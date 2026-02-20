Mỹ đánh giá: Đột quỵ rất 'sợ' một loại nước rẻ hơn cốc trà đá, nhiều người Việt uống mỗi ngày mà chưa biết hết lợi ích
GĐXH - Hóa ra loại nước này cũng mang lại nhiều lợi ích quan trọng cho sức khỏe.
Nước lọc – thức uống quen thuộc, rẻ tiền và có mặt trong mọi gia đình – đang được nhiều chuyên gia sức khỏe tại Mỹ đánh giá là yếu tố quan trọng giúp giảm nguy cơ đột quỵ. Trong khi nhiều người mải tìm kiếm các loại thực phẩm chức năng hay đồ uống bổ sung đắt tiền, thì giải pháp phòng ngừa lại có thể nằm ngay trong ly nước hàng ngày.
Con người khó có thể sống quá ba ngày nếu thiếu nước. Não bộ, cơ quan tiêu thụ nhiều năng lượng nhất cơ thể, phụ thuộc rất lớn vào tình trạng hydrat hóa. Ngay cả khi mất nước ở mức nhẹ, tâm trạng, trí nhớ và khả năng tập trung đã có thể bị ảnh hưởng rõ rệt. Tuy nhiên, ít ai biết rằng việc duy trì thói quen uống đủ nước còn liên quan trực tiếp đến nguy cơ đột quỵ.
Vì sao thiếu nước làm tăng nguy cơ đột quỵ?
Theo phân tích đăng tải trên chuyên trang sức khỏe EatingWell, khi cơ thể rơi vào trạng thái thiếu nước, máu có xu hướng trở nên cô đặc hơn và lưu thông kém hiệu quả trong hệ mạch. Độ nhớt máu tăng cao tạo điều kiện thuận lợi cho sự hình thành cục máu đông – yếu tố nguy cơ hàng đầu dẫn đến đột quỵ hoặc nhồi máu cơ tim.
Không chỉ vậy, nhiều bằng chứng khoa học còn cho thấy việc uống đủ nước mỗi ngày giúp hỗ trợ kiểm soát huyết áp, cải thiện đường huyết và hạn chế phản ứng viêm trong cơ thể. Đây đều là những yếu tố liên quan mật thiết đến sức khỏe tim mạch và nguy cơ đột quỵ.
Ở những người có xu hướng tăng đường huyết, thiếu nước còn khiến nồng độ đường trong máu cao hơn do máu bị cô đặc. Việc bổ sung đủ nước giúp làm loãng máu, qua đó hỗ trợ ổn định chỉ số đường huyết.
Nghiên cứu quy mô lớn: Uống đủ nước giúp giảm 25% nguy cơ đột quỵ
Câu hỏi “Uống bao nhiêu nước là đủ để giảm nguy cơ đột quỵ?” đã được các nhà khoa học Mỹ tìm cách lý giải thông qua dữ liệu từ Khảo sát Dinh dưỡng và Sức khỏe Quốc gia Mỹ (NHANES) giai đoạn 1999–2020.
Nghiên cứu phân tích dữ liệu của hơn 29.000 người trưởng thành, độ tuổi trung bình 49, và kết quả được công bố trên tạp chí y khoa Stroke and Vascular Neurology. Sau khi loại trừ các yếu tố gây nhiễu, nhóm nghiên cứu nhận thấy những người uống nhiều nước nhất có nguy cơ đột quỵ thấp hơn đáng kể so với nhóm uống ít.
Cụ thể, những người duy trì mức tối thiểu 6 ly nước mỗi ngày (mỗi ly khoảng 240 ml), tương đương khoảng 1,4 lít, giảm tới 25% nguy cơ đột quỵ. Con số này cho thấy một thói quen đơn giản có thể mang lại lợi ích phòng bệnh đáng kể.
Uống nước đúng cách để bảo vệ sức khỏe
Dù nước lọc mang lại nhiều lợi ích, chuyên gia cũng cảnh báo không nên uống quá nhiều nước trong thời gian ngắn. Việc nạp nước ồ ạt có thể dẫn đến tình trạng hạ natri máu – rối loạn điện giải nguy hiểm nếu không được xử lý kịp thời.
Một cách đơn giản để theo dõi cơ thể đã đủ nước hay chưa là quan sát màu nước tiểu. Nếu nước tiểu có màu vàng nhạt như nước chanh pha loãng, cơ thể đang được bù nước phù hợp. Ngược lại, nếu màu vàng đậm hoặc hổ phách, đó là dấu hiệu cần tăng lượng nước uống trong ngày.
Các chuyên gia khuyến nghị nên uống nước đều đặn, chia nhỏ trong ngày thay vì đợi đến khi khát mới uống.
Phòng ngừa đột quỵ cần kết hợp lối sống lành mạnh
Bên cạnh việc duy trì đủ nước, chế độ ăn và lối sống cũng đóng vai trò quan trọng trong phòng ngừa đột quỵ. Chế độ ăn kiểu Địa Trung Hải, giàu rau củ, ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu, hạt, protein nạc và chất béo lành mạnh được đánh giá là có lợi cho tim mạch. Việc duy trì vận động thường xuyên, kiểm soát căng thẳng và ngủ đủ giấc cũng góp phần giảm nguy cơ bệnh lý mạch máu não.
Đột quỵ không xảy ra trong một ngày mà là kết quả của quá trình tích lũy yếu tố nguy cơ theo thời gian. Vì vậy, một thói quen đơn giản như uống đủ nước lọc – loại nước rẻ hơn cả cốc trà đá – có thể trở thành “lá chắn” âm thầm giúp bảo vệ mạch máu và não bộ.
Đôi khi, bí quyết bảo vệ sức khỏe không nằm ở những giải pháp đắt đỏ, mà ở những điều rất cơ bản chúng ta thực hiện mỗi ngày.
