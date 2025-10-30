Mới nhất
Người phụ nữ 'sốc toàn tập' khi bạn thân trở thành con rể

Thứ năm, 07:00 30/10/2025 | Gia đình
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Câu chuyện người đàn ông 53 tuổi Nhật Bản cưới con gái của bạn thân, người từng là cô bé anh đưa đi chơi nhiều năm trước, đang gây xôn xao dư luận.

Trên chương trình truyền hình Nhật Bản Newlyweds, Please Come In phát sóng ngày 19/10, cặp đôi Mizuki (53 tuổi, tỉnh Kagawa) và Megumi đã chia sẻ hành trình tình yêu đầy bất ngờ của mình, một câu chuyện vừa khiến công chúng tò mò, vừa dấy lên nhiều tranh luận.

Mizuki hiện điều hành một quán bar nhỏ ở địa phương, còn Megumi, vợ anh, ít hơn anh 30 tuổi và hiện là nội trợ. Mỗi đêm trước khi ngủ, người đàn ông trung niên này đều nói với vợ một điều cô làm trong ngày khiến anh yêu nhất, một thói quen giản dị nhưng đầy yêu thương.

Người phụ nữ 'sốc toàn tập' khi bạn thân trở thành con rể - Ảnh 1.

Cặp đôi Mizuki và Megumi xuất hiện trên sóng truyền hình. (Ảnh: QQ)

Câu chuyện tình yêu của cặp đôi bắt đầu từ nhiều năm về trước. Khi đó, Mizuki quen một người phụ nữ cùng độ tuổi tại quán bar và nhanh chóng trở thành bạn thân. Một lần, người bạn này nhờ anh trông giúp cô con gái nhỏ 5 tuổi tên Megumi.

Mizuki đã dẫn cô bé đến sân chơi, không ngờ rằng buổi chiều bình dị ấy lại trở thành khởi đầu cho mối duyên kéo dài đến mấy chục năm sau.

Thời gian trôi qua, ai cũng có cuộc sống riêng. Năm 2022, khi này, Megumi đã trưởng thành, cô bắt đầu làm việc tại quán ăn của mẹ. Mizuki vẫn giữ mối quan hệ bạn bè với mẹ của Megumi, thỉnh thoảng ghé qua ăn uống và trò chuyện.

Người phụ nữ 'sốc toàn tập' khi bạn thân trở thành con rể - Ảnh 2.

Mẹ của Megumi (bên trái) bàng hoàng khi bạn thân lấy con gái mình. (Ảnh: QQ)

Một ngày nọ, họ cùng mẹ Megumi dự định đi xem phim. Nhưng người mẹ ngủ quên, để Mizuki và Megumi đi riêng. Không ai ngờ, đó lại trở thành buổi hẹn hò đầu tiên của họ.

Trong bữa tối hôm ấy, Mizuki, người vốn hoạt ngôn, lại im lặng đến lạ. Megumi sau này kể rằng chính sự điềm tĩnh ấy khiến cô thấy anh giống một chú gấu trầm lặng và vô cùng đáng yêu. Từ đó, cô chủ động mời anh đi ăn mỗi tuần.

Ban đầu, Megumi chỉ nghĩ đó là sự ngưỡng mộ dành cho một người đàn ông từng trải. Nhưng rồi cô nhận ra mình ghen khi thấy anh trò chuyện với người phụ nữ khác và nhận ra rằng mình đã yêu.

Cô thổ lộ tình cảm và Mizuki đáp lại. Hai người bắt đầu hẹn hò, dù khoảng cách tuổi tác khiến mối quan hệ trở nên nhạy cảm.

Người phụ nữ 'sốc toàn tập' khi bạn thân trở thành con rể - Ảnh 3.

Người mẹ rất sốc khi biết người bạn thân và con gái hẹn hò, nhưng sau đó bà đã ủng hộ. (Ảnh: QQ)

Khi phát hiện ra chuyện tình của con gái và bạn thân, mẹ Megumi sốc nặng. Bà cho phép họ tiếp tục tìm hiểu nhưng phản đối việc kết hôn. Tuy nhiên, sau một năm bên nhau, Mizuki đã cầu hôn, nói rằng anh yêu cô đến mức không thể kìm nén được.

Đầu năm nay, cả hai âm thầm đăng ký kết hôn mà không báo trước cho mẹ Megumi. Trong chương trình truyền hình, Mizuki xúc động đọc lá thư xin lỗi gửi đến người bạn cũ, nay là mẹ vợ anh. “ Trước đây, cô từng phản đối chúng tôi, nhưng bây giờ lại âm thầm ủng hộ. Tôi thực sự biết ơn", anh nói.

Người mẹ chỉ mỉm cười đáp lại: “Thế là đủ rồi. Hai người yêu nhau thật lòng mà". Các thành viên khác trong gia đình Megumi vẫn giữ im lặng, nhưng rõ ràng người mẹ đã dần chấp nhận cuộc hôn nhân đặc biệt này.

Người phụ nữ 'sốc toàn tập' khi bạn thân trở thành con rể - Ảnh 4.

Cuộc hôn nhân của Mizuki và Megumi gây xôn xao trên mạng. (Ảnh: QQ)

Câu chuyện của họ nhanh chóng lan truyền và trở thành đề tài bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội Nhật Bản. Một cư dân mạng bình luận: “Tôi hiểu cảm giác mất mát và tức giận của người mẹ. Bà vừa mất đi một người bạn, vừa thấy con gái mình rời xa". Người khác lại cho rằng: “Ít nhất họ đã đủ can đảm đối mặt với định kiến xã hội và áp lực từ gia đình. Điều đó đáng trân trọng".

Một bình luận khác khép lại bằng sự cảm thông: “Tình yêu đích thực không phân biệt tuổi tác hay địa vị. Quan trọng là họ hạnh phúc khi ở bên nhau.”

Dù còn nhiều ý kiến trái chiều, câu chuyện giữa Mizuki và Megumi cho thấy tình yêu đôi khi đi theo những con đường không ai ngờ tới, vượt qua tuổi tác, định kiến và cả ký ức của một buổi chiều chơi đùa năm nào.

Nhật Thùy(Nguồn: SCMP)
