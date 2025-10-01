Ấm lòng với nghĩa cử của các nghệ sĩ Đức Phúc, Tùng Dương, Tuấn Hưng chung tay cùng người dân bị ảnh hưởng bão số 10
GĐXH - Tùng Dương, Đức Phúc, Tuấn Hưng, Duy Mạnh... cùng đông đảo nghệ sĩ đã ngay lập tức có hành động chung tay hỗ trợ người dân chịu ảnh hưởng nặng nề từ bão số 10.
Trong bối cảnh bão số 10 (Bão Bualoi) gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản, người dân cả nước cũng cảm thấy ấm lòng hơn trước những hành động ý nghĩa của nhiều nghệ sĩ Việt khi đồng loạt chung tay hỗ trợ người dân vùng bão lũ.
Trong số đó, “Gia đình Hoa dâm bụt” gồm Hòa Minzy, Đức Phúc và Erik, tiếp tục khẳng định tinh thần sẻ chia, để lại dấu ấn đẹp trong lòng công chúng. Theo thông tin được chia sẻ, Đức Phúc đã đóng góp 1 tỷ đồng, Hòa Minzy ủng hộ 300 triệu và Erik góp 100 triệu đồng. Tổng số tiền mà bộ ba gửi đến bà con vùng bão lũ lên đến 1,4 tỷ đồng.
Đây không phải lần đầu tiên nhóm nghệ sĩ “Gia đình Hoa dâm bụt” tiên phong trong các hoạt động thiện nguyện. Trước đó, ở nhiều đợt bão lũ hay hoàn cảnh khó khăn khác, họ cũng luôn có mặt, thể hiện tinh thần “lá lành đùm lá rách” của người Việt. Người hâm mộ cảm thấy ấm lòng bởi những nghệ sĩ này không chỉ mang đến âm nhạc, nghệ thuật, mà còn trở thành tấm gương đẹp về lòng nhân ái, góp phần gắn kết tình người trong hoạn nạn.
Ngày 30/9, ca sĩ Tùng Dương cho biết, anh cùng nhóm bạn thân thiết đã cùng nhau quyên góp được số tiền 1 tỷ đồng để hỗ trợ người dân tại 5 tỉnh thành đang phải gánh chịu thiệt hại nặng nề do bão Bualoi (bão số 10) gây ra, bao gồm: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế và Thanh Hoá.
Ngay chiều 30/9, nam ca sĩ đã liên lạc với đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc của 2 tỉnh: Quảng Trị, Nghệ An và chuyển 500 triệu đồng trong tổng số tiền quyên góp được. Số tiền 500 triệu đồng còn lại sẽ sớm được Tùng Dương gửi tới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế và Thanh Hoá.
Ca sĩ Tuấn Hưng và nhiều nghệ sĩ tham gia giải Pickleball và quyên góp được 500 triệu đồng để gửi tới đồng bào đang chịu thiệt hại vì bão lũ trên cả nước.
"Tất cả những tay vợt trình độ có thể khác nhau nhưng đều giống nhau ở tấm lòng yêu đồng bào và Tổ quốc. Tất cả cùng chung tay được 500 triệu để ủng hộ bà con vùng lũ. Số tiền không phải là quá lớn nhưng tấm lòng và sự lan toả là vô cùng lớn lao" - ca sĩ Tuấn Hưng viết trên trang cá nhân.
Ca sĩ Duy Mạnh cũng đóng góp 300 triệu đồng cho Quỹ phòng, chống thiên tai - Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với mong muốn ủng hộ người dân Thanh Hóa.
Hoa hậu Hương Giang - đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Hoàn vũ 2025 đã chuyển khoản 100 triệu đồng đến tài khoản Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Ban Cứu trợ Trung ương. Cặp đôi Ninh Dương Story - Nguyễn Tùng Dương và Bùi Anh Ninh cũng quyên góp 70 triệu đồng đến tài khoản cứu trợ để góp phần khắc phục hậu quả của bão lũ.
Trên trang cá nhân, ca sĩ Quốc Thiên, ca sĩ Bích Phương cũng chia sẻ thông tin mỗi người ủng hộ 100 triệu đồng qua quỹ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để giúp đỡ bà con bị ảnh hưởng bởi bão số 10.
Nhân dịp sinh nhật ca nương Kiều Anh, vợ chồng cô quyết định gửi 100 triệu tới Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Ban Cứu trợ Trung ương. "Các tỉnh miền Bắc và miền Trung đang gặp rất nhiều thiệt hại do bão gây ra, cả nhà cùng chung tay góp sức hỗ trợ đồng bào nhé" - ca nương Kiều Anh chia sẻ.
Bên cạnh sự ủng hộ về vật chất, nhiều nghệ sĩ Việt đã gửi lời cầu mong bình an đến mọi người, đồng thời thông báo hoãn lịch biểu diễn, ra mắt MV và có những hành động thiết thực khác nhằm hỗ trợ bà con chịu ảnh hưởng.
(Ảnh: Tư liệu, Internet, FB nhân vật)
