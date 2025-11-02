Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dạy con Thâm cung bí sử

45 tuổi, tôi nhận ra: Phụ nữ không cần giữ chồng, chỉ cần giữ 2 thứ này, cả nhà tự khắc giàu mạnh

Chủ nhật, 08:30 02/11/2025 | Gia đình
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Mà càng sợ, mọi thứ càng rối tung.

Năm 45 tuổi, tôi từng nghĩ mình đã đủ khôn ngoan. Nhưng chỉ đến khi con trai hỏi một câu rất "xoáy": "Mẹ ơi, sao mẹ cứ sống như đang trực chiến vậy?" tôi mới hiểu.

Câu nói ấy khiến tôi sững người. Đúng thật, tôi luôn căng như dây đàn: sợ chồng thay lòng, sợ con lười học, sợ nhà cửa không yên.

Mà càng sợ, mọi thứ càng rối tung.

Rồi một ngày, tôi hiểu ra: phụ nữ chỉ cần giữ chặt 2 thứ thôi là gia đình sẽ tự nhiên "giàu mạnh". Phần còn lại, vũ trụ sẽ tự sắp xếp.

1. Giữ bình thản vì mất bình tĩnh là mất tất cả

Có thời điểm tôi biến hôn nhân thành "trận địa thần kinh". Chồng về muộn 15 phút, tôi bật chế độ "điều tra viên cao cấp".

Anh đi làm về cười với cô đồng nghiệp, tôi soi đến tận… dấu chấm trên tin nhắn.

Mệt lắm. Mà kết quả là gì? Anh càng né, tôi càng cuống.

Cho đến hôm tôi vô tình thấy chồng ngủ gật trên bàn làm việc, bên cạnh là 3 bản kế hoạch anh chưa kịp hoàn thành.

Tôi bỗng thấy thương nhiều hơn là nghi.

45 tuổi, tôi nhận ra: Phụ nữ không cần giữ chồng, chỉ cần giữ 2 thứ này, cả nhà tự khắc giàu mạnh- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Từ hôm ấy, tôi học cách "đứng lui một bước", bớt truy vấn, bớt kiểm soát. Kỳ lạ thay, càng không để ý, anh càng chủ động chia sẻ.

Hóa ra, đàn ông không sợ vợ xấu, không sợ vợ già, họ chỉ sợ vợ khiến họ thấy… nghẹt thở.

Còn khi người phụ nữ bình thản, cô ấy trở thành nơi để cả nhà tìm về.

2. Giữ chính mình vì mất mình là mất hết

Tôi từng nghĩ hi sinh là bản năng của phụ nữ.

Cho đến khi nhìn lại, thấy mình chỉ còn là cái bóng mờ, đầu bù tóc rối, suốt ngày xoay quanh người khác.

Một lần, con trai nói: "Mẹ ơi, con nhớ mẹ hồi xưa mặc váy xanh, tóc xoăn nhẹ, hay cười. Sao giờ mẹ toàn mặc đồ đen thế?".

Câu nói đó khiến tôi thức tỉnh. Tại tôi tự ti, tôi thấy mình béo, không hợp với những thứ màu sắc. Tôi đi cắt tóc, mua đôi giày mới, mở lại playlist nhạc cũ. Không phải để "trẻ lại", mà để tìm lại chính mình – người phụ nữ từng yêu đời, tự tin, vui vẻ.

Và thật kì lạ khi tôi vui hơn, chồng tôi cũng khác.

Anh chăm chỉ nấu ăn, nói cười, chủ động gần gũi. Con tôi cũng hay ôm tôi hơn.

Thì ra, khi người phụ nữ giữ được năng lượng tích cực, cả nhà tự khắc bình an.

Giữ ít lại để được nhiều hơn

Tuổi trẻ, tôi cố giữ chồng, giữ con, giữ sĩ diện.

Bây giờ, tôi chỉ giữ 2 thứ: bình thản và chính mình. Vì nếu tâm không bình, mọi thứ đều loạn.

Nếu mình không còn là mình, thì giữ người khác để làm gì?

Bình thản là khi chồng giận, bạn biết im lặng một lúc, chứ không phải "cứng đầu cãi cho ra nhẽ".

Chính mình là khi con thất bại, bạn không mắng, mà nói: "Không sao đâu, mẹ cũng từng thế".

45 tuổi, tôi nhận ra hạnh phúc không đến từ việc "giữ ai đó ở lại" mà từ việc giữ bản thân đủ sáng để người khác muốn ở lại.

Người phụ nữ "sốc toàn tập" khi bạn thân trở thành con rểNgười phụ nữ 'sốc toàn tập' khi bạn thân trở thành con rể

Câu chuyện người đàn ông 53 tuổi Nhật Bản cưới con gái của bạn thân, người từng là cô bé anh đưa đi chơi nhiều năm trước, đang gây xôn xao dư luận.

Chính Khê
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Phá cách, khác biệt và đầy bản lĩnh: Các cung hoàng đạo không thích sự gò bó, rập khuôn

Phá cách, khác biệt và đầy bản lĩnh: Các cung hoàng đạo không thích sự gò bó, rập khuôn

Cái miệng làm hại cái thân: 5 con giáp nên cẩn trọng lời nói kẻo rước họa

Cái miệng làm hại cái thân: 5 con giáp nên cẩn trọng lời nói kẻo rước họa

Bố mẹ để em trai thừa kế hết tài sản, con gái không được đồng nào: 3 năm sau, người em cúi đầu ân hận

Bố mẹ để em trai thừa kế hết tài sản, con gái không được đồng nào: 3 năm sau, người em cúi đầu ân hận

Nghỉ hưu không được nghỉ: Bi kịch của cụ ông bị con cái dựa dẫm đến kiệt sức

Nghỉ hưu không được nghỉ: Bi kịch của cụ ông bị con cái dựa dẫm đến kiệt sức

Giờ sinh Âm lịch của người thông minh, bản lĩnh: Càng làm càng phát tài

Giờ sinh Âm lịch của người thông minh, bản lĩnh: Càng làm càng phát tài

Cùng chuyên mục

3 con giáp định sẵn 'khổ trước sướng sau': Lúc trẻ càng nghèo khó, về già càng được hưởng phúc

3 con giáp định sẵn 'khổ trước sướng sau': Lúc trẻ càng nghèo khó, về già càng được hưởng phúc

Gia đình - 15 giờ trước

GĐXH - Trong chiêm tinh học phương Đông, một số con giáp quả thực là hình mẫu tiêu biểu của "khổ trước sướng sau".

Kết hôn lần đầu ở tuổi 76, bà lão chứng minh 'không bao giờ là quá muộn để yêu'

Kết hôn lần đầu ở tuổi 76, bà lão chứng minh 'không bao giờ là quá muộn để yêu'

Chuyện vợ chồng - 15 giờ trước

Bà Janet Fontane, 76 tuổi, đến từ Seattle (bang Washington), đã tìm thấy một nửa đích thực qua mạng xã hội và tổ chức đám cưới trong mơ sau nhiều năm sống một mình.

Người giàu không ngủ như cách của chúng ta

Người giàu không ngủ như cách của chúng ta

Gia đình - 17 giờ trước

Giấc ngủ của người giàu là giấc ngủ của người biết rõ mình sẽ làm gì khi thức dậy.

3 kiểu đàn ông không bao giờ giàu nổi

3 kiểu đàn ông không bao giờ giàu nổi

Gia đình - 21 giờ trước

Đàn ông không biết tiêu đúng cách thì dù kiếm giỏi đến đâu, tiền vẫn trôi đi như nước.

Phá cách, khác biệt và đầy bản lĩnh: Các cung hoàng đạo không thích sự gò bó, rập khuôn

Phá cách, khác biệt và đầy bản lĩnh: Các cung hoàng đạo không thích sự gò bó, rập khuôn

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Trong 12 cung hoàng đạo, có những người sinh ra vốn dĩ đã mang trong mình "gen nổi loạn". Họ không thích sự rập khuôn, càng ghét bị kiểm soát, luôn muốn làm mọi thứ theo cách của riêng mình.

Nghỉ hưu, cụ bà trông cháu giúp con trai, được đưa đi du lịch: Sau bữa trưa cay đắng bà lặng lẽ mua vé về quê

Nghỉ hưu, cụ bà trông cháu giúp con trai, được đưa đi du lịch: Sau bữa trưa cay đắng bà lặng lẽ mua vé về quê

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Chuyến du lịch đầu tiên sau khi nghỉ hưu lại khiến bà nhận ra, tuổi già đôi khi không phải là quãng thời gian nghỉ ngơi như người ta vẫn tưởng.

Chuyện tình cổ tích của chàng trai khiếm thị làm nghề mát-xa và nữ tiến sĩ Mỹ

Chuyện tình cổ tích của chàng trai khiếm thị làm nghề mát-xa và nữ tiến sĩ Mỹ

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Chuyện tình của một người đàn ông khiếm thị ở vùng quê Trung Quốc với một phụ nữ Mỹ có học vị tiến sĩ khiến dân mạng xúc động. Dù khác biệt về ngôn ngữ, học vấn và xuất thân, họ vẫn quyết định kết hôn và xây dựng tổ ấm hạnh phúc suốt 20 năm.

3 con giáp có quý nhân phù trợ, làm gì cũng có người giúp đỡ

3 con giáp có quý nhân phù trợ, làm gì cũng có người giúp đỡ

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Trong 12 con giáp có 3 con giáp luôn được quý nhân trợ giúp đắc lực trong suốt cuộc đời. Quý nhân không phải từ trên trời rơi xuống, mà do từ trường của chính bạn thu hút họ đến.

Bố mẹ để em trai thừa kế hết tài sản, con gái không được đồng nào: 3 năm sau, người em cúi đầu ân hận

Bố mẹ để em trai thừa kế hết tài sản, con gái không được đồng nào: 3 năm sau, người em cúi đầu ân hận

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Trong nhiều gia đình Á Đông, tư tưởng "trọng nam khinh nữ" dường như vẫn chưa phai nhạt. Câu chuyện của chị Lệ là minh chứng rõ nét cho nỗi đau bị tước đi quyền thừa kế chỉ vì giới tính.

Nghỉ hưu không được nghỉ: Bi kịch của cụ ông bị con cái dựa dẫm đến kiệt sức

Nghỉ hưu không được nghỉ: Bi kịch của cụ ông bị con cái dựa dẫm đến kiệt sức

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Ở tuổi 70, thay vì được nghỉ ngơi, tận hưởng tuổi già, ông Lưu lại sống trong chuỗi ngày quay cuồng với việc chăm cháu và chu cấp tiền cho con.

Xem nhiều

3 con giáp có quý nhân phù trợ, làm gì cũng có người giúp đỡ

3 con giáp có quý nhân phù trợ, làm gì cũng có người giúp đỡ

Gia đình

GĐXH - Trong 12 con giáp có 3 con giáp luôn được quý nhân trợ giúp đắc lực trong suốt cuộc đời. Quý nhân không phải từ trên trời rơi xuống, mà do từ trường của chính bạn thu hút họ đến.

3 con giáp định sẵn 'khổ trước sướng sau': Lúc trẻ càng nghèo khó, về già càng được hưởng phúc

3 con giáp định sẵn 'khổ trước sướng sau': Lúc trẻ càng nghèo khó, về già càng được hưởng phúc

Gia đình
Lấy người đàn ông góa vợ để trừ nợ 2 tỷ, đêm tân hôn cô gái ngơ ngẩn vì màn "lột xác" của "ông chú"

Lấy người đàn ông góa vợ để trừ nợ 2 tỷ, đêm tân hôn cô gái ngơ ngẩn vì màn "lột xác" của "ông chú"

Chuyện vợ chồng
Nghỉ hưu, cụ bà trông cháu giúp con trai, được đưa đi du lịch: Sau bữa trưa cay đắng bà lặng lẽ mua vé về quê

Nghỉ hưu, cụ bà trông cháu giúp con trai, được đưa đi du lịch: Sau bữa trưa cay đắng bà lặng lẽ mua vé về quê

Gia đình
Dù cuộc sống khó khăn đến đâu, cha mẹ có tầm nhìn xa sẽ không bao giờ yêu cầu con cái mình 3 điều này

Dù cuộc sống khó khăn đến đâu, cha mẹ có tầm nhìn xa sẽ không bao giờ yêu cầu con cái mình 3 điều này

Nuôi dạy con

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top