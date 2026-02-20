7 bệnh thường gặp sau kỳ nghỉ Tết, người Việt tuyệt đối không nên chủ quan
GĐXH - Giữ gìn sức khỏe để Tết thực sự là khoảng thời gian nghỉ ngơi, thay vì trở thành "mùa cao điểm" của bệnh tật và nhập viện.
Tết Nguyên đán là thời điểm nhiều người nghỉ ngơi, sum họp và ăn uống thoải mái sau một năm làm việc căng thẳng. Tuy nhiên, đây cũng là giai đoạn các bệnh lý thường gặp gia tăng, từ cảm cúm, rối loạn tiêu hóa đến các biến chứng nguy hiểm liên quan rượu bia, thực phẩm và bệnh mạn tính. Nhiều trường hợp phải nhập viện ngay sau kỳ nghỉ Tết do chủ quan với sức khỏe.
Cảnh giác với những bệnh dễ "bùng phát" sau nghỉ Tết Nguyên đán
Cảm cúm, viêm đường hô hấp
Thời tiết ngày Tết thường lạnh, ẩm, thay đổi thất thường, tạo điều kiện cho virus, vi khuẩn phát triển mạnh. Đây là nguyên nhân khiến cảm cúm, viêm họng, sổ mũi, ho, sốt gia tăng.
Dù là bệnh phổ biến, cảm cúm nếu kéo dài hoặc không điều trị đúng cách có thể gây biến chứng viêm phế quản, viêm phổi, đặc biệt nguy hiểm với người cao tuổi và người có bệnh nền.
Giữ ấm cơ thể, hạn chế tiếp xúc nơi đông người và điều trị sớm khi có triệu chứng là biện pháp phòng bệnh hiệu quả.
Viêm loét dạ dày, tá tràng
Những ngày Tết, thói quen ăn uống thất thường như bỏ bữa, ăn quá no, sử dụng nhiều rượu bia, đồ cay nóng là "tác nhân" khiến viêm loét dạ dày dễ bùng phát.
Người bệnh thường có biểu hiện đau vùng thượng vị, buồn nôn, nôn, chán ăn, rối loạn tiêu hóa. Nếu không được kiểm soát tốt, viêm loét dạ dày mạn tính có thể làm tăng nguy cơ biến chứng nguy hiểm, trong đó có ung thư dạ dày.
Rối loạn tiêu hóa
Ăn uống không điều độ, nhiều dầu mỡ, đạm, đồ ngọt cùng với việc uống rượu bia quá mức khiến hệ tiêu hóa bị "quá tải". Rối loạn tiêu hóa sau Tết thường biểu hiện bằng tiêu chảy, táo bón, đầy bụng, khó tiêu, chậm tiêu hoặc kém hấp thu.
Tình trạng này tuy không nguy hiểm ngay nhưng nếu kéo dài sẽ ảnh hưởng rõ rệt đến sức khỏe và sinh hoạt hàng ngày.
Ngộ độc thực phẩm
An toàn thực phẩm trong dịp Tết thường khó kiểm soát do thức ăn chế biến sẵn, bảo quản lâu ngày hoặc sử dụng rượu bia không rõ nguồn gốc. Ngộ độc thực phẩm thường gây đau bụng, nôn ói, tiêu chảy, sốt nhẹ, mệt mỏi.
Đặc biệt, ngộ độc rượu bia, rượu giả là nguyên nhân khiến nhiều bệnh nhân phải nhập viện cấp cứu trong những ngày Tết. Các trường hợp nặng có thể dẫn đến rối loạn ý thức, suy hô hấp, nguy hiểm tính mạng.
Viêm gan, gan nhiễm mỡ
Chế độ ăn giàu chất béo, uống nhiều rượu bia và sinh hoạt đảo lộn trong dịp Tết dễ khiến gan bị tổn thương. Viêm gan do rượu, gan nhiễm mỡ nếu không được kiểm soát có thể tiến triển thành viêm gan mạn tính, xơ gan.
Ngoài ra, việc tăng cân nhanh sau Tết cũng là yếu tố thúc đẩy gan nhiễm mỡ và các rối loạn chuyển hóa khác.
Viêm tụy cấp
Trong y văn, viêm tụy cấp thường được ghi nhận xuất hiện sau những bữa ăn giàu đạm, nhiều chất béo hoặc uống nhiều rượu bia. Người bệnh thường đau bụng dữ dội vùng thượng vị, nôn ói liên tục, mệt lả, sốt, tim đập nhanh.
Đây là tình trạng cấp cứu nội khoa, cần đưa người bệnh đến bệnh viện ngay để tránh biến chứng nặng, đe dọa tính mạng.
Tăng huyết áp, đột quỵ
Chế độ ăn mặn, nhiều dầu mỡ, sử dụng rượu bia, ít vận động khiến việc kiểm soát huyết áp trở nên khó khăn, đặc biệt ở người đã mắc tăng huyết áp.
Theo thống kê, mùa lạnh làm số ca nhập viện vì đột quỵ tăng từ 15–30%. Việc uống rượu bia trong thời tiết lạnh khiến huyết áp tăng cao, làm gia tăng nguy cơ đột quỵ não, nhất là ở người trung niên, cao tuổi và người có bệnh nền tim mạch.
Làm gì để bảo vệ sức khỏe sau kỳ nghỉ Tết?
Các chuyên gia khuyến cáo, để hạn chế nguy cơ bệnh tật trong và sau Tết, mỗi người cần lưu ý:
- Duy trì sinh hoạt điều độ, ngủ nghỉ đầy đủ, tránh thức khuya kéo dài.
- Giữ ấm cơ thể, đặc biệt là đầu, cổ, ngực và bàn chân khi thời tiết lạnh.
- Hạn chế rượu bia, tuyệt đối không uống rượu không rõ nguồn gốc.
- Ăn uống đúng bữa, không ăn quá no, giảm đồ chiên rán, nhiều mỡ.
- Tăng cường rau xanh, trái cây tươi, uống đủ nước mỗi ngày.
- Người có bệnh mạn tính cần tuân thủ điều trị, không tự ý bỏ thuốc trong dịp Tết.
