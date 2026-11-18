Ngày con trai dẫn người yêu về ra mắt, câu nói của con khiến tôi choáng váng, phải nhập viện
GĐXH - Cả đời tôi chỉ mong con trai duy nhất lấy một cô gái trẻ trung, hiền lành, có công việc ổn định về làm vợ. Thế nhưng, ngày con đưa người yêu về ra mắt, tôi đã bật khóc, sau đó phải nhập viện vì huyết áp tăng. Đến giờ, tôi vẫn chưa biết nên chấp nhận hay tiếp tục phản đối cuộc hôn nhân này.
* Tên nhân vật và một số chi tiết trong tâm sự đã được thay đổi nhằm đảm bảo tính riêng tư.
Đăng nhập để tham gia bình luận
Thông báo