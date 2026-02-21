Uống rượu bia ngày Tết: Những điều ai cũng cần biết để tránh hại gan, não và tim mạch
GĐXH - Nếu uống không đúng cách, rượu bia có thể nhanh chóng gây tổn thương não, gan, dạ dày, tim mạch và làm tăng nguy cơ tai nạn.
Ngày Tết, rượu bia là thứ không thể thiếu trong các cuộc gặp gỡ, liên hoan. Tuy nhiên, nếu uống không đúng cách, rượu bia có thể nhanh chóng gây tổn thương não, gan, dạ dày, tim mạch và làm tăng nguy cơ tai nạn.
Rượu bia ảnh hưởng thế nào đến gan, thận, dạ dày?
Theo TS. Clare Morrison, không có bộ phận nào trong cơ thể không bị ảnh hưởng khi uống rượu. Nặng nề nhất là não và hệ thần kinh trung ương, sau đó đến gan, thận, tim mạch và dạ dày.
Khoảng 20% lượng rượu được hấp thu trực tiếp qua dạ dày, phần còn lại hấp thu nhanh qua ruột non rồi theo máu lên não. Khi nồng độ cồn trong máu tăng cao hơn khả năng xử lý của gan, cảm giác say xuất hiện.
Trung bình, cơ thể cần khoảng 1 giờ để phân hủy 1 đơn vị rượu, thời gian này có thể thay đổi tùy tuổi, cân nặng, giới tính và tình trạng sức khỏe.
Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), rượu là nguyên nhân trực tiếp của hơn 30 bệnh không lây nhiễm và liên quan đến gần 200 bệnh lý khác, nằm trong nhóm nguyên nhân hàng đầu gây tử vong sớm và tàn tật toàn cầu.
5 việc nên làm để hạn chế tác hại của rượu bia
Ăn đủ chất trước khi uống
Ăn trước khi uống rượu là nguyên tắc quan trọng giúp bảo vệ cơ thể. Một bữa ăn đầy đủ chất béo, protein và carbohydrate phức hợp tạo lớp đệm trong dạ dày, làm chậm quá trình hấp thu rượu, giúp gan có thời gian xử lý cồn tốt hơn.
Uống sữa trước bữa nhậu
Một ly sữa trước khi uống rượu có thể giúp bảo vệ niêm mạc dạ dày. Sữa chứa protein và chất béo, tạo lớp keo tương đối sánh trong môi trường acid, giúp giảm cảm giác cồn cào, đau rát, đặc biệt có lợi cho người hay đau dạ dày.
Uống xen kẽ nước lọc
Nước lọc giúp làm loãng rượu trong dạ dày và bù nước, hạn chế đau đầu, mệt mỏi do rượu gây lợi tiểu. Uống xen kẽ nước lọc giúp bạn tỉnh táo hơn và giảm khó chịu sau cuộc nhậu.
Không pha rượu với nước ngọt hoặc nước tăng lực
Đồ uống có gas làm rượu được hấp thu nhanh hơn. Nước tăng lực chứa caffeine khiến người uống cảm giác tỉnh táo giả, trong khi não vẫn bị rượu ức chế, làm tăng nguy cơ đánh giá sai tình huống, lái xe nguy hiểm.
Không uống quá nhanh
Gan cần thời gian để xử lý ethanol. Uống dồn dập nhiều chén khiến gan quá tải, acetaldehyde tích tụ nhanh, gây say nặng và tổn thương gan. Uống chậm, nhấp từng ngụm nhỏ và xen kẽ ăn uống giúp giảm nguy cơ này.
Uống rượu bao nhiêu là an toàn cho sức khỏe
Cách phòng chống tác hại của rượu bia tốt nhất là hạn chế hoặc từ bỏ. Tuy nhiên, nếu vì lý do công việc hay phải uống thì nên uống có trách nhiệm. Không nên uống quá 2 đơn vị cồn/ngày đối với nam và 1 đơn vị cồn đối với nữ và không uống quá 5 ngày/tuần (một đơn vị tương đương một cốc bia hơi 330ml).
Nên kết hợp vừa ăn vừa uống và xen kẽ với nước lọc. Kiểm soát được lượng bia rượu ở mức nguy cơ thấp nhất trong một lần uống. Khi đã uống rượu nên hạn chế tham gia hoạt động ngoài trời và điều khiển xe vận hành máy móc.
Việc không nên làm sau khi uống rượu
- Tuyệt đối không lái xe khi sang say rượu để tránh gây tai nạn giao thông nguy hiểm cho tính mạng bản thân và những người xung quanh.
- Không uống quá nhiều cà phê, nước có gas vì sẽ khiến cơ thể mất nước và làm tình trạng say sỉn nặng hơn.
- Không uống thuốc giải rượu vì thuốc chỉ có tác dụng tạm thời chứ không giúp bạn hết say.
- Không nên đi tắm ngay vì khi tắm nhiệt độ cơ thể tăng, giảm đột ngột dễ dẫn đến buồn nôn, chóng mặt.
- Không đi ngủ ngay vì nếu ngủ ngay sau khi uống bia rượu sẽ gây hại cho gan, thậm chí gây tử vong nếu ngộ độc rượu quá nặng.
- Không đi ra ngoài trời lạnh vì dễ khiến cơ thể bị trúng gió, cảm lạnh.
- Không ăn thức ăn bị khét và các thức ăn chiên xào nhiều dầu mỡ vì sẽ gây kích ứng dạ dày.
Tập thể dục có giúp đào thải cồn nhanh hơn?Sống khỏe - 3 giờ trước
Nhiều người tin rằng chăm chỉ tập thể dục có thể bù đắp tác hại rượu bia, nhưng theo chuyên gia, vận động chỉ hỗ trợ phần nào chứ không thể “xóa sổ” cồn khỏi cơ thể.
Thực hiện gần 3.000 ca phẫu thuật trong 1 ngày TếtY tế - 7 giờ trước
Báo cáo công tác y tế dịp Tết của Bộ Y tế gửi Văn phòng Chính phủ ngày 20/2 (tức mùng 4 Tết Nguyên đán Bính Ngọ) cho biết, tình hình dịch bệnh tiếp tục được kiểm soát, công tác khám, chữa bệnh, cấp cứu được bảo đảm; không ghi nhận phản ánh thiếu thuốc, vật tư y tế phục vụ phòng bệnh và điều trị...
Sai lầm khiến mỗi lần uống rượu bia xong cơ thể mệt rã rời: Nhiều người mắc phải mà không biếtSống khỏe - 7 giờ trước
GĐXH - Không ít người sau mỗi cuộc nhậu đều rơi vào trạng thái đau đầu, buồn nôn, khô miệng, mệt rã rời kéo dài đến hôm sau. Nguyên nhân không chỉ do rượu bia, mà còn đến từ những sai lầm phổ biến trong cách uống và chăm sóc cơ thể sau khi uống.
4 nguyên liệu nên thêm vào nước chanh ấm để giúp cơ thể khỏe mạnhSống khỏe - 9 giờ trước
Uống nước chanh ấm vào buổi sáng là thói quen đơn giản giúp cơ thể bổ sung nước, kích thích tiêu hóa và khởi động năng lượng cho ngày mới. Nếu kết hợp thêm một số nguyên liệu quen thuộc trong gian bếp, hiệu quả của thức uống này còn được nâng cao.
Mỹ đánh giá: Đột quỵ rất 'sợ' một loại nước rẻ hơn cốc trà đá, nhiều người Việt uống mỗi ngày mà chưa biết hết lợi íchSống khỏe - 20 giờ trước
GĐXH - Hóa ra loại nước này cũng mang lại nhiều lợi ích quan trọng cho sức khỏe.
7 bệnh thường gặp sau kỳ nghỉ Tết, người Việt tuyệt đối không nên chủ quanSống khỏe - 23 giờ trước
GĐXH - Giữ gìn sức khỏe để Tết thực sự là khoảng thời gian nghỉ ngơi, thay vì trở thành "mùa cao điểm" của bệnh tật và nhập viện.
Đồ ăn thừa gây ung thư?: Sự thật không nằm ở hai chữ 'qua đêm' mà là 4 'sát thủ' giấu mặt nàySống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Sau mỗi dịp Tết, câu hỏi "Đồ ăn thừa để qua đêm có ăn được không?" lại trở thành tâm điểm trên các bàn ăn. Nhiều người lo sợ độc tố, người lại sợ ung thư.
Thực phẩm rất quen thuộc trong ngày lễ Tết nhưng cần ăn đúng cách để tránh tăng cânBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Giò bò là món ăn truyền thống quen thuộc trong ẩm thực Việt Nam, thường xuất hiện trên mâm cỗ ngày lễ, Tết và cả trong bữa ăn thường ngày. Tuy nhiên, theo các bác sĩ, dù có giá trị dinh dưỡng cao, giò bò vẫn cần được tiêu thụ với lượng hợp lý để tránh nguy cơ dư thừa năng lượng và tăng cân.
Ăn uống ngày Tết: Làm sao để cả gia đình luôn khỏe mạnh?Sống khỏe - 1 ngày trước
Tết là dịp sum vầy nhưng cũng dễ khiến bữa ăn “quá tải” đạm, dầu mỡ và đường, ảnh hưởng đến tiêu hóa và cân nặng ở mọi lứa tuổi. Chỉ cần áp dụng nguyên tắc dinh dưỡng hợp lý, mỗi gia đình vẫn có thể vui xuân trọn vẹn mà không lo hại sức khỏe.
Chuyên gia nhắc nhở: Loại thịt mang tiếng 'đại bổ' nhưng không phải ai cũng được ănBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Trong dân gian Việt Nam, thịt cóc từ lâu được xem là món ăn bồi bổ dành cho người ốm yếu, trẻ còi cọc hay người cao tuổi. Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích được truyền miệng, thịt cóc cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ nếu chế biến không đúng cách. Việc sử dụng thực phẩm này đòi hỏi sự thận trọng để đảm bảo an toàn cho sức khỏe.
Mỹ đánh giá: Đột quỵ rất 'sợ' một loại nước rẻ hơn cốc trà đá, nhiều người Việt uống mỗi ngày mà chưa biết hết lợi íchSống khỏe
GĐXH - Hóa ra loại nước này cũng mang lại nhiều lợi ích quan trọng cho sức khỏe.