuela, Ai Cập, Nam Phi…

Trong chung kết, Đức Phúc biểu diễn tiết mục Phù Đổng Thiên Vương - bài hát do Hồ Hoài Anh sáng tác, lấy cảm hứng từ bài thơ Tre Việt Nam của nhà thơ Nguyễn Duy.

PHÙ ĐỔNG THIÊN VƯƠNG - ĐỨC PHÚC | VIỆT NAM | WINNER OF THE INTERVISION 2025 🏆

An Khánh
