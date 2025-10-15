Mảnh giấy cụ bà U80 gửi chồng trước khi nhập viện khiến nhiều người cay khóe mắt

Mảnh giấy đặc biệt

“Ông ơi, tôi bị đau đầu phải vào bệnh viện để bác sĩ tiêm. Ông cứ đi ngủ đi, sáng mai đỡ tôi sẽ về. Vợ yêu của ông - Thi Nhạn”, mảnh giấy với nội dung mộc mạc cụ bà để lại cho người chồng bị lẫn khiến nhiều người xúc động.

Câu chuyện được cháu nội của ông bà - Phạm Viết Trà My (SN 2003, Hà Nội) - chia sẻ trên mạng xã hội: “Ông mình giờ đã lẫn, con cháu đứa nhớ đứa quên, nhiều khi còn nhầm lẫn cả thời gian sáng tối. Nhưng tuyệt nhiên, ông chưa bao giờ quên tình yêu dành cho bà. Những ngày lẫn nặng, nửa đêm ông dậy đòi vắt nước cam cho bà uống. Ra đường lúc nào ông cũng nắm chặt tay bà.

Trong ảnh là tờ giấy bà mình nhờ con dâu in ra - nguyên văn lời bà nói - dán ở bàn uống thuốc cho ông dễ nhìn trong những ngày bà nằm viện".

Bức ảnh chụp mảnh giấy ấy nhanh chóng lan truyền, nhận về hàng nghìn lượt “thả tim” và bình luận xúc động: “Đọc mà cay khóe mắt”; “Chỉ mong đến già cũng có một người thương mình như thế”…

“Cụ ông quên tất cả nhưng không quên vợ”

Ông bà trong câu chuyện là ông Phạm Văn Nhân (SN 1942) và bà Nguyễn Thị Nhạn (SN 1947), hiện sống tại Hà Nội. Họ đã có gần 60 năm nên nghĩa vợ chồng, cùng nhau gây dựng gia đình với 4 người con (3 gái, 1 trai).

Ông Nhân bà Nhạn đã có gần 60 năm nên nghĩa vợ chồng

Trà My chia sẻ với PV VietNamNet , mảnh giấy được in vào đầu năm 2025, khi bà nội phải nhập viện dài ngày. Trước khi đi, bà lo ông sẽ buồn phiền nếu không thấy vợ ở nhà nên nhờ con cháu nhắn gửi dòng chữ như trong mảnh giấy.

Mới đây, khi về dự sinh nhật bà, vô tình thấy lại mảnh giấy ấy, My đã chụp lại và đăng lên làm kỷ niệm. “Tôi không ngờ, câu chuyện giản dị của ông bà lại chạm đến cảm xúc của nhiều người”, My nói.

“Ông tôi bị lẫn, nói trước quên sau. Mọi người quyết định in lời dặn dò của bà ra mảnh giấy rồi ép plastic cẩn thận, để mỗi khi ông tìm bà thì nhìn vào đó sẽ hiểu ra ngay.

Mảnh giấy được dùng cho đến giờ, trong nhiều trường hợp. Mỗi khi bà vắng nhà ông lại cầm theo tờ giấy đó dù là ra phòng khách hay vào nhà bếp...”, My chia sẻ.

Trà My nói, đây không phải lần đầu ông bà cô giao tiếp với nhau qua mảnh giấy. Trước đây, khi ông Nhân chưa lẫn, ông bà thường nhắn nhủ điều cần nói qua những dòng chữ ghi trên tờ lịch đã xé như: “Tôi đi chùa, ông đợi tôi về ăn cơm”, “Ông nhớ uống thuốc”...

Ông bà yêu thương, chăm sóc nhau từng chút một

Ông Nhân, bà Nhạn đã có gần 60 năm nên nghĩa vợ chồng, hiện sống ở nhà riêng, cách nhà con cái khoảng vài trăm mét. Chuyện tình yêu của ông bà đã trở thành giai thoại trong gia đình, các thế hệ thường kể cho nhau nghe.

My nghe kể, ông bà yêu nhau từ thuở bà mới 17 tuổi. Khi về chung một nhà, ông thường xuyên đi công tác xa, bà trở thành hậu phương vững chắc nuôi dạy con cái, chăm sóc nhà cửa.

Nhờ sự tần tảo và kiên nhẫn của bà, hai người đã hoàn thành ước nguyện đưa con cái lên Hà Nội sinh sống, gây dựng sự nghiệp vững chắc, tổ ấm đủ đầy.

“Từ khi tôi đủ lớn để thấu hiểu mọi thứ, tôi luôn thấy bà là số 1 trong mắt ông”, My nói.

Khi còn minh mẫn, ông Nhân quán xuyến nhà cửa, bếp núc để bà có thời gian nghỉ ngơi, đi chùa. Từ năm 2020, ông Nhân bắt đầu “lúc nhớ lúc quên” nhưng chưa từng quên cách yêu thương và chăm sóc bạn đời.

“Tôi nhớ mãi, ngày từ viện về nhà, dù không nhận thức được mình là ai và đang ở đâu nhưng ông vẫn nói ‘tôi phải về cắt rau, nấu cơm cho bà ăn’. Cả nhà thấy vậy càng thương ông hơn”, My kể.

Tình yêu của ông bà khiến con cháu ngưỡng mộ

Năm tháng trôi qua, ông Nhân ngày càng thiếu minh mẫn. Ông thi thoảng mới nhớ ra tên các con, riêng tên các cháu thì quên hết. Dẫu vậy, ông vẫn nhớ rõ thói quen, sở thích của vợ.

“Có lần, ông tôi kéo tay bà đi và bảo: ‘Mẹ nó với tôi về nhà'. Căn nhà ông nhắc đến chính là nhà ở quê, nơi ông bà từng gắn bó những năm tháng khó khăn. Nhà ở Hà Nội ông còn quên mà căn nhà ấy, ông nhớ mãi.

Lần khác, bà tôi phải đi viện, ông ở nhà nhớ đến bật khóc, đòi gặp bà bằng được. Đúng là người gắn bó cả đời, xa một bước cũng nhớ”, My chia sẻ.

Bà Nhạn ở tuổi 78 vẫn khỏe mạnh và minh mẫn. Tình yêu của bà thể hiện qua cách chăm sóc chồng chu đáo từ bữa ăn đến giấc ngủ, nhớ từng loại thuốc ông uống hàng ngày, những thức quà ông thích.

Bà thường phàn nàn với con cháu: “Ông Nhân dạo này lẫn lắm rồi” nhưng ngay sau đó lại phân bua: “Ông lẫn là do tuổi già, các con phải thông cảm những lúc ông quấy”...

“Tình yêu của ông bà khiến mình ngưỡng mộ - thứ tình cảm mặn nồng có được sau cả đời người gắn bó”, Trà My tâm sự.