3 lần nhắc hàng xóm không để rác trước cửa, tôi bất ngờ khi biết nguyên nhân

Tôi sống trong một khu chung cư đã gần 10 năm. Tầng tôi có 8 căn hộ, các gia đình đều khá thân thiện, thỉnh thoảng gặp nhau ở thang máy còn hỏi han vài câu. Tôi vốn là người thích nhà cửa sạch sẽ, đặc biệt rất để ý chuyện vệ sinh ở khu vực chung.

Gia đình hàng xóm đối diện nhà tôi chuyển đến cách đây khoảng hai năm. Vợ chồng họ ngoài 40 tuổi, có một cậu con trai đang học cấp hai. Ban đầu, tôi thấy họ khá dễ gần. Thế nhưng sau vài tháng, tôi bắt đầu để ý gia đình này thường xuyên đặt túi rác trước cửa căn hộ.

Có hôm túi rác được buộc kín, nhưng cũng có hôm miệng túi hở, nước rác rỉ ra sàn. Hành lang vốn kín gió nên chỉ cần một túi rác để lâu là mùi khó chịu lan sang các nhà bên cạnh.

Lần đầu tiên gặp tình trạng ấy, tôi nhẹ nhàng nhắn tin cho người vợ, nói rằng nếu gia đình có rác thì nên mang xuống điểm tập kết, tránh để ngoài hành lang ảnh hưởng đến mọi người. Chị trả lời xin lỗi, nói hôm đó bận quá nên quên chưa mang đi.

Tôi nghĩ chuyện nhỏ, không để bụng.

Nhưng chỉ khoảng một tuần sau, tình trạng ấy lại xuất hiện. Lần này, túi rác được đặt ngay sát cửa nhà tôi. Khi đi làm về, tôi phải né sang một bên mới mở được cửa. Tôi sang gõ cửa góp ý trực tiếp. Người chồng ra mở, nghe xong liền nói sẽ chú ý hơn.

Tôi cũng không muốn vì chuyện vài túi rác mà mất hòa khí với hàng xóm nên chỉ nhắc nhở rồi về.

Thế nhưng lần thứ ba xảy ra vào một sáng cuối tuần. Tôi mở cửa định đi chợ thì thấy một túi rác lớn đặt ngay trước cửa căn hộ đối diện. Mùi thức ăn thừa bốc lên, bên ngoài túi còn có vài vết nước đọng trên nền gạch.

Lúc ấy, tôi thực sự bực mình. Tôi nghĩ gia đình này quá thiếu ý thức, đã được nhắc nhở hai lần mà vẫn không thay đổi.

Tôi sang bấm chuông. Người mở cửa là chị hàng xóm. Tôi nói khá gay gắt rằng đây là hành lang chung, không phải nơi để gia đình chị muốn đặt rác lúc nào cũng được. Nếu ai cũng làm như vậy thì cả tầng sẽ ra sao?

Chị cúi đầu xin lỗi, vẻ mặt có phần bối rối. Chị nói sẽ mang túi rác đi ngay rồi đóng cửa.

Tôi trở về nhà, trong lòng vẫn chưa hết khó chịu. Nhưng khi vừa quay vào lấy túi xách, tôi bất ngờ nghe tiếng cửa nhà đối diện mở ra lần nữa.

Một bà cụ tóc bạc, mặc bộ quần áo ở nhà đã cũ, chậm chạp bước ra. Bà cầm trên tay một chiếc túi nilon nhỏ, đặt cạnh vị trí vừa có túi rác rồi quay vào nhà.

Tôi hơi ngạc nhiên vì chưa từng thấy bà cụ trước đó. Một lúc sau, chị hàng xóm mở cửa, vội vàng chạy ra nhặt chiếc túi lên. Chị vừa dỗ dành vừa nói với bà:

"Mẹ ơi, con đã bảo mẹ đừng mang rác ra đây rồi. Mẹ để con làm, mẹ vào trong nghỉ đi".

Bà cụ có vẻ không hiểu, còn quay lại hỏi sao con gái lại không cho mình mang rác đi đổ. Chị hàng xóm nhẹ nhàng dìu mẹ vào nhà.

Đứng ở cửa, tôi chợt hiểu ra có điều gì đó khác thường.

Chiều hôm ấy, tôi gặp chị ở khu vực thang máy. Sau một hồi ngập ngừng, chị kể mẹ mình năm nay đã ngoài 80 tuổi, bị suy giảm trí nhớ sau một lần đột quỵ. Bà vẫn đi lại được, vẫn muốn tự làm những việc nhỏ trong nhà nhưng thường xuyên quên trước quên sau.

Có những lúc bà nhớ phải dọn dẹp, nhưng lại không nhớ nơi tập kết rác ở đâu. Bà cứ nghĩ mang túi rác ra ngoài cửa là đã hoàn thành việc của mình. Gia đình đã nhiều lần giải thích, thậm chí đặt thùng rác nhỏ trong nhà để bà tiện sử dụng, nhưng bà vẫn có lúc tự ý mang rác ra hành lang.

Chị nói vợ chồng chị đều đi làm, ban ngày chỉ có bà ở nhà. Mỗi lần phát hiện mẹ mang rác ra cửa, chị lại vội vàng thu dọn. Có hôm vừa đi làm về đã phải lau lại cả hành lang, nhưng không phải lúc nào chị cũng kịp phát hiện.

Nghe đến đó, tôi thấy lòng mình chùng xuống.

Hóa ra người tôi cho là thiếu ý thức lại đang phải xoay xở với một hoàn cảnh không hề đơn giản. Tôi nhớ lại vẻ mặt lúng túng của chị trong những lần bị nhắc nhở, rồi chợt thấy áy náy vì đã có lúc nghĩ chị cố tình phớt lờ lời góp ý của hàng xóm.

Tôi nói với chị rằng nếu cần, tôi có thể báo giúp ban quản lý để tìm cách bố trí thùng rác phù hợp hơn, đồng thời nhắc chị cố gắng khóa cửa hoặc sắp xếp khu vực sinh hoạt để bà không tự mang rác ra ngoài.

Vũ Lan

Thường xuyên nhận hàng hộ đồng nghiệp, tôi chết lặng khi bị đổ lỗi vì một món đồ thất lạc GĐXH - Vì ngồi gần cửa ra vào, cô nhân viên văn phòng mặc nhiên trở thành "người nhận hàng hộ" cho cả phòng suốt nhiều tháng liền. Tuy nhiên, khi một gói hàng điện tử trị giá gần 8 triệu đồng bất ngờ biến mất trên bàn làm việc, sự nhiệt tình của cô lập tức đổi lại ánh mắt nghi ngờ cùng yêu cầu đền bù từ chính đồng nghiệp thân thiết.