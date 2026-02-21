Mới nhất
4 nguyên liệu nên thêm vào nước chanh ấm để giúp cơ thể khỏe mạnh

Thứ bảy, 08:30 21/02/2026 | Sống khỏe

Uống nước chanh ấm vào buổi sáng là thói quen đơn giản giúp cơ thể bổ sung nước, kích thích tiêu hóa và khởi động năng lượng cho ngày mới. Nếu kết hợp thêm một số nguyên liệu quen thuộc trong gian bếp, hiệu quả của thức uống này còn được nâng cao.

Gừng - ấm bụng, kích thích tiêu hóa

Gừng là gia vị quen thuộc đồng thời là thảo dược hỗ trợ sức khỏe. Khi thêm vài lát gừng tươi vào nước chanh ấm, thức uống buổi sáng trở nên ấm áp, dễ chịu, nhất là trong ngày lạnh hoặc khi cơ thể mệt mỏi.

Hoạt chất trong gừng giúp giảm đầy hơi, buồn nôn và kích thích tiêu hóa. Vị cay nhẹ của gừng còn cân bằng vị chua của chanh, giúp nước chanh dễ uống hơn. Nên dùng vài lát gừng tươi đập dập hoặc bào mỏng, tránh quá nhiều để không gây nóng hay kích ứng dạ dày.

4 nguyên liệu nên thêm vào nước chanh ấm để giúp cơ thể khỏe mạnh - Ảnh 1.

Khi thêm vài lát gừng tươi vào nước chanh ấm, thức uống buổi sáng trở nên ấm áp, dễ chịu

Mật ong - làm dịu, hỗ trợ tiêu hóa

Mật ong không chỉ giúp tăng vị ngọt tự nhiên mà còn chứa hợp chất kháng khuẩn và chất chống oxy hóa. Khi pha cùng nước chanh ấm, mật ong làm dịu cổ họng, hỗ trợ tiêu hóa và hạn chế cảm giác cồn cào dạ dày.

Lưu ý chỉ cho mật ong vào nước ấm, không quá nóng, khoảng 1 thìa cà phê mỗi cốc là đủ. Đây là lựa chọn tốt hơn đường tinh luyện, vừa ngọt nhẹ vừa an toàn cho sức khỏe.

Nghệ - chống viêm, hỗ trợ gan và tiêu hóa

Thêm nghệ vào nước chanh ấm giúp tận dụng đặc tính chống oxy hóa tự nhiên của cả hai nguyên liệu. Curcumin trong nghệ hỗ trợ chống viêm, bảo vệ tế bào, hỗ trợ gan chuyển hóa và cải thiện chức năng tiêu hóa.

Bạn có thể dùng bột nghệ hoặc vài lát nghệ tươi giã nhuyễn, nhưng không nên quá nhiều vì vị đắng của nghệ có thể gây khó chịu cho dạ dày.

Quế - ấm cơ thể, ổn định đường huyết

Quế mang lại hương thơm dễ chịu và cảm giác ấm áp khi uống buổi sáng. Khi kết hợp với nước chanh ấm, quế hỗ trợ tuần hoàn máu và góp phần ổn định đường huyết nếu dùng với lượng vừa phải.

Bạn có thể dùng một thanh quế nhỏ hoặc nhúm bột quế, sau đó thêm chanh. Tránh dùng quá nhiều để không làm mùi vị quá nồng, khó uống.

Lưu ý khi uống nước chanh ấm kết hợp nguyên liệu

Uống sau khi thức dậy khoảng 10-15 phút, tránh khi bụng quá đói nếu có tiền sử đau dạ dày.

Không lạm dụng quá 1 cốc mỗi ngày để hạn chế kích ứng dạ dày và men răng; Người có bệnh lý đặc biệt hoặc đang dùng thuốc nên tham khảo ý kiến bác sĩ và điều chỉnh liều lượng.

Với những nguyên liệu đơn giản này, ly nước chanh ấm buổi sáng không chỉ dễ uống mà còn trở thành thói quen hỗ trợ tiêu hóa, tăng cường sức khỏe và giúp khởi động ngày mới năng lượng hơn.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
