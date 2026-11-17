Từ ngày bố mất, tôi vẫn đều đặn gửi tiền về cho mẹ mỗi tháng. Tôi nghĩ đó là trách nhiệm của người con, cũng là cách để mẹ có cuộc sống đỡ vất vả khi tuổi đã cao. Nhưng suốt mấy năm, mỗi lần nhắc đến chuyện anh chị em về thăm nhà, mẹ đều tìm cách lảng tránh.

Tôi từng nghĩ mọi người bận rộn, có gia đình riêng nên ít qua lại. Mãi đến ngày giỗ bố, khi một câu nói của chị gái khiến cả mâm cơm im bặt, tôi mới hiểu trong căn nhà ấy có một chuyện mà không ai muốn nhắc đến.

Tôi vẫn nghĩ mình là người đứng ra lo cho mẹ

Bố tôi mất đã gần bốn năm. Khi còn sống, bố là người khá nguyên tắc, trong nhà có chuyện gì cũng muốn các con ngồi lại bàn bạc. Mẹ thì ngược lại, ít nói, thường nhường nhịn và không muốn con cái bất hòa.

Sau khi bố mất, mẹ ở một mình trong căn nhà cũ. Tôi là con út, sống cách nhà bố mẹ hơn trăm cây số. Hai anh chị lớn đều đã có gia đình, công việc riêng. Ban đầu, chúng tôi thống nhất mỗi người góp một khoản để mẹ chi tiêu, nhưng chẳng được bao lâu thì việc ấy chỉ còn tôi duy trì đều đặn.

Mỗi tháng, tôi chuyển cho mẹ 5 triệu đồng. Có tháng mẹ bảo không cần, tôi vẫn gửi. Tôi nghĩ mẹ già rồi, tiền thuốc men, điện nước, ăn uống đều cần đến. Tôi không muốn mẹ phải ngửa tay xin con cái khi có việc.

Anh cả thỉnh thoảng gọi điện hỏi thăm. Chị gái thì có khi vài tháng mới về một lần. Nhưng cứ mỗi lần tôi hỏi sao anh chị không về thăm mẹ thường xuyên, mẹ lại nói: "Các con bận, đừng trách chúng nó".

Tôi từng trách anh chị vô tâm. Có lần tôi còn nói với mẹ rằng nếu mọi người không có điều kiện thì cứ để tôi lo, miễn sao mẹ sống thoải mái. Mẹ nghe xong chỉ im lặng.

Điều khiến tôi khó hiểu hơn là mỗi khi nhắc đến ngày giỗ bố, mẹ thường bảo tôi không cần gọi các anh chị, cứ về một mình cũng được. Nếu tôi hỏi vì sao, mẹ lại gạt đi: "Có gì đâu mà phải đông đủ. Bố mất rồi, các con cứ sống tốt là được".

Tôi không tin trong gia đình mình lại có chuyện gì nghiêm trọng đến mức anh chị em phải tránh mặt nhau. Tôi chỉ nghĩ có thể mọi người giận dỗi vì những chuyện nhỏ nhặt, lâu ngày thành khoảng cách.

Một câu nói trong ngày giỗ khiến cả nhà im lặng

Năm ấy, tôi về nhà từ chiều hôm trước để phụ mẹ chuẩn bị ngày giỗ bố. Mâm cỗ không có gì cầu kỳ, chủ yếu là những món bố thích lúc còn sống.

Anh cả về khá muộn. Chị gái cũng có mặt, nhưng hai người gần như không nói chuyện với nhau. Khi gặp tôi, anh cả chỉ hỏi vài câu về công việc rồi đi ra sân. Chị gái thì lặng lẽ phụ mẹ nhặt rau, thỉnh thoảng lại nhìn sang phía bàn thờ.

Nỗi lòng của người mẹ già phải lặng lẽ ngăn các con tụ họp đông đủ vì sợ bữa cơm sum vầy biến thành cuộc tranh cãi vì tài sản thừa kế. Ảnh minh họa

Trong bữa cơm, tôi chủ động nhắc chuyện mẹ sống một mình. Tôi nói mình vẫn gửi tiền hàng tháng, nhưng muốn anh chị cùng quan tâm hơn, ít nhất là mỗi người nên sắp xếp thời gian về thăm mẹ.

Tôi vừa dứt lời, chị gái đặt bát xuống: "Em gửi tiền cho mẹ đều đặn là tốt. Nhưng em có biết mẹ đang giữ bao nhiêu tiền của bố không?".

Tôi ngạc nhiên, chưa kịp trả lời thì anh cả đã lên tiếng: "Chuyện đó đừng nói trong ngày giỗ bố".

Chị gái cười nhạt: "Ngày nào thì nói được? Bốn năm rồi, cứ gặp nhau là anh lại bảo thôi. Mẹ thì không muốn nhắc, còn em út thì tưởng mọi chuyện trong nhà vẫn bình thường".

Không khí trên mâm cơm bỗng trở nên nặng nề. Tôi nhìn mẹ. Bà cúi xuống, tay cầm đũa nhưng không gắp thức ăn.

Tôi hỏi chuyện gì đã xảy ra. Mẹ vẫn im lặng. Cuối cùng, anh cả đứng dậy đi vào buồng, lấy ra một chiếc túi hồ sơ cũ. Bên trong là một số giấy tờ liên quan đến căn nhà và mảnh đất phía sau nhà bố mẹ.

Tôi mới biết, trước khi mất, bố từng bàn với các con chuyện chia phần đất ấy. Bố muốn giữ lại căn nhà cho mẹ ở, phần đất còn lại sẽ được chia theo thỏa thuận giữa các anh chị em. Nhưng bố mất đột ngột, mọi chuyện chưa kịp hoàn tất.

Sau đám tang, anh cả cho rằng mình là người ở gần, chăm sóc bố mẹ nhiều năm nên có quyền quyết định phần đất phía sau. Chị gái không đồng ý vì cho rằng bố từng hứa chia đều cho các con. Hai người tranh cãi, rồi không nhìn mặt nhau.

Mẹ đứng giữa, không muốn con cái kiện tụng, nên đã giữ lại giấy tờ và không đồng ý để ai tự ý sang tên hay bán đất.

Tôi ngồi lặng người. Hóa ra, sự xa cách mà tôi vẫn nghĩ chỉ là chuyện bận rộn, giận hờn thông thường lại bắt nguồn từ một mâu thuẫn tài sản kéo dài nhiều năm.

Tôi hiểu vì sao mẹ luôn bảo các con đừng về đông đủ

Điều khiến tôi bất ngờ hơn cả là chuyện tiền phụng dưỡng mẹ.

Chị gái nói, sau khi bố mất, mẹ từng nhận được một khoản tiền từ việc bán phần tài sản riêng của bố. Mẹ không tiêu hết mà giữ lại để phòng khi đau ốm, đồng thời dành một phần để sửa nhà. Anh cả lại cho rằng mẹ đang giữ cả phần tiền mà bố định chia cho các con.

Tôi quay sang hỏi mẹ. Bà lúc ấy mới nói, giọng rất nhỏ: "Mẹ không muốn các con cãi nhau vì tiền. Mẹ có tiền của mẹ, con gửi thêm thì mẹ để dành. Mẹ chưa bao giờ nghĩ phải chia cho ai cả".

Tôi chợt hiểu vì sao mỗi lần tôi gửi tiền, mẹ đều nói không cần. Tôi cứ nghĩ mẹ ngại làm phiền con, nhưng có lẽ bà cũng không muốn khoản tiền ấy trở thành một lý do khác khiến các con so đo với nhau.

Tôi nhìn anh cả rồi nhìn chị gái. Cả hai đều có lý do riêng để thấy mình bị thiệt thòi. Anh cả cho rằng mình đã ở cạnh bố mẹ nhiều năm, gánh phần lớn việc chăm sóc. Chị gái lại nghĩ công sức không thể trở thành lý do để một người tự quyết định tài sản chung của gia đình.

Tôi không biết ai đúng hoàn toàn. Tôi cũng không thể lấy việc mình gửi tiền cho mẹ hàng tháng để đứng ra phán xét những người còn lại.

Nhưng lần đầu tiên, tôi thấy thương mẹ nhiều hơn là giận anh chị. Bà đã mất chồng, rồi lại phải sống trong cảnh các con gặp nhau cũng không thể nói chuyện bình thường. Có lẽ vì sợ một bữa cơm gia đình biến thành cuộc tranh cãi, mẹ mới luôn tìm cách để chúng tôi không phải ngồi chung.

Sau ngày giỗ, tôi nói với anh chị rằng chuyện đất đai cần được giải quyết rõ ràng, dựa trên giấy tờ và ý nguyện hợp pháp của bố, chứ không thể cứ né tránh mãi. Nếu không thống nhất được, chúng tôi nên tìm người có chuyên môn để tư vấn, tránh để mâu thuẫn kéo dài thêm.

Còn khoản tiền tôi gửi mẹ hàng tháng, tôi vẫn sẽ tiếp tục nếu mẹ cần. Nhưng tôi không muốn việc ấy trở thành thước đo xem ai là người có hiếu hơn trong nhà.

Tôi từng nghĩ chỉ cần mình làm tròn trách nhiệm với mẹ là đủ. Đến ngày giỗ bố, tôi mới hiểu có những chuyện trong gia đình không thể giải quyết bằng tiền, cũng không thể hàn gắn bằng vài cuộc gọi hỏi thăm.

Điều tôi mong nhất bây giờ không phải là ai được phần đất nhiều hơn, mà là đến một ngày, anh chị em tôi có thể ngồi lại với nhau trong một bữa cơm mà không phải nhìn trước ngó sau, sợ một câu nói vô tình lại khơi lên chuyện cũ.

Tuấn Dũng

Tôi nhận cuộc gọi có giọng con trai cầu cứu, chỉ một lần gọi lại khiến tôi dừng chuyển 50 triệu đồng GĐXH - Tôi chưa bao giờ nghĩ có ngày mình lại rơi vào tình huống nghe tiếng con trai cầu cứu qua điện thoại mà không biết người ở đầu dây bên kia có thực sự là con mình hay không.