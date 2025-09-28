Mẹ Đức Phúc lên tiếng về tranh cãi của con trai

Chiến thắng tại Intervision 2025 được tổ chức tại Nga trở thành cột mốc mới trong chặng đường hoạt động nghệ thuật của Đức Phúc. Nam ca sĩ đã trở về Việt Nam để ăn mừng chiến thắng cùng với gia đình và người hâm mộ. Bố mẹ của Đức Phúc cũng trực tiếp có mặt ở sân bay Nội Bài (Hà Nội) để chào con trai. Mẹ của Đức Phúc - bà Hồng Yến cho biết rất hạnh phúc, tự hào khi chứng kiến con đạt thành công mới trong sự nghiệp.

Cụ thể, mẹ Đức Phúc cho biết từng lo sợ, hồi hộp khi con trai ra sân khấu quốc tế nhưng những gì nam ca sĩ thể hiện vượt cả sức mong đợi. Bà Hồng Yến nói: "Từ khi bạn ấy sang bên đó thi thì không có nhiều thời gian gọi về cho gia đình, nên cả nhà ai cũng nhớ bạn ấy. Trong tiết mục biểu diễn tại Intervision, hình ảnh đội nón lá, cây tre xuất hiện khiến tôi vô cùng xúc động. Tất nhiên là tôi lo lắng chứ, vì đây là lần đầu tiên con đi thi đấu quốc tế. Lúc đó tôi còn nói với chồng rằng sân khấu hoành tráng thế này, không biết con có hát được không. Mọi người tin tưởng, chọn con mình đại diện đi thi nên áp lực rất lớn. Mặc dù tôi biết con từng có kinh nghiệm sân khấu, nhưng đây là sân khấu quy tụ hơn 20 quốc gia lại diễn ra ở nước ngoài nên tôi không khỏi lo lắng".

Mẹ Đức Phúc thể hiện sự biết ơn, tri ân khi nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, ca sĩ Mỹ Tâm là những người đã dìu dắt, ủng hộ con trong hành trình sự nghiệp. Bà Hồng Yến cho biết Đức Phúc là người rất chân thành, luôn ghi nhớ sự giúp đỡ của người khác dù chuyện gì xảy ra. "Gia đình thì không bao giờ cảm thấy mệt mỏi. Chúng tôi chỉ đứng phía sau, ủng hộ và tin tưởng. Con kín tiếng, ít chia sẻ, nhưng càng ngày càng tự lập, trưởng thành. Từ khi 18 tuổi tham gia Giọng hát Việt, mọi quyết định con đều tự chịu trách nhiệm. Bố mẹ chỉ góp ý, còn lại luôn để con thoải mái theo đuổi ước mơ.Trước mỗi lần thi, Phúc ít nói, cứ lên xe là cắm đầu làm việc, không chia sẻ gì nhiều. Nhưng gia đình tin tưởng tuyệt đối, để con toàn quyền quyết định con đường của mình", mẹ Đức Phúc nói.

Mẹ Đức Phúc vỡ oà ôm lấy con trai sau khi nam ca sĩ về nước

Mẹ Đức Phúc tiết lộ mất ngủ để mong chờ gặp lại con

Trước khi về, Đức Phúc đã trích 500.000 ruble (tương đương với gần 160 triệu đồng) vào Quỹ thiện nguyện Here & Now tại Moskva với mục đích sẻ chia cùng các em nhỏ mồ côi và có hoàn cảnh khó khăn nơi đây. Đức Phúc chia sẻ: "Trong chặng đường sắp tới, Phúc sẽ tiếp tục các hoạt động thiện nguyện tại Việt Nam như vẫn luôn làm. Đồng thời, Phúc cùng ekip của mình cũng sẽ tìm hiểu thêm nhiều quỹ tại Nga và hy vọng sẽ có thêm nhiều cơ hội để quyên góp ủng hộ mỗi khi mình quay trở lại đất nước Nga. Mọi người cùng chờ Phúc nhá!".

Liên quan đến vấn đề Đức Phúc nhận giải trưởng 30 triệu ruble (tương đương gần 9 tỷ đồng) nhưng chỉ trích gần 160 triệu đồng làm từ thiện, tranh cãi số tiền quá nhỏ so với tổng thể giải thưởng thì mẹ Đức Phúc cũng lên tiếng. Cụ thể, mẹ Đức Phúc nói: "Tôi thấy rất tự hào. Gia đình luôn ủng hộ con làm những việc thiện nguyện. Thực ra, Phúc làm từ thiện nhiều năm nay rồi, tự con làm chứ không kêu gọi ai cả. Tôi cũng từng đi cùng con đến Mái ấm Gia đình Việt, lần nào con cũng dành rất nhiều tâm huyết, không phải chỉ khi có tiền thưởng mới làm".

Thực tế, việc Đức Phúc trích bao nhiêu tiền để làm từ thiện cũng không phải điều quan trọng, bởi mỗi đóng góp dù ít hay nhiều đều xuất phát từ tấm lòng và tinh thần sẻ chia. Đó là hành động đáng trân trọng, nhất là khi nam ca sĩ chủ động dùng chính thành quả lao động của mình để giúp đỡ cộng đồng. Thay vì soi xét con số, công chúng nên ghi nhận sự cho đi và lan toả của Đức Phúc, bởi giá trị của thiện nguyện nằm ở cái tâm, không phải ở số tiền.

Đức Phúc trích gần 160 triệu để làm thiện nguyện tại Nga

Mẹ Đức Phúc cho biết con trai đã chăm chỉ làm từ thiện trước đến nay chứ không phải có giải thưởng mới làm

Ngày 26/9, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã thay mặt Thủ tướng ký Quyết định số 2135/QĐ-TTg về việc trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Đức Phúc. Phần thưởng cao quý này nhằm ghi nhận thành tích xuất sắc của nam ca sĩ khi giành ngôi vị Quán quân tại Cuộc thi Âm nhạc quốc tế Intervision 2025, được tổ chức tại thủ đô Moscow, Liên bang Nga. Tại buổi lễ trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Đức Phúc, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Tạ Quang Đông cho biết ngay trong đêm nhận được tin vui, thủ tục khen thưởng đã được chỉ đạo triển khai nhằm ghi nhận kịp thời thành tích đặc biệt này.

Sau buổi chia sẻ và trò chuyện cùng Đức Phúc, cũng như tuyên dương thành tích của nam ca sĩ, Thứ trưởng khẳng định: “Đây cũng là minh chứng cho sức trẻ Việt Nam đang vươn lên mạnh mẽ, có khả năng hội nhập quốc tế bằng chính thực lực, tài năng và sự kết nối sâu sắc với truyền thống văn hóa dân tộc. Thế hệ nghệ sĩ trẻ ngày nay không chỉ mang kỹ năng chuyên môn, mà còn là những người truyền cảm hứng, đại diện cho hình ảnh một Việt Nam hiện đại, tự tin và bản lĩnh trên trường quốc tế”.