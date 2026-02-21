Uống rượu bia ngày Tết: Những điều ai cũng cần biết để tránh hại gan, não và tim mạch

Ngày Tết, rượu bia là thứ không thể thiếu trong các cuộc gặp gỡ, liên hoan. Tuy nhiên, nếu uống không đúng cách, rượu bia có thể nhanh chóng gây tổn thương não, gan, dạ dày, tim mạch và làm tăng nguy cơ tai nạn.

Rượu bia ảnh hưởng thế nào đến gan, thận, dạ dày?

Theo TS. Clare Morrison, không có bộ phận nào trong cơ thể không bị ảnh hưởng khi uống rượu. Nặng nề nhất là não và hệ thần kinh trung ương, sau đó đến gan, thận, tim mạch và dạ dày.

Khoảng 20% lượng rượu được hấp thu trực tiếp qua dạ dày, phần còn lại hấp thu nhanh qua ruột non rồi theo máu lên não. Khi nồng độ cồn trong máu tăng cao hơn khả năng xử lý của gan, cảm giác say xuất hiện.

Trung bình, cơ thể cần khoảng 1 giờ để phân hủy 1 đơn vị rượu, thời gian này có thể thay đổi tùy tuổi, cân nặng, giới tính và tình trạng sức khỏe.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), rượu là nguyên nhân trực tiếp của hơn 30 bệnh không lây nhiễm và liên quan đến gần 200 bệnh lý khác, nằm trong nhóm nguyên nhân hàng đầu gây tử vong sớm và tàn tật toàn cầu.

5 việc nên làm để hạn chế tác hại của rượu bia

Ăn đủ chất trước khi uống

Ăn trước khi uống rượu là nguyên tắc quan trọng giúp bảo vệ cơ thể. Một bữa ăn đầy đủ chất béo, protein và carbohydrate phức hợp tạo lớp đệm trong dạ dày, làm chậm quá trình hấp thu rượu, giúp gan có thời gian xử lý cồn tốt hơn.

Uống sữa trước bữa nhậu

Một ly sữa trước khi uống rượu có thể giúp bảo vệ niêm mạc dạ dày. Sữa chứa protein và chất béo, tạo lớp keo tương đối sánh trong môi trường acid, giúp giảm cảm giác cồn cào, đau rát, đặc biệt có lợi cho người hay đau dạ dày.

Uống xen kẽ nước lọc

Nước lọc giúp làm loãng rượu trong dạ dày và bù nước, hạn chế đau đầu, mệt mỏi do rượu gây lợi tiểu. Uống xen kẽ nước lọc giúp bạn tỉnh táo hơn và giảm khó chịu sau cuộc nhậu.

Không pha rượu với nước ngọt hoặc nước tăng lực

Đồ uống có gas làm rượu được hấp thu nhanh hơn. Nước tăng lực chứa caffeine khiến người uống cảm giác tỉnh táo giả, trong khi não vẫn bị rượu ức chế, làm tăng nguy cơ đánh giá sai tình huống, lái xe nguy hiểm.

Không uống quá nhanh

Gan cần thời gian để xử lý ethanol. Uống dồn dập nhiều chén khiến gan quá tải, acetaldehyde tích tụ nhanh, gây say nặng và tổn thương gan. Uống chậm, nhấp từng ngụm nhỏ và xen kẽ ăn uống giúp giảm nguy cơ này.

Uống rượu bao nhiêu là an toàn cho sức khỏe

Cách phòng chống tác hại của rượu bia tốt nhất là hạn chế hoặc từ bỏ. Tuy nhiên, nếu vì lý do công việc hay phải uống thì nên uống có trách nhiệm. Không nên uống quá 2 đơn vị cồn/ngày đối với nam và 1 đơn vị cồn đối với nữ và không uống quá 5 ngày/tuần (một đơn vị tương đương một cốc bia hơi 330ml).

Nên kết hợp vừa ăn vừa uống và xen kẽ với nước lọc. Kiểm soát được lượng bia rượu ở mức nguy cơ thấp nhất trong một lần uống. Khi đã uống rượu nên hạn chế tham gia hoạt động ngoài trời và điều khiển xe vận hành máy móc.

Việc không nên làm sau khi uống rượu

- Tuyệt đối không lái xe khi sang say rượu để tránh gây tai nạn giao thông nguy hiểm cho tính mạng bản thân và những người xung quanh.

- Không uống quá nhiều cà phê, nước có gas vì sẽ khiến cơ thể mất nước và làm tình trạng say sỉn nặng hơn.

- Không uống thuốc giải rượu vì thuốc chỉ có tác dụng tạm thời chứ không giúp bạn hết say.

- Không nên đi tắm ngay vì khi tắm nhiệt độ cơ thể tăng, giảm đột ngột dễ dẫn đến buồn nôn, chóng mặt.

- Không đi ngủ ngay vì nếu ngủ ngay sau khi uống bia rượu sẽ gây hại cho gan, thậm chí gây tử vong nếu ngộ độc rượu quá nặng.

- Không đi ra ngoài trời lạnh vì dễ khiến cơ thể bị trúng gió, cảm lạnh.

- Không ăn thức ăn bị khét và các thức ăn chiên xào nhiều dầu mỡ vì sẽ gây kích ứng dạ dày.

