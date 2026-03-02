Hướng dẫn kê khai thu nhập khi mua nhà ở xã hội với lao động tự do

Theo khoản 5 Điều 76 Luật Nhà ở 2023, người thu nhập thấp tại khu vực đô thị là một trong những đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội. Người lao động không có hợp đồng lao động thường được gọi là lao động tự do. Hiện nay, số lượng lao động tự do có nhu cầu mua nhà ở xã hội không hề nhỏ. Tuy nhiên, theo quy định mới, nếu người lao động tự do đáp ứng điều kiện theo quy định thì vẫn thuộc nhóm đối tượng được hưởng chính sách về nhà ở xã hội.

Ngày 15/2/2026, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 08/2026/TT-BXD sửa đổi, bổ sung một số quy định trong lĩnh vực nhà ở. Theo nội dung sửa đổi, người thuộc khoản 5 Điều 76 Luật Nhà ở mà không có hợp đồng lao động và không hưởng lương hưu do cơ quan Bảo hiểm xã hội chi trả thì khi làm hồ sơ mua nhà ở xã hội phải kê khai thu nhập theo Mẫu số 05 ban hành kèm theo Thông tư này.

Như vậy, kể từ ngày 15/2/2026, lao động tự do có nhu cầu mua nhà ở xã hội sẽ thực hiện kê khai thu nhập theo Mẫu số 05 của Thông tư 08/2026/TT-BXD.

Đáng lưu ý, các giấy tờ chứng minh đối tượng và điều kiện được hưởng chính sách nhà ở xã hội đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận trước ngày 15/2/2026 vẫn tiếp tục được sử dụng và có giá trị trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày Thông tư 08/2026/TT-BXD có hiệu lực thi hành.

