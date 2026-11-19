Tôi 48 tuổi, vừa hoàn tất thủ tục ly hôn sau gần 25 năm chung sống. Trước đây, chồng tôi làm kinh doanh, thu nhập khá. Sau khi sinh con thứ hai, tôi nghỉ việc ở nhà chăm sóc gia đình. Từ đó đến nay, cuộc sống của tôi gần như xoay quanh chồng, hai con và hai bên nội ngoại.

Chồng đưa tiền đều đặn mỗi tháng, tôi lo chuyện ăn uống, học hành của các con, việc nhà và chăm sóc bố mẹ hai bên. Tôi chưa từng phải tính xem tháng này kiếm được bao nhiêu, đầu tư vào đâu hay nếu một ngày mất nguồn thu nhập thì mình sẽ sống thế nào.

Hai con giờ đã lớn. Một đứa đang học cao học ở nước ngoài, đứa còn lại mới đi làm và cũng có ý định sang định cư cùng anh chị. Tôi từng nghĩ khi con trưởng thành, vợ chồng có thể thong thả tận hưởng cuộc sống. Nhưng rồi tôi phát hiện chồng có người khác.

Tôi là người chủ động đề nghị ly hôn. Anh đồng ý khá nhanh. Sau khi phân chia tài sản, anh để lại cho tôi căn hộ chúng tôi đang ở cùng khoảng 5 tỷ đồng tiền tiết kiệm và đầu tư, còn phần tài sản liên quan đến việc kinh doanh do anh giữ.

Ngày ký xong giấy tờ, tôi đã nghĩ mình sẽ nhẹ nhõm. Ít nhất, tôi không phải bắt đầu cuộc sống mới với hai bàn tay trắng. Nhưng tôi đã nhầm.

Ảnh minh họa.

Có nhà, có tiền nhưng sáng thức dậy không biết làm gì

Chỉ vài tuần sau ly hôn, cảm giác trống trải bắt đầu rõ rệt. Trước đây, sáng nào tôi cũng có việc phải làm: chuẩn bị bữa sáng, dọn dẹp, đi chợ, gọi điện hỏi thăm con, giải quyết những chuyện lặt vặt trong gia đình. Bây giờ căn nhà vẫn vậy nhưng mọi thứ bỗng im ắng.

Hai con ở xa. Bạn bè thân thiết của tôi không nhiều bởi suốt nhiều năm, tôi gần như chỉ giao lưu với những người quen của chồng. Có những ngày tôi thức dậy, ăn sáng một mình rồi không biết hôm nay mình cần làm gì.

Tôi từng học kế toán nhưng đã rời công việc hơn 20 năm. Tôi thử tìm một số tin tuyển dụng trên mạng, đọc yêu cầu về phần mềm, kỹ năng và kinh nghiệm rồi lại đóng máy tính. Những thứ tôi từng biết đã thay đổi quá nhiều. Tôi không biết một người gần 50 tuổi, có khoảng trống nghề nghiệp hơn hai thập kỷ, liệu còn cơ hội quay lại thị trường lao động hay không.

Người thân khuyên tôi không cần đi làm nữa. Với căn hộ hiện tại và số tiền đang có, nếu chi tiêu hợp lý, tôi hoàn toàn có thể sống ổn mà không phải chịu áp lực kiếm tiền.

Nhưng chính lời khuyên ấy lại khiến tôi suy nghĩ nhiều hơn. Tôi không thiếu tiền sinh hoạt, nhưng tôi sợ nếu cứ ở nhà, đi du lịch vài chuyến mỗi năm rồi chờ các con về thăm, cuộc sống của mình sẽ ngày càng thu hẹp. Tôi không muốn vài năm nữa nhìn lại và nhận ra mình đã dành phần đời còn lại chỉ để ngồi chờ người khác bước vào cuộc sống của mình.

Gần 50 tuổi, tôi có nên bắt đầu lại?

Một người bạn khuyên tôi thử mở một cửa hàng nhỏ hoặc học một nghề mới. Bạn nói tôi không nhất thiết phải kiếm thật nhiều tiền, quan trọng là mỗi ngày có một công việc để làm, có người để gặp và cảm thấy mình vẫn đang tạo ra giá trị.

Tôi cũng từng nghĩ đến việc bán căn hộ hiện tại, chuyển sang một nơi nhỏ hơn rồi dùng phần tiền chênh lệch để đầu tư. Nhưng ý nghĩ đó lại khiến tôi lo lắng. Trước đây, những khoản tiền lớn trong gia đình đều do chồng quyết định. Tôi chưa từng tự mình quản lý vài tỷ đồng và càng không muốn vì nôn nóng tìm một hướng đi mới mà đánh mất khoản tiền có thể bảo đảm cuộc sống sau này.

Tôi bắt đầu nhận ra suốt 25 năm qua, mình đã quen với việc là vợ của một người, là mẹ của hai đứa con, là người chăm sóc gia đình. Khi những vai trò ấy thay đổi, tôi bỗng không biết mình là ai và thực sự muốn gì.

Tôi có thể học lại kế toán, tìm một công việc phù hợp với tuổi và kinh nghiệm cũ. Tôi cũng có thể học một nghề mới, làm một cửa hàng nhỏ hoặc tham gia một công việc bán thời gian để có thêm các mối quan hệ. Nhưng tôi cũng hiểu rằng mình không còn ở tuổi có thể dễ dàng chấp nhận mọi rủi ro tài chính như những người trẻ.

Ở tuổi 48, tôi nên tìm một công việc để xây lại nhịp sống, học một nghề mới, thử kinh doanh nhỏ hay cho mình vài năm sống chậm, đi đây đó và tìm lại sở thích đã bỏ quên? Tôi thực sự muốn nghe lời khuyên từ những người từng bắt đầu lại cuộc đời sau tuổi 40.

Hạnh Nguyên (Hà Nội)

Ngày con trai dẫn người yêu về ra mắt, câu nói của con khiến tôi choáng váng, phải nhập viện GĐXH - Cả đời tôi chỉ mong con trai duy nhất lấy một cô gái trẻ trung, hiền lành, có công việc ổn định về làm vợ. Thế nhưng, ngày con đưa người yêu về ra mắt, tôi đã bật khóc, sau đó phải nhập viện vì huyết áp tăng. Đến giờ, tôi vẫn chưa biết nên chấp nhận hay tiếp tục phản đối cuộc hôn nhân này.