Những lần 'nịnh vợ' tinh tế của Phan Hiển dành cho Khánh Thi
GĐXH - Phan Hiển - Khánh Thi có một mối tình lệch tuổi đẹp trong làng giải trí Việt, ngoài câu chuyện tình yêu của họ, khán giả còn quan tâm đến cách ứng xử tinh tế đến từ nhà trai.
Trong làng dancesport Việt Nam, chuyện tình giữa Khánh Thi và Phan Hiển không chỉ thu hút bởi hành trình vượt qua định kiến mà còn bởi cách cả hai gìn giữ hôn nhân bằng sự thấu hiểu và những cử chỉ nhỏ nhưng đầy ý nghĩa. Đặc biệt, Phan Hiển nhiều lần khiến công chúng chú ý khi không ngần ngại "nịnh vợ" một cách khéo léo, vừa hài hước vừa chân thành, tạo nên hình ảnh một người chồng tâm lý và tinh tế.
Ngay từ khi công khai mối quan hệ, Phan Hiển đã thể hiện sự trân trọng đặc biệt dành cho Khánh Thi – người vừa là bạn đời, vừa là người thầy dẫn dắt anh trong sự nghiệp. Trên mạng xã hội, nam kiện tướng thường xuyên dành những lời có cánh cho vợ, gọi cô bằng những danh xưng đầy yêu thương như "bà xã quyền lực", "nóc nhà", hay "người phụ nữ tuyệt vời nhất". Những lời "nịnh" tưởng chừng đơn giản nhưng lại thể hiện sự tôn trọng và biết ơn sâu sắc của anh dành cho người bạn đời hơn tuổi.
Không ít lần, Phan Hiển khiến khán giả bật cười khi đăng tải những dòng trạng thái mang tính "tự trào", nhận mình là người "lép vế" trong gia đình. Tuy nhiên, đằng sau sự hài hước ấy là cách anh chủ động hạ cái tôi, giữ hòa khí và mang lại sự thoải mái cho cuộc sống hôn nhân. Trong một chia sẻ, anh từng thừa nhận việc "nịnh vợ" không phải là yếu đuối, mà là nghệ thuật giữ lửa gia đình.
Bên cạnh những lời nói, hành động của Phan Hiển cũng được xem là "chiêu nịnh" hiệu quả. Anh thường xuyên xuất hiện bên vợ trong các sự kiện, không ngại thể hiện sự quan tâm từ những điều nhỏ nhất như chỉnh trang trang phục, chăm sóc con cái để Khánh Thi yên tâm làm việc. Trong các chương trình truyền hình hay giải đấu, hình ảnh Phan Hiển luôn dõi theo và cổ vũ Khánh Thi trở thành điểm cộng lớn trong mắt công chúng.
Một trong những khoảnh khắc gây chú ý là khi Phan Hiển công khai khen vợ "đẹp hơn theo thời gian", bất chấp áp lực tuổi tác và công việc. Lời khen này không chỉ mang tính động viên mà còn cho thấy sự tinh tế của anh trong việc khiến bạn đời cảm thấy được trân trọng. Trong showbiz – nơi ngoại hình luôn bị soi xét – những lời động viên như vậy càng có ý nghĩa đặc biệt.
Ngoài ra, Phan Hiển cũng không ngần ngại chia sẻ về vai trò "hậu phương" của mình. Anh từng nhiều lần khẳng định Khánh Thi là người phụ nữ giỏi giang, bản lĩnh, xứng đáng được tôn vinh. Việc chủ động "nâng vợ" trước công chúng không chỉ giúp hình ảnh của Khánh Thi thêm tích cực mà còn thể hiện sự đồng hành thực sự trong hôn nhân, thay vì cạnh tranh hay hơn thua.
Giới quan sát cho rằng, chính sự khéo léo trong cách ứng xử của Phan Hiển đã góp phần giúp mối quan hệ của cặp đôi bền vững qua nhiều năm. Trong bối cảnh nhiều cuộc hôn nhân của người nổi tiếng gặp sóng gió, câu chuyện của Khánh Thi – Phan Hiển trở thành minh chứng cho việc những hành động nhỏ, đúng lúc có thể tạo nên giá trị lớn.
Ở góc độ xã hội, hình ảnh một người chồng sẵn sàng "nịnh vợ" như Phan Hiển cũng góp phần thay đổi quan niệm truyền thống về vai trò trong gia đình. Thay vì đặt nặng cái tôi hay định kiến nam giới phải "trụ cột cứng rắn", cách thể hiện tình cảm linh hoạt, cởi mở lại mang đến hiệu quả tích cực hơn trong việc duy trì hạnh phúc.
Có thể thấy, những lần "nịnh vợ" của Phan Hiển không đơn thuần là lời nói vui mà là biểu hiện của sự thấu hiểu và trân trọng. Chính điều đó đã giúp anh và Khánh Thi xây dựng một gia đình không chỉ thành công trong sự nghiệp mà còn viên mãn trong đời sống riêng, trở thành hình mẫu đáng tham khảo đối với nhiều cặp đôi hiện đại.
Khoe con gái út đáng yêu, Phan Hiển nhắn Khánh Thi: 'Tác dụng của việc lấy vợ đẹp... '
GĐXH - Bé Lisa - con gái út nhà Khánh Thi - Phan Hiển lại có bộ ảnh gây sốt cộng đồng mạng. Nhân bộ ảnh đẹp của con gái, Phan Hiền còn nhắn gửi lời "có cánh" đến Khánh Thi.