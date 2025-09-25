Sau Quán quân Intervision 2025, Đức Phúc tiếp tục đón tin vui

Trong đêm chung kết Intervision 2025 tổ chức tại Moskva (Nga), đại diện Việt Nam - ca sĩ Đức Phúc đã xuất sắc giành ngôi Quán quân với tiết mục đầy bản sắc “Phù Đổng Thiên Vương” với 422 điểm. Chiến thắng của Đức Phúc không chỉ là vinh quang cá nhân mà còn là niềm tự hào chung của nền âm nhạc Việt Nam trong hành trình hội nhập và khẳng định vị thế quốc tế.

Ca khúc “Phù Đổng Thiên Vương” tiếp tục tạo cơn sốt trên các nền tảng âm nhạc cả trong nước và quốc tế. Chỉ sau hai ngày phát hành, “Phù Đổng Thiên Vương” đạt hơn 1,3 triệu lượt xem trên YouTube, đồng thời chiếm lĩnh Top 1 Trending Video, Top 4 Trending âm nhạc tại Việt Nam và Top 4 Trending Video tại Đức.

Bên cạnh đó, màn trình diễn của Đức Phúc còn xuất sắc lọt Top 29 video ca nhạc phổ biến nhất trên toàn cầu. Ngoài ra, ca khúc còn góp mặt trong Top Trending tại nhiều quốc gia như: Nga, Úc, Croatia, Hà Lan…

Đức Phúc tiếp tục nhận loạt thành tích ấn tượng sau khi giành Quán quân Intervision 2025.

Đức Phúc chia sẻ, ngay từ khoảnh khắc nghĩ đến Phù Đổng Thiên Vương và hình ảnh cây tre - biểu tượng sức sống mãnh liệt của người Việt, anh và ekip đã nghĩ ngay đến bài thơ Tre Việt Nam của nhà thơ Nguyễn Duy.

Đức Phúc xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến nhà thơ Nguyễn Duy vì đã viết nên một bài thơ vô cùng ý nghĩa, mang đậm bản sắc và hơn hết đó là nguồn cảm hứng mạnh mẽ nhất để chúng con có thể tạo nên ca khúc "Phù Đổng Thiên Vương".

Không dừng lại ở niềm hạnh phúc cá nhân, Đức Phúc đã dành nhiều dòng để gửi lời cảm ơn đến ê-kíp, những cộng sự và khán giả đã đồng hành cùng anh. Đây chính là nguồn động lực to lớn giúp anh có được chiến thắng vang dội tại Intervision 2025. Với thành tích này, Đức Phúc không chỉ khẳng định tài năng và vị thế của bản thân, mà còn góp phần đưa nhạc Việt đến gần hơn với khán giả toàn cầu.