Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Những lần 'nịnh vợ' tinh tế của Phan Hiển dành cho Khánh Thi

Chủ nhật, 19:00 29/03/2026 | Giải trí
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Phan Hiển - Khánh Thi có một mối tình lệch tuổi đẹp trong làng giải trí Việt, ngoài câu chuyện tình yêu của họ, khán giả còn quan tâm đến cách ứng xử tinh tế đến từ nhà trai.

Trong làng dancesport Việt Nam, chuyện tình giữa Khánh Thi và Phan Hiển không chỉ thu hút bởi hành trình vượt qua định kiến mà còn bởi cách cả hai gìn giữ hôn nhân bằng sự thấu hiểu và những cử chỉ nhỏ nhưng đầy ý nghĩa. Đặc biệt, Phan Hiển nhiều lần khiến công chúng chú ý khi không ngần ngại "nịnh vợ" một cách khéo léo, vừa hài hước vừa chân thành, tạo nên hình ảnh một người chồng tâm lý và tinh tế.

Những lần 'nịnh vợ' tinh tế của Phan Hiển dành cho Khánh Thi - Ảnh 2.

Khánh Thi - Phan Hiển lúc mới hẹn hò.

Ngay từ khi công khai mối quan hệ, Phan Hiển đã thể hiện sự trân trọng đặc biệt dành cho Khánh Thi – người vừa là bạn đời, vừa là người thầy dẫn dắt anh trong sự nghiệp. Trên mạng xã hội, nam kiện tướng thường xuyên dành những lời có cánh cho vợ, gọi cô bằng những danh xưng đầy yêu thương như "bà xã quyền lực", "nóc nhà", hay "người phụ nữ tuyệt vời nhất". Những lời "nịnh" tưởng chừng đơn giản nhưng lại thể hiện sự tôn trọng và biết ơn sâu sắc của anh dành cho người bạn đời hơn tuổi.

Không ít lần, Phan Hiển khiến khán giả bật cười khi đăng tải những dòng trạng thái mang tính "tự trào", nhận mình là người "lép vế" trong gia đình. Tuy nhiên, đằng sau sự hài hước ấy là cách anh chủ động hạ cái tôi, giữ hòa khí và mang lại sự thoải mái cho cuộc sống hôn nhân. Trong một chia sẻ, anh từng thừa nhận việc "nịnh vợ" không phải là yếu đuối, mà là nghệ thuật giữ lửa gia đình.

Bên cạnh những lời nói, hành động của Phan Hiển cũng được xem là "chiêu nịnh" hiệu quả. Anh thường xuyên xuất hiện bên vợ trong các sự kiện, không ngại thể hiện sự quan tâm từ những điều nhỏ nhất như chỉnh trang trang phục, chăm sóc con cái để Khánh Thi yên tâm làm việc. Trong các chương trình truyền hình hay giải đấu, hình ảnh Phan Hiển luôn dõi theo và cổ vũ Khánh Thi trở thành điểm cộng lớn trong mắt công chúng.

Những lần 'nịnh vợ' tinh tế của Phan Hiển dành cho Khánh Thi - Ảnh 3.

Phan Hiển gọi Khánh Thi là "nữ hoàng của lòng anh".

Một trong những khoảnh khắc gây chú ý là khi Phan Hiển công khai khen vợ "đẹp hơn theo thời gian", bất chấp áp lực tuổi tác và công việc. Lời khen này không chỉ mang tính động viên mà còn cho thấy sự tinh tế của anh trong việc khiến bạn đời cảm thấy được trân trọng. Trong showbiz – nơi ngoại hình luôn bị soi xét – những lời động viên như vậy càng có ý nghĩa đặc biệt.

Ngoài ra, Phan Hiển cũng không ngần ngại chia sẻ về vai trò "hậu phương" của mình. Anh từng nhiều lần khẳng định Khánh Thi là người phụ nữ giỏi giang, bản lĩnh, xứng đáng được tôn vinh. Việc chủ động "nâng vợ" trước công chúng không chỉ giúp hình ảnh của Khánh Thi thêm tích cực mà còn thể hiện sự đồng hành thực sự trong hôn nhân, thay vì cạnh tranh hay hơn thua.

Giới quan sát cho rằng, chính sự khéo léo trong cách ứng xử của Phan Hiển đã góp phần giúp mối quan hệ của cặp đôi bền vững qua nhiều năm. Trong bối cảnh nhiều cuộc hôn nhân của người nổi tiếng gặp sóng gió, câu chuyện của Khánh Thi – Phan Hiển trở thành minh chứng cho việc những hành động nhỏ, đúng lúc có thể tạo nên giá trị lớn.

Ở góc độ xã hội, hình ảnh một người chồng sẵn sàng "nịnh vợ" như Phan Hiển cũng góp phần thay đổi quan niệm truyền thống về vai trò trong gia đình. Thay vì đặt nặng cái tôi hay định kiến nam giới phải "trụ cột cứng rắn", cách thể hiện tình cảm linh hoạt, cởi mở lại mang đến hiệu quả tích cực hơn trong việc duy trì hạnh phúc.

Những lần 'nịnh vợ' tinh tế của Phan Hiển dành cho Khánh Thi - Ảnh 4.

Khánh Thi được Phan Hiển yêu chiều hết lòng trong cuộc sống đời thực.

Có thể thấy, những lần "nịnh vợ" của Phan Hiển không đơn thuần là lời nói vui mà là biểu hiện của sự thấu hiểu và trân trọng. Chính điều đó đã giúp anh và Khánh Thi xây dựng một gia đình không chỉ thành công trong sự nghiệp mà còn viên mãn trong đời sống riêng, trở thành hình mẫu đáng tham khảo đối với nhiều cặp đôi hiện đại.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top